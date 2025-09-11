Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп повинен вже зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін ігнорує всі мирні ініціативи, продовжуючи війну проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю американському PBS.
Сікорського запитали, чи вірить він, що Трамп рано чи пізно дійде до рішення про введення новий санкцій проти Росії.
"Президенту Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше й більше безпілотників – спершу проти України, а тепер і проти НАТО", - наголосив очільник МЗС Польщі.
"Тож я сподіваюся, що наприкінці цього процесу ми побачимо серйозні скоординовані дії для того, щоб президент Путін усвідомив, що його екзотичний проєкт відродження Російської імперії не має шансів", - зауважив політик.
Сікорський наголосив, що Польща поважає спроби зупинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом, і звісно хотіла б якнайшвидшого миру для України.
"Але, на нашу думку, Путін відреагує лише на сильні кроки. Путін надто довго зловживав доброю волею президента Трампа", - додав голова МЗС Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то, не руде чмо виплясував на червоному килимі перед блінорилим?
то, не дряхлюче лайно катав ботоксного підара, на особистому авто по алясці?
https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/25024631883809421?__cft__[0]=AZVGD5325WyWW4u9I6mKYmdE-yCRpkWZqeTQS14E7KFJhikAxu2MtLY5vEGU07JNvMeYqTt7DcpJkeswvk6Bjc_ojQ1ccYtXLzPORJzc6yix_wDRNaOdrpHVgB8vBmbI_6gdH1gIU2brD8onqBaYpP8mcQEOlzzunJLPo9I6Nlnzow7LGbFUNi5gLPi8gDkWfV_Ap_D0lnas__fl3UvrjT6dT9ZhTpeb9ya2AO5lDLKJaA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·
Коли говоримо про атаку дронів на Польщу, ми незаслужено забуваємо про цього чоловіка.
Але, якби він був президентом, цієї нахабної атаки росіян на країну НАТО ніколи б не було!
Також, якби він був президентом, ніколи б США не кинули свого союзника - Україну наодинці зі своїм ворогом - росією у найжорстокішій війні в Європі за останні 100 років.
На жаль для всіх нас, ця безглузда х#йня не є президентом США, хоча формально ним вважається.
На жаль, замість бути лідером вільного світу, як належить президенту США, цей тіп є клоуном для путіна, об якого той витирає ноги.
Просто зараз ця Велика Безглузда Американська Х#йня використовує українку Ірину Заруцьку в політичній війні з демократами. Але коли він набирає політичні бали на загиблій українці, стара шляпа мовчить, як вона опинилася в Штатах.
А опинилася в Сполучених Штатах Ірина Заруцька тому, що в 2022 році вона була зщмушена шукати притулку за океаном, бо друг Владімір, якого Трамп називає хорошим хлопцем, з яким він дуже добре ладнає, хотів вбити Ірину Заруцьку в Україні.
І вона не могла повернутися додому до самої своєї трагічної загибелі тому, що Дональд Трамп ПРИПИНИВ постачання зброї Україні і зробив життя цивільних українців ЩЕ БІЛЬШЕ НЕБЕЗПЕЧНИМ!
Я не знаю, чи можна назвати Трампа найбільш жалюгідним американцем за всю історію Америки, але серед тих, яких я знаю, Дональд Трамп - найбільш жалюгідний, брехливий, ганебний і мерзенний персонаж.
Якщо внаслідок своєї безкарності путін почне Третю світову війну і світ впаде в ядерний апокаліпсис, винен у цьому буде персонально Дональд Трамп. Людина, яка була обрана президентом, але так і не стала президентом Сполучених Штатів Америки.
Останні новини США текст від Юрія Айзенберга
Вы думаете- Трамп не видит издевательств путина?
Видит!
А что он может сделать?
Если путин- его прямой начальник
Все агенты ФСБ подчиняются путину
Вы же знаете - как закончили те агенты ФСБ
Которые отказались подчиняться путину
Литвиненко и Лесин - на кладбище
Скрипаль до сих пор лечится от отравления
Трамп - умный
Он не хочет на кладбище
Ему хочется еще поиграть в гольф
Вам легко ,пан Сикорский , судить Трампа
Вы же - не путинской агент
Я вважаю, що полякам треба забити на русню, жити як нічого і не було. Коли прилетять з бойовою частиною, от тоді можна робить якись висновкі і рішуче діяти. Поки що їх просто взяли на понт.
Лука освободил политических - Тампон снял санкции с Белавиа , а Батько поделится авиазапчастями с Пуйлом ...
А якщо серйозно, то дякуйте Бога що рижий обмудок не був президентом коли ***** напало на Україну. Бо ***** б вже як мінімум пило б каву в Львові, якщо не в Варшаві