Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен уже понять, что российский диктатор Владимир Путин игнорирует все мирные инициативы, продолжая войну против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американскому PBS.
Сикорского спросили, верит ли он, что Трамп рано или поздно дойдет до решения о введении новый санкций против России.
"Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше беспилотников - сначала против Украины, а теперь и против НАТО", - подчеркнул глава МИД Польши.
"Поэтому я надеюсь, что в конце этого процесса мы увидим серьезные скоординированные действия для того, чтобы президент Путин осознал, что его экзотический проект возрождения Российской империи не имеет шансов", - отметил политик.
Сикорский подчеркнул, что Польша уважает попытки остановить российско-украинскую войну дипломатическим путем, и конечно хотела бы скорейшего мира для Украины.
"Но, по нашему мнению, Путин отреагирует только на сильные шаги. Путин слишком долго злоупотреблял доброй волей президента Трампа", - добавил глава МИД Польши.
то, не руде чмо виплясував на червоному килимі перед блінорилим?
то, не дряхлюче лайно катав ботоксного підара, на особистому авто по алясці?
https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/25024631883809421?__cft__[0]=AZVGD5325WyWW4u9I6mKYmdE-yCRpkWZqeTQS14E7KFJhikAxu2MtLY5vEGU07JNvMeYqTt7DcpJkeswvk6Bjc_ojQ1ccYtXLzPORJzc6yix_wDRNaOdrpHVgB8vBmbI_6gdH1gIU2brD8onqBaYpP8mcQEOlzzunJLPo9I6Nlnzow7LGbFUNi5gLPi8gDkWfV_Ap_D0lnas__fl3UvrjT6dT9ZhTpeb9ya2AO5lDLKJaA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·
Коли говоримо про атаку дронів на Польщу, ми незаслужено забуваємо про цього чоловіка.
Але, якби він був президентом, цієї нахабної атаки росіян на країну НАТО ніколи б не було!
Також, якби він був президентом, ніколи б США не кинули свого союзника - Україну наодинці зі своїм ворогом - росією у найжорстокішій війні в Європі за останні 100 років.
На жаль для всіх нас, ця безглузда х#йня не є президентом США, хоча формально ним вважається.
На жаль, замість бути лідером вільного світу, як належить президенту США, цей тіп є клоуном для путіна, об якого той витирає ноги.
Просто зараз ця Велика Безглузда Американська Х#йня використовує українку Ірину Заруцьку в політичній війні з демократами. Але коли він набирає політичні бали на загиблій українці, стара шляпа мовчить, як вона опинилася в Штатах.
А опинилася в Сполучених Штатах Ірина Заруцька тому, що в 2022 році вона була зщмушена шукати притулку за океаном, бо друг Владімір, якого Трамп називає хорошим хлопцем, з яким він дуже добре ладнає, хотів вбити Ірину Заруцьку в Україні.
І вона не могла повернутися додому до самої своєї трагічної загибелі тому, що Дональд Трамп ПРИПИНИВ постачання зброї Україні і зробив життя цивільних українців ЩЕ БІЛЬШЕ НЕБЕЗПЕЧНИМ!
Я не знаю, чи можна назвати Трампа найбільш жалюгідним американцем за всю історію Америки, але серед тих, яких я знаю, Дональд Трамп - найбільш жалюгідний, брехливий, ганебний і мерзенний персонаж.
Якщо внаслідок своєї безкарності путін почне Третю світову війну і світ впаде в ядерний апокаліпсис, винен у цьому буде персонально Дональд Трамп. Людина, яка була обрана президентом, але так і не стала президентом Сполучених Штатів Америки.
Останні новини США текст від Юрія Айзенберга
Вы думаете- Трамп не видит издевательств путина?
Видит!
А что он может сделать?
Если путин- его прямой начальник
Все агенты ФСБ подчиняются путину
Вы же знаете - как закончили те агенты ФСБ
Которые отказались подчиняться путину
Литвиненко и Лесин - на кладбище
Скрипаль до сих пор лечится от отравления
Трамп - умный
Он не хочет на кладбище
Ему хочется еще поиграть в гольф
Вам легко ,пан Сикорский , судить Трампа
Вы же - не путинской агент
Я вважаю, що полякам треба забити на русню, жити як нічого і не було. Коли прилетять з бойовою частиною, от тоді можна робить якись висновкі і рішуче діяти. Поки що їх просто взяли на понт.
Лука освободил политических - Тампон снял санкции с Белавиа , а Батько поделится авиазапчастями с Пуйлом ...
А якщо серйозно, то дякуйте Бога що рижий обмудок не був президентом коли ***** напало на Україну. Бо ***** б вже як мінімум пило б каву в Львові, якщо не в Варшаві
"медаль даже обещался мне представить. «Я, говорит, хочу, чтобы дворник у меня с медалью был». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью…»"
Перше - тестування «червоних ліній» НАТО. У Кремлі добре знають, що головна слабкість Заходу - це не відсутність зброї чи фінансів, а політична воля. В ідеалі Москва хоче довести неспроможність Північноатлантичного альянсу як колективної інституції. Це випробування адресоване особисто Дональду Трампу, який не раз демонстрував скепсис щодо союзницьких зобов'язань США. Для Путіна було б перемогою показати світові, що американський президент не готовий ризикувати заради Варшави чи Вільнюса.
Друге - створення атмосфери страху в Центральній Європі. Терор і загроза війни завжди народжують політичні крайнощі. Ультраправі та ультраліві сили, які відверто або приховано симпатизують Москві, отримують шанс зміцнити свої позиції. І тоді Європа все більше нагадуватиме континент Орбана, де співпраця з Кремлем стає нормою, а солідарність із жертвами агресії - «розкішшю».
Третє - провокування дискусії про власну обороноздатність Європи. Кремль чудово розуміє: що більше європейці говоритимуть про необхідність зміцнення власних армій і відновлення оборонної промисловості, то гучніше звучатимуть голоси про зменшення допомоги Україні. Москва намагається переконати Захід у тому, що краще готуватися до гіпотетичної майбутньої війни, ніж допомагати Україні у війні, яка точиться вже зараз.
Четверте - підживлення антиукраїнських настроїв. Потоки українських біженців у Європі вже стали зручним козирем для популістів, які розпалюють ксенофобію. Удар по Польщі - це сигнал: війна поруч, а українці - «нагадування», що війна може прийти і до вашого дому. Кремль хоче, щоб до українців ставилися як до тягаря, а не як до союзників у боротьбі з агресором.
П'яте - підготовка до більш масштабних агресивних дій. Зараз у Кремлі можуть прораховувати сценарії подальшої війни залежно від реакції Вашингтона та Брюсселя. Якщо відповідь НАТО на удар по Польщі виявиться кволою, це стане для Путіна запрошенням до ще більш зухвалих кроків.
Саме так, крок за кроком, нацистська Німеччина перевіряла готовність світу реагувати - з Рейнської області, з Судет, з Праги. І кожен раз Захід переконував себе, що «це ще не війна», що «це ще можна пережити».
Тепер Путін діє так само. І від того, чи вистачить рішучості НАТО відповісти на удар по Польщі, залежить не лише доля України, а й доля самого Заходу.
Судячи по новинам з Білорусії Трамп та пуйло все узгодили...далі буде...
Орбан: Венгрия выражает полную солидарность с Польшей в связи с инцидентом с дронами. Нарушение польской территориальной целостности недопустимо. Этот инцидент показывает, что наша политика призыва к миру в российско-украинской войне разумна и рациональна. <...>
Сикорский: Нет, Виктор. Этот инцидент показывает, что тебе нужно слезть с забора и осудить российскую агрессию. Мы просим тебя разблокировать распределение средств ЕС на оборону, одобрить более жёсткие санкции против агрессора и снять своё вето с начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.