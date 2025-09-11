РУС
Трамп продолжит свои усилия для завершения войны РФ против Украины, - Рубио

Рубио заверил: Трамп продолжит мирные усилия в отношении Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что Дональд Трампа продолжит свои усилия для прекращения российско-украинской войны.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

"Только что имел долгий разговор с госсекретарем Марко Рубио, во время которого поблагодарил его за мирные усилия Дональда Трампа и правительства США. Трамп - единственный лидер, который имеет силу вернуть мир в Центральную Европу, и, в отличие от некоторых европейских политиков, Венгрия твердо поддерживает его миссию", - отметил Сийярто.

По его словам, Рубио заверил его, что Трамп не откажется от своих усилий завершения войны, и "это дает настоящую надежду на то, что эта разрушительная война наконец может закончиться".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США преданы будущему Украины как независимого государства, - Рубио

переговоры (5146) Трамп Дональд (6581) Сийярто Петер (366) Рубио Марко (280) война в Украине (6079)
+13
Тобто буде дальше пердіти в тазік
11.09.2025 21:36 Ответить
+12
так він собі буя зітре .. з таким завзяттям дрочити на пуйла
11.09.2025 21:33 Ответить
+8
продовжить розстелати червону доріжку перед своїм куратором ху* лом ...Ганьба під* філам !!! ...
11.09.2025 21:34 Ответить
так він собі буя зітре .. з таким завзяттям дрочити на пуйла
11.09.2025 21:33 Ответить
Трамп, це уже очевидно, ЗАЛЕТІВ і у нього уже 8 місяців ЗАТРИМКА, з санкціями проти московитів!!
Санкції від Трампа, уже всі країни і не тільки, отримали, лише одна московія, упродовж 8 місяців, чомусь їх так і не отримала від Трампа, ЗАТРИМКА чи ЗАКРІПИЛО його, по старечому!!??
11.09.2025 21:48 Ответить
здається )(уйло вже повафлив драпа.
11.09.2025 21:55 Ответить
З такими друзями, як Трамп і ворогів не потрібно.
11.09.2025 22:57 Ответить
продовжить розстелати червону доріжку перед своїм куратором ху* лом ...Ганьба під* філам !!! ...
11.09.2025 21:34 Ответить
Тобто буде дальше пердіти в тазік
11.09.2025 21:36 Ответить
Дайте діду нарешті касторки!
Без неї у нього тільки словесний понос.
11.09.2025 21:38 Ответить
Може досить,може вже не треба таких "потужних" зусиль,від яких в Україні тільки збільшується кількість загиблих та поранених???!!!
11.09.2025 21:39 Ответить
Трамп продовжить свої зусилля на унітазі
-запор від мацкальської пропаганди - Рубіо
11.09.2025 21:40 Ответить
У Деда запор? От неоправданных усилий следующая проблем, геморрой!
11.09.2025 21:41 Ответить
Пачка шахедов на Венгрию и это поменяет их мысли, может быть...
11.09.2025 21:43 Ответить
пуйло наполягає "краснову" таки схилити буратінку до підписання туалетного папірця.
11.09.2025 21:44 Ответить
Я удивлен, что дата 11.09. тишком на Цензоре прошла. Не велели? Помню, с боевого дежурства сменился и в прямом эфире смотрел все самолеты, кроме первого!
11.09.2025 21:45 Ответить
вони усю отруту випустили вчора в треді про вбивтво Кірка
нова за добу ще не відновилась
11.09.2025 21:52 Ответить
Усилий пока не видно.
Только треп языком одно и тоже
11.09.2025 21:46 Ответить
Питання: у якому напрямку трамп спрямовуватиме свої зусилля??? Як засвідчують реалії, путлєр поки відчуває лише вологе лоскотіння губ нижче спини.
11.09.2025 21:47 Ответить
Дайте ему ещё 222 раза по 2 недели. Он справится.
11.09.2025 21:47 Ответить
🤢🤮
11.09.2025 21:48 Ответить
Якшо продовжить зусилля які були то ну його нах
11.09.2025 21:48 Ответить
11.09.2025 21:50 Ответить
Які зусилля? Признати перемогу Кацапії?

11.09.2025 21:51 Ответить
просто розвести по протилежних кутках як боксерів у 11 раунді коли вони починають висіти один на одному
без перемоги і без поразки як корейців
бо цей бокс всіх дістав
11.09.2025 22:01 Ответить
Та ні: некошерно виходить. За Трампом - то діти в пісочниці.
11.09.2025 22:16 Ответить
Якісь не дуже потужні зусилля в нього..
11.09.2025 21:51 Ответить
11.09.2025 21:52 Ответить
цей імпотент, додік драп, може лише смоктати, ковтати та лизати у )(уйла. бл.дь руда, військові США раком стелять червону доріжку )(уйлу, гандон а не лідер!
11.09.2025 21:53 Ответить
Ну Трамп не Байден , он будет действовать жёстко, не зря он гений сделок и уже 7 войн остановил
11.09.2025 21:54 Ответить
Первая мировая его рук дело?
11.09.2025 21:57 Ответить
0 помножити на будь які зусилля дасть результат в 0
11.09.2025 21:54 Ответить
Марно чекати, що на розумово хвору людину раптом у 80 років зійде "прозріння"
11.09.2025 21:57 Ответить
🤡 Клоуни, млять!
11.09.2025 22:01 Ответить
у нього в рукавах ще багато двотижневих зусиль. "подивимось, шо буде далі"(с)
11.09.2025 22:03 Ответить
Продовжить брати за щоку від *****.
11.09.2025 22:06 Ответить
В що у ці "зусилля" входить?? Зняття санкцій з Беларусі, червоні доріжки,паради, хороші відносини з вбивцями???
11.09.2025 22:07 Ответить
Не надірвав би пупа, сердешний.
11.09.2025 22:11 Ответить
Nu ochen patuzhnie usilia ...🤣
11.09.2025 22:39 Ответить
Воздухан як азвжди ганяє повітря.
Нічого дивного.
Нічого не сталось.
Всі проходим поряд і не повертаємо голови туди де "ніц не сталося".
І це є НАТО яким мене в дитинстві лякали?
Паяци.
11.09.2025 22:47 Ответить
11.09.2025 22:48 Ответить
Продовжить зусилля на площадці для гольфу?
11.09.2025 23:07 Ответить
Та відчепись вже, руда потворо! Ми думали, що вже самоусунувся, а воно знову як чорт вилізло.
11.09.2025 23:10 Ответить
краща шутка для квн, язиком в дупу путыну зусилля
11.09.2025 23:11 Ответить
 
 