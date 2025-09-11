Трамп продолжит свои усилия для завершения войны РФ против Украины, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что Дональд Трампа продолжит свои усилия для прекращения российско-украинской войны.
Об этом он сказал в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает Цензор.НЕТ.
"Только что имел долгий разговор с госсекретарем Марко Рубио, во время которого поблагодарил его за мирные усилия Дональда Трампа и правительства США. Трамп - единственный лидер, который имеет силу вернуть мир в Центральную Европу, и, в отличие от некоторых европейских политиков, Венгрия твердо поддерживает его миссию", - отметил Сийярто.
По его словам, Рубио заверил его, что Трамп не откажется от своих усилий завершения войны, и "это дает настоящую надежду на то, что эта разрушительная война наконец может закончиться".
Санкції від Трампа, уже всі країни і не тільки, отримали, лише одна московія, упродовж 8 місяців, чомусь їх так і не отримала від Трампа, ЗАТРИМКА чи ЗАКРІПИЛО його, по старечому!!??
Без неї у нього тільки словесний понос.
-запор від мацкальської пропаганди - Рубіо
нова за добу ще не відновилась
Только треп языком одно и тоже
без перемоги і без поразки як корейців
бо цей бокс всіх дістав
Нічого дивного.
Нічого не сталось.
Всі проходим поряд і не повертаємо голови туди де "ніц не сталося".
І це є НАТО яким мене в дитинстві лякали?
Паяци.