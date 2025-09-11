УКР
Трамп продовжить свої зусилля для завершення війни РФ проти України, - Рубіо

Рубіо запевнив: Трамп продовжить мирну зусилля щодо України

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що Дональд Трампа продовжить свої зусилля для припинення російсько-української війни. 

Про це він сказав в телефонній розмові з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно мав довгу розмову з держсекретарем Марко Рубіо, під час якої подякував йому за мирні зусилля Дональда Трампа та уряду США. Трамп –– єдиний лідер, який має силу повернути мир до Центральної Європи, і, на відміну від деяких європейських політиків, Угорщина твердо підтримує його місію", - зазначив Сійярто.

За його словами, Рубіо запевнив його, що Трамп не відмовиться від своїх зусиль завершення війни, і "це дає справжню надію на те, що ця руйнівна війна нарешті може закінчитися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США віддані майбутньому України як незалежної держави, - Рубіо

+13
Тобто буде дальше пердіти в тазік
11.09.2025 21:36 Відповісти
+12
так він собі буя зітре .. з таким завзяттям дрочити на пуйла
11.09.2025 21:33 Відповісти
+7
продовжить розстелати червону доріжку перед своїм куратором ху* лом ...Ганьба під* філам !!! ...
11.09.2025 21:34 Відповісти
так він собі буя зітре .. з таким завзяттям дрочити на пуйла
11.09.2025 21:33 Відповісти
Трамп, це уже очевидно, ЗАЛЕТІВ і у нього уже 8 місяців ЗАТРИМКА, з санкціями проти московитів!!
Санкції від Трампа, уже всі країни і не тільки, отримали, лише одна московія, упродовж 8 місяців, чомусь їх так і не отримала від Трампа, ЗАТРИМКА чи ЗАКРІПИЛО його, по старечому!!??
11.09.2025 21:48 Відповісти
здається )(уйло вже повафлив драпа.
11.09.2025 21:55 Відповісти
З такими друзями, як Трамп і ворогів не потрібно.
11.09.2025 22:57 Відповісти
продовжить розстелати червону доріжку перед своїм куратором ху* лом ...Ганьба під* філам !!! ...
11.09.2025 21:34 Відповісти
Тобто буде дальше пердіти в тазік
11.09.2025 21:36 Відповісти
Дайте діду нарешті касторки!
Без неї у нього тільки словесний понос.
11.09.2025 21:38 Відповісти
Може досить,може вже не треба таких "потужних" зусиль,від яких в Україні тільки збільшується кількість загиблих та поранених???!!!
11.09.2025 21:39 Відповісти
Трамп продовжить свої зусилля на унітазі
-запор від мацкальської пропаганди - Рубіо
11.09.2025 21:40 Відповісти
У Деда запор? От неоправданных усилий следующая проблем, геморрой!
11.09.2025 21:41 Відповісти
Пачка шахедов на Венгрию и это поменяет их мысли, может быть...
11.09.2025 21:43 Відповісти
пуйло наполягає "краснову" таки схилити буратінку до підписання туалетного папірця.
11.09.2025 21:44 Відповісти
Я удивлен, что дата 11.09. тишком на Цензоре прошла. Не велели? Помню, с боевого дежурства сменился и в прямом эфире смотрел все самолеты, кроме первого!
11.09.2025 21:45 Відповісти
вони усю отруту випустили вчора в треді про вбивтво Кірка
нова за добу ще не відновилась
11.09.2025 21:52 Відповісти
Усилий пока не видно.
Только треп языком одно и тоже
11.09.2025 21:46 Відповісти
Питання: у якому напрямку трамп спрямовуватиме свої зусилля??? Як засвідчують реалії, путлєр поки відчуває лише вологе лоскотіння губ нижче спини.
11.09.2025 21:47 Відповісти
Дайте ему ещё 222 раза по 2 недели. Он справится.
11.09.2025 21:47 Відповісти
🤢🤮
11.09.2025 21:48 Відповісти
Якшо продовжить зусилля які були то ну його нах
11.09.2025 21:48 Відповісти
11.09.2025 21:50 Відповісти
Які зусилля? Признати перемогу Кацапії?

11.09.2025 21:51 Відповісти
просто розвести по протилежних кутках як боксерів у 11 раунді коли вони починають висіти один на одному
без перемоги і без поразки як корейців
бо цей бокс всіх дістав
11.09.2025 22:01 Відповісти
Та ні: некошерно виходить. За Трампом - то діти в пісочниці.
11.09.2025 22:16 Відповісти
Якісь не дуже потужні зусилля в нього..
показати весь коментар
11.09.2025 21:52 Відповісти
цей імпотент, додік драп, може лише смоктати, ковтати та лизати у )(уйла. бл.дь руда, військові США раком стелять червону доріжку )(уйлу, гандон а не лідер!
11.09.2025 21:53 Відповісти
Ну Трамп не Байден , он будет действовать жёстко, не зря он гений сделок и уже 7 войн остановил
11.09.2025 21:54 Відповісти
Первая мировая его рук дело?
11.09.2025 21:57 Відповісти
0 помножити на будь які зусилля дасть результат в 0
11.09.2025 21:54 Відповісти
Марно чекати, що на розумово хвору людину раптом у 80 років зійде "прозріння"
11.09.2025 21:57 Відповісти
🤡 Клоуни, млять!
11.09.2025 22:01 Відповісти
у нього в рукавах ще багато двотижневих зусиль. "подивимось, шо буде далі"(с)
11.09.2025 22:03 Відповісти
Продовжить брати за щоку від *****.
11.09.2025 22:06 Відповісти
В що у ці "зусилля" входить?? Зняття санкцій з Беларусі, червоні доріжки,паради, хороші відносини з вбивцями???
11.09.2025 22:07 Відповісти
Не надірвав би пупа, сердешний.
11.09.2025 22:11 Відповісти
Nu ochen patuzhnie usilia ...🤣
11.09.2025 22:39 Відповісти
Воздухан як азвжди ганяє повітря.
Нічого дивного.
Нічого не сталось.
Всі проходим поряд і не повертаємо голови туди де "ніц не сталося".
І це є НАТО яким мене в дитинстві лякали?
Паяци.
11.09.2025 22:47 Відповісти
11.09.2025 22:48 Відповісти
Продовжить зусилля на площадці для гольфу?
11.09.2025 23:07 Відповісти
Та відчепись вже, руда потворо! Ми думали, що вже самоусунувся, а воно знову як чорт вилізло.
11.09.2025 23:10 Відповісти
краща шутка для квн, язиком в дупу путыну зусилля
11.09.2025 23:11 Відповісти
 
 