Сикорский прибыл в Киев. Будут обсуждать безопасность и давление на Москву. ФОТО

В Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе. Сегодня мы проведем существенные переговоры по нашей общей безопасности, вступления Украины в ЕС и НАТО, а также давления на Москву. Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку", - отметил глава МИД Андрей Сибига.

