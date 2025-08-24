США привержены будущему Украины как независимого государства, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил украинцев с 34-й годовщиной Независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовано на сайте посольства США в Украине.

"От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю народ Украины с празднованием 34-й годовщины Независимости.

Соединенные Штаты преданы будущему Украины как независимого государства. Мы верим в согласованное урегулирование, которое сохранит суверенитет Украины и гарантирует ее долгосрочную безопасность, что приведет к прочному миру. В этот День Независимости, отдавая дань истории вашей страны, Соединенные Штаты стремятся продолжать развитие нашего экономического партнерства и партнерства по безопасности ради мирного и процветающего будущего для обеих наших стран", - подчеркнул госсекретарь.

