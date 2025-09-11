УКР
Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього, - Сікорський

Сікорський про Трампа: Путін насміхається з нього

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп повинен вже зрозуміти, що російський диктатор Володимир Путін ігнорує всі мирні ініціативи, продовжуючи війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю американському PBS.

Сікорського запитали, чи вірить він, що Трамп рано чи пізно дійде до рішення про введення новий санкцій проти Росії.

"Президенту Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше й більше безпілотників – спершу проти України, а тепер і проти НАТО", - наголосив очільник МЗС Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп фактично діє як російський агент, - президент Португалії Соуза

"Тож я сподіваюся, що наприкінці цього процесу ми побачимо серйозні скоординовані дії для того, щоб президент Путін усвідомив, що його екзотичний проєкт відродження Російської імперії не має шансів", - зауважив політик.

Сікорський наголосив, що Польща поважає спроби зупинити російсько-українську війну дипломатичним шляхом, і звісно хотіла б якнайшвидшого миру для України.

"Але, на нашу думку, Путін відреагує лише на сильні кроки. Путін надто довго зловживав доброю волею президента Трампа", - додав голова МЗС Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат США закликав Трампа посилити тиск на Путіна та ввести санкції проти РФ

путін володимир (24796) Сікорський Радослав (305) Трамп Дональд (7111) війна в Україні (6113)
https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua?__cft__[0]=AZVGD5325WyWW4u9I6mKYmdE-yCRpkWZqeTQS14E7KFJhikAxu2MtLY5vEGU07JNvMeYqTt7DcpJkeswvk6Bjc_ojQ1ccYtXLzPORJzc6yix_wDRNaOdrpHVgB8vBmbI_6gdH1gIU2brD8onqBaYpP8mcQEOlzzunJLPo9I6Nlnzow7LGbFUNi5gLPi8gDkWfV_Ap_D0lnas__fl3UvrjT6dT9ZhTpeb9ya2AO5lDLKJaA&__tn__=-]C%2CP-y-R Serhii Marchenko разом з https://www.facebook.com/serhi.marchenko?__cft__[0]=AZVGD5325WyWW4u9I6mKYmdE-yCRpkWZqeTQS14E7KFJhikAxu2MtLY5vEGU07JNvMeYqTt7DcpJkeswvk6Bjc_ojQ1ccYtXLzPORJzc6yix_wDRNaOdrpHVgB8vBmbI_6gdH1gIU2brD8onqBaYpP8mcQEOlzzunJLPo9I6Nlnzow7LGbFUNi5gLPi8gDkWfV_Ap_D0lnas__fl3UvrjT6dT9ZhTpeb9ya2AO5lDLKJaA&__tn__=-]C%2CP-y-R Сергієм Марченком.

https://www.facebook.com/serhii.marchenko.ua/posts/25024631883809421?__cft__[0]=AZVGD5325WyWW4u9I6mKYmdE-yCRpkWZqeTQS14E7KFJhikAxu2MtLY5vEGU07JNvMeYqTt7DcpJkeswvk6Bjc_ojQ1ccYtXLzPORJzc6yix_wDRNaOdrpHVgB8vBmbI_6gdH1gIU2brD8onqBaYpP8mcQEOlzzunJLPo9I6Nlnzow7LGbFUNi5gLPi8gDkWfV_Ap_D0lnas__fl3UvrjT6dT9ZhTpeb9ya2AO5lDLKJaA&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·

Коли говоримо про атаку дронів на Польщу, ми незаслужено забуваємо про цього чоловіка.

Але, якби він був президентом, цієї нахабної атаки росіян на країну НАТО ніколи б не було!

Також, якби він був президентом, ніколи б США не кинули свого союзника - Україну наодинці зі своїм ворогом - росією у найжорстокішій війні в Європі за останні 100 років.

На жаль для всіх нас, ця безглузда х#йня не є президентом США, хоча формально ним вважається.

На жаль, замість бути лідером вільного світу, як належить президенту США, цей тіп є клоуном для путіна, об якого той витирає ноги.

Просто зараз ця Велика Безглузда Американська Х#йня використовує українку Ірину Заруцьку в політичній війні з демократами. Але коли він набирає політичні бали на загиблій українці, стара шляпа мовчить, як вона опинилася в Штатах.

А опинилася в Сполучених Штатах Ірина Заруцька тому, що в 2022 році вона була зщмушена шукати притулку за океаном, бо друг Владімір, якого Трамп називає хорошим хлопцем, з яким він дуже добре ладнає, хотів вбити Ірину Заруцьку в Україні.

І вона не могла повернутися додому до самої своєї трагічної загибелі тому, що Дональд Трамп ПРИПИНИВ постачання зброї Україні і зробив життя цивільних українців ЩЕ БІЛЬШЕ НЕБЕЗПЕЧНИМ!

Я не знаю, чи можна назвати Трампа найбільш жалюгідним американцем за всю історію Америки, але серед тих, яких я знаю, Дональд Трамп - найбільш жалюгідний, брехливий, ганебний і мерзенний персонаж.

Якщо внаслідок своєї безкарності путін почне Третю світову війну і світ впаде в ядерний апокаліпсис, винен у цьому буде персонально Дональд Трамп. Людина, яка була обрана президентом, але так і не стала президентом Сполучених Штатів Америки.
Трамп чи то справді тупий недоумок ,чи завербовани агент (як повідомляють деякі джерела),такого слабкого самозакоханого президента в США ще не було ,принаймі остані сто років.
то, морпіхи сша плазували перед крємлєчмолью, без відома рудого покидька?
то, не руде чмо виплясував на червоному килимі перед блінорилим?
то, не дряхлюче лайно катав ботоксного підара, на особистому авто по алясці?
путлєр плює на Захід з високої дзвіниці - це він показав у Польщі
то, морпіхи сша плазували перед крємлєчмолью, без відома рудого покидька?
то, не руде чмо виплясував на червоному килимі перед блінорилим?
то, не дряхлюче лайно катав ботоксного підара, на особистому авто по алясці?
Не побачить, Трамп побачив відео з собою у "головній" ролі, й те відео засліпило його , тепер він бачить у х7йла тільки "гарного хлопця" все іньше він "не бачить"..... щоб відео з їм не побачив світ.
Варшаві час побачити що над іх головою вже занесена кацапська сокира а не боротись з вигаданами "бандерівцями"
Сікорський хороброї води випив таке казати? Чи до виборів готується?
Трамп чи то справді тупий недоумок ,чи завербовани агент (як повідомляють деякі джерела),такого слабкого самозакоханого президента в США ще не було ,принаймі остані сто років.
https://www.youtube.com/watch?v=fFngqQBOqJY

Останні новини США текст від Юрія Айзенберга
Какой вы странный, пан Сикорский!
Вы думаете- Трамп не видит издевательств путина?
Видит!
А что он может сделать?
Если путин- его прямой начальник
Все агенты ФСБ подчиняются путину
Вы же знаете - как закончили те агенты ФСБ
Которые отказались подчиняться путину
Литвиненко и Лесин - на кладбище
Скрипаль до сих пор лечится от отравления
Трамп - умный
Он не хочет на кладбище
Ему хочется еще поиграть в гольф
Вам легко ,пан Сикорский , судить Трампа
Вы же - не путинской агент
не тільки пуйло
Він апріорі не може цього побачити , бо Трамп весь час лише в 21 путлєру дивиться ...
"Бизнес" трампона уже 40 лет финансируется КГБ СССР и потом ФСБ. Так что трампон никого не предал, работает на парашу как заведённый, и только местные проститутки золотым дождём иногда охлаждают его рабочий пыл. Но не надо всё валить на трампона- на парашных кротов в *ОПе посмотрите заодно.
Сікорський! Це вам час побачити що Трамп насміхається з вас…
А українцям час побачити, що європа використовує нас, і ніякі вони нам не партнери/союзники/друзі.
Побачили ... а далі що ?
Почати дбати про свої інтереси і майбутнє?
а ви с какой целью інтєрєсуєтесь?
Поки не залетіло, то мовчали про довбойоба трумпа, а зараз почали намікати рудому шо він садомазохіст або пасивний підр, чим больніше та поглубже тим йому кайфовіше, і він ********** *****!
йому подобається
А ось це- чиста правда, вже весь світ рже до чого опустилась Америка.
А де кому уже пора побачити , що вже в них у небі кідари творять що заманеться.
Він агент ФСБ.
Як може завербований агент щось побачити?Та прокидайтесь самі бо трамп виходить з єс...він вас кине.
І що з того, що насміхається ? Підлеглий Краснов згідно зі статутом ГРУ має витримати усі труднощі кацапської резидентської служби.
А вам пора побачити що вони грають одну і ту ж гру...
Сікорський досі не зрозумів, що Краснов і ****** працюють в парі
Не розумію чого такий кипіш із-за російських дронів у Польщі По перше вони були без вибухівки і не могли нанести шкоди жодному поляку. Їх навіть можна було не збивати, самі б попадали.
Я вважаю, що полякам треба забити на русню, жити як нічого і не було. Коли прилетять з бойовою частиною, от тоді можна робить якись висновкі і рішуче діяти. Поки що їх просто взяли на понт.
Поляки, які живуть в західній частині, взагалі не розмовляють про якісь там шахеди.
Дурак ти Сикорський. Вбитий нещодавно Чарлі Кірк чітко озвучував план Трампа - давить Україну, дружить з РФ, не давать зброю, зняти санкції. А війну затіяли не названі українські олігархи. Не Путін насміхаєть, а Трамп валяє дурня та з нас насміхається.
добрый Сикорский - сам ЛОХ озвучивая этот БРЕД .............. ЗДЕСЬ НАСМЕШКА ТАМПОНА НАД ЕВРОПОЙ .......................
Лука освободил политических - Тампон снял санкции с Белавиа , а Батько поделится авиазапчастями с Пуйлом ...
Та ему просто по кайфу.....оно любит унижения...Пленки Эпштейна не дадут соврать..
Якби Тампон був президентом то ***** б не напав на НАТО.
А якщо серйозно, то дякуйте Бога що рижий обмудок не був президентом коли ***** напало на Україну. Бо ***** б вже як мінімум пило б каву в Львові, якщо не в Варшаві
Ні,це вам треба побачити,що Трампон ************ разом з ****** насміхаються над усіма.
Трамп у цій ситуації нічого не може побачити. Ви тільки уявіть, як важко розплющити очі, коли у вас компроматом міцно стискають пухкі рудоволосі яйця....
