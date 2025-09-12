РУС
Сикорский прибыл в Киев. Будут обсуждать безопасность и давление на Москву. ФОТО

В Киев с визитом прибыл министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"На фоне эскалации террора России против Украины и провокаций против Польши мы твердо стоим вместе. Сегодня мы проведем существенные переговоры по нашей общей безопасности, вступления Украины в ЕС и НАТО, а также давления на Москву. Я благодарю Польшу за ее лидерство и поддержку", - отметил глава МИД Андрей Сибига.

Читайте: Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним, - Сикорский

Радослав Сикорский прибыл с визитом в Киев
визит (3162) Польша (8748) Сикорский Радослав (465)
Краще співпраця, ніж піздьож про Волинську Резню
12.09.2025 09:08 Ответить
Вчитися збивати дрони?))А де 20 польських дронів у відповідь по чомусь москальському?((
12.09.2025 09:14 Ответить
Піськов же казав, що раська не буде нападати на Європи. Чому поляки не вірять? Трамп теж сказав, що зальотні шахєди - це помилка.
12.09.2025 09:15 Ответить
Сікорський рятує репутацію поляків. Його гонор відповідає його сутності
12.09.2025 09:46 Ответить
О ! Сікорський мілітаризувався ! І що, у такому костюмі поїде до Трумпа ??
