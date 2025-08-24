США віддані майбутньому України як незалежної держави, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо привітав українців з 34-ю річницею Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву оприлюднено на сайті посольства США в Україні.

"Від імені Сполучених Штатів Америки вітаю народ України зі святкуванням 34-ї річниці Незалежності.

Сполучені Штати віддані майбутньому України як незалежної держави. Ми віримо в узгоджене врегулювання, яке збереже суверенітет України та гарантуватиме її довгострокову безпеку, що призведе до міцного миру. У цей День Незалежності, віддаючи шану історії вашої країни, Сполучені Штати прагнуть продовжувати розбудову нашого економічного та безпекового партнерства заради мирного та процвітаючого майбутнього для обох наших країн", - наголосив держсекретар.

Також дивіться: Зеленський у День Незалежності: 24 лютого Україна стала дорослою та зупинила другу армію світу. ВIДЕО