Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою

Президент США Дональд Трамп прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на FoxNews.

"Це могла бути помилка. Але й без того я не задоволеним нічим у цій ситуації. Але сподіваюся, що це добігає кінця", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Німеччина посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

