Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп повинен вже зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін ігнорує всі мирні ініціативи, продовжуючи війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю американському PBS.

Сікорського запитали, чи вірить він, що Трамп рано чи пізно дійде до рішення про введення новий санкцій проти Росії.

"Президенту Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше й більше безпілотників – спершу проти України, а тепер і проти НАТО", - наголосив очільник МЗС Польщі.

"Тож я сподіваюся, що наприкінці цього процесу ми побачимо серйозні скоординовані дії для того, щоб президент Путін усвідомив, що його екзотичний проєкт відродження Російської імперії не має шансів", - зауважив політик.

Сікорський наголосив, що Польща поважає спроби зупинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом, і звісно хотіла б якнайшвидшого миру для України.

"Але, на нашу думку, Путін відреагує лише на сильні кроки. Путін надто довго зловживав доброю волею президента Трампа", - додав голова МЗС Польщі.

