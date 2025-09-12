Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою
Президент США Дональд Трамп прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на FoxNews.
"Це могла бути помилка. Але й без того я не задоволеним нічим у цій ситуації. Але сподіваюся, що це добігає кінця", - заявив Трамп.
Раніше повідомлялося, що Німеччина посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.
Більшого від тебе ніхто і не очікував...
Дональд Трамп, схоже, знає все про безпілотники, їхні маршрути та психологію. Напевно, сам не раз запускав щось подібне на своєму полі для гольфу, і воно теж летіло не туди. Ця геніальна версія "помилки" тепер, мабуть, стане новою аксіомою в міжнародних відносинах. Замість "навмисний акт агресії" буде "незручне непорозуміння через GPS".
Дуже чекаємо, коли він пояснить, що обстріли міст - це "нещасні випадки під час феєрверків", а окупація територій - це "тимчасове освоєння нових земель". З таким підходом, схоже, світ стане набагато "безпечнішим" і "веселішим". Головне, щоб дрони більше не помилялися.
розгрімний розгромище НАТО, ЄС та іже з ними Трампа обісравшимися на дронах у Польщі - від Віталія Портнікова
одна з майже цітать Віталія - це був "проковтнутий Крим " для ЄС та НАТО але впевненний , скоро буде для ЄС й умовно "Київ 2022 -24.02" ...тільки різниця- танків вже не буде ,а буде 800 дешевих дронів та F-35 в погоні з ними ...