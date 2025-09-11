Трамп продовжить свої зусилля для завершення війни РФ проти України, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що Дональд Трампа продовжить свої зусилля для припинення російсько-української війни.

Про це він сказав в телефонній розмові з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно мав довгу розмову з держсекретарем Марко Рубіо, під час якої подякував йому за мирні зусилля Дональда Трампа та уряду США. Трамп –– єдиний лідер, який має силу повернути мир до Центральної Європи, і, на відміну від деяких європейських політиків, Угорщина твердо підтримує його місію", - зазначив Сійярто.

За його словами, Рубіо запевнив його, що Трамп не відмовиться від своїх зусиль завершення війни, і "це дає справжню надію на те, що ця руйнівна війна нарешті може закінчитися".

