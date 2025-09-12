Сикорский - Трампу: Залет российских дронов в Польшу не был ошибкой

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя заявление Дональда Трампа о залете российских дронов в Польшу, сказал, что не считает это просто ошибкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он обнародовал в соцсети X.

"Нет, это не было ошибкой", - отметил он в комментарии под новостью о реакции лидера США.

Напомним, ранее Трамп заявил, что атака дронов на Польшу могла быть ошибкой.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

