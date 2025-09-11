Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент США Дональд Трамп должен уже понять, что российский диктатор Владимир Путин игнорирует все мирные инициативы, продолжая войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью американскому PBS.

Сикорского спросили, верит ли он, что Трамп рано или поздно дойдет до решения о введении новый санкций против России.

"Президенту Трампу уже пора увидеть, что Путин насмехается над ним. Вместо прекращения огня, на которое надеялись перед саммитом на Аляске, и серьезных мирных переговоров Путин запускает только больше и больше беспилотников - сначала против Украины, а теперь и против НАТО", - подчеркнул глава МИД Польши.

"Поэтому я надеюсь, что в конце этого процесса мы увидим серьезные скоординированные действия для того, чтобы президент Путин осознал, что его экзотический проект возрождения Российской империи не имеет шансов", - отметил политик.

Сикорский подчеркнул, что Польша уважает попытки остановить российско-украинскую войну дипломатическим путем, и конечно хотела бы скорейшего мира для Украины.

"Но, по нашему мнению, Путин отреагирует только на сильные шаги. Путин слишком долго злоупотреблял доброй волей президента Трампа", - добавил глава МИД Польши.

