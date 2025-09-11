Трамп продовжить свої зусилля для завершення війни РФ проти України, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що Дональд Трампа продовжить свої зусилля для припинення російсько-української війни.
Про це він сказав в телефонній розмові з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно мав довгу розмову з держсекретарем Марко Рубіо, під час якої подякував йому за мирні зусилля Дональда Трампа та уряду США. Трамп –– єдиний лідер, який має силу повернути мир до Центральної Європи, і, на відміну від деяких європейських політиків, Угорщина твердо підтримує його місію", - зазначив Сійярто.
За його словами, Рубіо запевнив його, що Трамп не відмовиться від своїх зусиль завершення війни, і "це дає справжню надію на те, що ця руйнівна війна нарешті може закінчитися".
Санкції від Трампа, уже всі країни і не тільки, отримали, лише одна московія, упродовж 8 місяців, чомусь їх так і не отримала від Трампа, ЗАТРИМКА чи ЗАКРІПИЛО його, по старечому!!??
Без неї у нього тільки словесний понос.
-запор від мацкальської пропаганди - Рубіо
нова за добу ще не відновилась
Только треп языком одно и тоже
без перемоги і без поразки як корейців
бо цей бокс всіх дістав
Нічого дивного.
Нічого не сталось.
Всі проходим поряд і не повертаємо голови туди де "ніц не сталося".
І це є НАТО яким мене в дитинстві лякали?
Паяци.