Сикорский - Трампу: Залет российских дронов в Польшу не был ошибкой
Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя заявление Дональда Трампа о залете российских дронов в Польшу, сказал, что не считает это просто ошибкой.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он обнародовал в соцсети X.
"Нет, это не было ошибкой", - отметил он в комментарии под новостью о реакции лидера США.
Напомним, ранее Трамп заявил, что атака дронов на Польшу могла быть ошибкой.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.
обгрунтований хейт та критику їржавий не сприймає патологічно через серйозні психічні вади та глибокі душевні розлади
Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою?!
Як говорив один профспілковий начальник часів СССР- КПСС- КГБ-ВЛКСМ-ВЦСПС... " Я еще не пришел к едуномк мнению", а четких указаний из Москвы еще не поступало".
Схоже Трамп, як адвокат Кремля, - можливо і агент Кремля, як заявив президент Португалії - поступово приближається до заяви про те, що Польщу атакувала Україна?
А як ще можна пояснити "миротворчість" Трампа ?
Не чекайте від нього санкцій. Але воно усе розуміє, но дружбана володья из московиї ніколи не зрадить.