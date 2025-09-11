Трамп продолжит свои усилия для завершения войны РФ против Украины, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что Дональд Трампа продолжит свои усилия для прекращения российско-украинской войны.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

"Только что имел долгий разговор с госсекретарем Марко Рубио, во время которого поблагодарил его за мирные усилия Дональда Трампа и правительства США. Трамп - единственный лидер, который имеет силу вернуть мир в Центральную Европу, и, в отличие от некоторых европейских политиков, Венгрия твердо поддерживает его миссию", - отметил Сийярто.

По его словам, Рубио заверил его, что Трамп не откажется от своих усилий завершения войны, и "это дает настоящую надежду на то, что эта разрушительная война наконец может закончиться".

