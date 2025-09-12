УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою

Президент США Дональд Трамп прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на FoxNews.

"Це могла бути помилка. Але й без того я не задоволеним нічим у цій ситуації. Але сподіваюся, що це добігає кінця", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Німеччина посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Руда чмошна потвора!!!
Більшого від тебе ніхто і не очікував...
показати весь коментар
12.09.2025 01:49 Відповісти
Гандон. Бути жовтим, воняти і розтягуватися коли його натягують його природа. На інше ніхто не очікував.
показати весь коментар
12.09.2025 02:03 Відповісти
Ага. Не збирались, але картки польських мобільних операторів в дрони встановили...
показати весь коментар
12.09.2025 01:57 Відповісти
Це ти сам, адвокат злочинів путлєра, є трагічною помилкою виборців США.
показати весь коментар
12.09.2025 02:04 Відповісти
Думаю, що Трамп ініціював вбивство дружбана, щоб всі повірили, що замах на нього був справжнім, а не постанова))
показати весь коментар
12.09.2025 02:04 Відповісти
а я майже впвненна - хйло , для реваншу трумпа всередині., привід переключитись від війни .
показати весь коментар
12.09.2025 02:23 Відповісти
Теж може бути.
показати весь коментар
12.09.2025 02:30 Відповісти
Неграмотно захищає свого Владіміра. Неграмотно. Примітвно.
показати весь коментар
12.09.2025 02:04 Відповісти
знову цитую Портнікова- посилання нижче... Якою розумною була промова Трампа про свого вбитого ідеолога "псведохритянської кодли" - однозначно вибудовані з закінченою думкою фрази... Й як він , яким фразами він реагує на криваві витівки хйла...в Україні Воно не таке вже дурне те руде...
показати весь коментар
12.09.2025 02:42 Відповісти
Це була помилка Фреда.
показати весь коментар
12.09.2025 02:05 Відповісти
Прострелене вухо було помилкою, прям стратегічною..бо мала бути голова
показати весь коментар
12.09.2025 02:06 Відповісти
А ось і наш майстер-миротворець знову дає "мудрі" поради! Каже, дрони, які залетіли в Польщу, то, мабуть, просто заблукали, як туристи в чужому місті. Ну, з ким не буває, правда? Один дрон, другий... Подумаєш, помилка навігації. Може, вони просто шукали найближчий McDonald's, а вийшло якось так незграбно.

Дональд Трамп, схоже, знає все про безпілотники, їхні маршрути та психологію. Напевно, сам не раз запускав щось подібне на своєму полі для гольфу, і воно теж летіло не туди. Ця геніальна версія "помилки" тепер, мабуть, стане новою аксіомою в міжнародних відносинах. Замість "навмисний акт агресії" буде "незручне непорозуміння через GPS".

Дуже чекаємо, коли він пояснить, що обстріли міст - це "нещасні випадки під час феєрверків", а окупація територій - це "тимчасове освоєння нових земель". З таким підходом, схоже, світ стане набагато "безпечнішим" і "веселішим". Головне, щоб дрони більше не помилялися.
показати весь коментар
12.09.2025 02:08 Відповісти
На тупому рудому під@расі вже нема де проби ставити.
показати весь коментар
12.09.2025 02:09 Відповісти
Усі 19 разів помилково 🤣🤣🤣
показати весь коментар
12.09.2025 02:09 Відповісти
Сволота проклята. Чому всім в США насрати що трампон завербований кацапами?
показати весь коментар
12.09.2025 02:11 Відповісти
тому що обвинувачі вже вичерпали кредит довіри і висмоктаним з пальця черговим звинувачуванням жодна притомна людина не вірить
показати весь коментар
12.09.2025 02:32 Відповісти
Наступному президенту США цей сором доведеться змивати тільки кров'ю.
показати весь коментар
12.09.2025 02:11 Відповісти
Венса маєте на увазі ? так там крові буде й не тільки всередині США
показати весь коментар
12.09.2025 02:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FLYLlZqlkhc&t=1429s

розгрімний розгромище НАТО, ЄС та іже з ними Трампа обісравшимися на дронах у Польщі - від Віталія Портнікова

одна з майже цітать Віталія - це був "проковтнутий Крим " для ЄС та НАТО але впевненний , скоро буде для ЄС й умовно "Київ 2022 -24.02" ...тільки різниця- танків вже не буде ,а буде 800 дешевих дронів та F-35 в погоні з ними ...
показати весь коментар
12.09.2025 02:34 Відповісти
Це тільки початок.
показати весь коментар
12.09.2025 02:43 Відповісти
 
 