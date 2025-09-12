РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Сикорский - Трампу: Залет российских дронов в Польшу не был ошибкой

Сикорский ответил Трампу, который назвал атаку шахидов ошибкой

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, комментируя заявление Дональда Трампа о залете российских дронов в Польшу, сказал, что не считает это просто ошибкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он обнародовал в соцсети X.

"Нет, это не было ошибкой", - отметил он в комментарии под новостью о реакции лидера США.

Сикорский ответил Трампу, который назвал атаку шахидов ошибкой

Напомним, ранее Трамп заявил, что атака дронов на Польшу могла быть ошибкой.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Топ комментарии
+17
та ви хоч на куї то трумпу викарбуйте - байдуже йому..
12.09.2025 09:27 Ответить
+12
Наївні поляки! Ви впевнені що трамп ваш союзник?
12.09.2025 09:30 Ответить
+12
Велика помилка - це сам Трамп.
12.09.2025 09:33 Ответить
та ви хоч на куї то трумпу викарбуйте - байдуже йому..
12.09.2025 09:27 Ответить
12.09.2025 09:29 Ответить
Трампу перечити! - куди світ котиться?
12.09.2025 09:28 Ответить
Порядний політик!
12.09.2025 09:28 Ответить
Трампу видніше. Наш слоняра
12.09.2025 09:29 Ответить
з окулістами у білому домі наразі біда чорна
12.09.2025 09:47 Ответить
Наївні поляки! Ви впевнені що трамп ваш союзник?
12.09.2025 09:30 Ответить
їржавий злопам'ятний
обгрунтований хейт та критику їржавий не сприймає патологічно через серйозні психічні вади та глибокі душевні розлади
12.09.2025 09:32 Ответить
Якщо серйозно то вже харять новини про кацапські безпілотники в Польщі. Якщо б вони хоч були із бойовою часниною, а так це розговори ні про шо, переливання із пустого в порожнє
12.09.2025 09:32 Ответить
Велика помилка - це сам Трамп.
12.09.2025 09:33 Ответить
Саме так. Помилка - це поява на світ цієї копченої тупорилої мавпи.
12.09.2025 09:56 Ответить
Ви чогось очікували щось інше від агента красного?
12.09.2025 09:35 Ответить
Краще б зізналися що Польща не впоралася з пенопластовой атакою.
12.09.2025 09:35 Ответить
надпотужне нато по диячому обхезалося ,мало того що не зуміло відстежити та відслідкувати цілі,так не змогли їх приземлити витративши на збиття трьох вартість рівнозначну самого заводу тих мопедів,******* вартісна технологічна зброя виявилася неспроможною для захисту витворів на колінці
12.09.2025 09:43 Ответить
Сікорський - Трампу: Заліт російських дронів у Польщу не був помилкою !

Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою?!

Як говорив один профспілковий начальник часів СССР- КПСС- КГБ-ВЛКСМ-ВЦСПС... " Я еще не пришел к едуномк мнению", а четких указаний из Москвы еще не поступало".

Схоже Трамп, як адвокат Кремля, - можливо і агент Кремля, як заявив президент Португалії - поступово приближається до заяви про те, що Польщу атакувала Україна?

А як ще можна пояснити "миротворчість" Трампа ?
12.09.2025 09:36 Ответить
Ни Трамп, ни тем более США не нянька Польши.Поэтому не надо плакать и дергать дедушку за штанину, больше чем полякам Польша не нужна никому.
12.09.2025 09:53 Ответить
Ти не правий "Аркадій" .Є НА СВІТІ ПЛЄМ'Я ЖАДІБНИХ І НЕНПЖЕРЛИВИХ ЛЮДОЖЕРІВ,РУЙНІВНИКІВ КРОВОПИВЦІВ І ОКУПАНТІВ, КОТРИМ ВЕСЬ СВІТ ЗАМАЛО. ЦЕ ПЛЕМЯ "РАШИСТІВ"
12.09.2025 10:18 Ответить
Ошибкой было избрание беспомощного,вечно заикающегося перед лицом фашистской угрозы президента великой по-настоящему страны,расстелившего красный ковёр и аплодирующего фашисту. Его бесконечные бредни о "промахах миролюбивой россии" войдут в историю-как памятник трусости, лжи и предательства.
12.09.2025 09:53 Ответить
Тампон захищав та буде захищати *****.

Не чекайте від нього санкцій. Але воно усе розуміє, но дружбана володья из московиї ніколи не зрадить.
12.09.2025 09:57 Ответить
Трамп - кацапський агент, який працює на паРашу. Намагатися "відкрити йому очі" просто наївно. Виходьте з того, що США вам більше не союзник. А раз США відійшов від ролі гегемона, то на її місце заступає Китай. Якому дуже потрібні гарні відносини з європейськими клієнтами для розвитку торгівлі і економічного панування у світі, та зменшення впливу у світі тих самих США. Танцюйте звідси.
12.09.2025 10:01 Ответить
Старый торгаш совсем обезумел ,боится слово сказать против Путина,просто позор всему Американскому народу, обещалкин двух недель.
12.09.2025 10:05 Ответить
Чим далі, тим більше впевненість, що #уйло міцно тримає трампа за тестикули файлами епштейна. Особливо фільмом про "нацианальниє ценності"
12.09.2025 10:18 Ответить
Тепер Трамп зненавидить Сікорського, бо наважився перечити найкращому укладачу угод.
12.09.2025 10:35 Ответить
 
 