Сенат США закликав Трампа посилити тиск на Путіна та ввести санкції проти РФ

Сенатор США Том Тілліс

Сенатори-республіканці посилюють свої вимоги до президента США Дональда Трампа щодо введення нових санкцій проти Росії, оскільки Білий дім продемонстрував готовність до другого етапу обмежувальних заходів проти Москви.

Про це повідомила CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Росія зараз відверто грає з нами, як на піаніно. Він [Путін] отримав усе, чого хотів: доступ до президента, прийом із червоною доріжкою, а через три тижні такий самий прийом у Сі Цзіньпіна і зустрічі з Кім Чен Ином", - заявив сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс, додавши, що мета диктатора РФ — "тягнути час".

Заяви Тілліса, співголови Сенатської групи спостереження за НАТО, прозвучали після того, як винищувачі Альянсу збили кілька російських безпілотників, що порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну.

Попередня ініціатива сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема щодо санкцій, здавалося, забуксувала через брак зацікавленості з боку Білого дому. Проте дедалі більше голосів у Палаті представників вимагають від американського лідера жорсткішої позиції на тлі триваючої війни Росії проти України.

"У якийсь момент ми маємо визнати, що ця людина планує зруйнувати західну демократію. І я знаю, що робить він це шляхом підриву Сполучених Штатів, а потім віддає в Москві накази про авіаудари, які є наймасштабнішими з початку війни. Це не людина, яка прагне миру. Він хоче тягнути час, убивати, ґвалтувати й нищити більше українців, і цьому потрібно покласти край", - наголосив Тілліс. 

Керівники республіканців у комітетах із збройних сил Палати представників і Сенату також закликали адміністрацію до жорсткішої лінії щодо санкцій проти Росії.

"У мене таке відчуття, що він (Трамп) втомився від ігор Володимира Путіна і готовий щось зробити", - заявив у вівторок голова Палати представників з питань збройних сил Майк Роджерс.

Сенатор Джоні Ернст сказала, що Трамп "хоче дати кожен шанс для миру та завершення цієї війни", але застерегла: "Путін зараз маніпулює ним, і я думаю, що президент це розуміє".

"Ми повинні переконатися, що використовуємо всі інструменти, аби допомогти президенту Трампу домовлятися про мир від імені України. Тож рухаймося вперед із санкційним законопроєктом", - додала вона.

Топ коментарі
+2
@ (в перекладі):
⚡️НАТО пообіцяло компенсувати росії вартість збитих у Польщі БПЛА.
10.09.2025 22:51 Відповісти
+1
у всього оточення трампа тількі відчуття - та ось ось, ще через ....діб.... та вже майже
10.09.2025 22:36 Відповісти
+1
Як можна посилити те чого не існує.
10.09.2025 22:44 Відповісти
10.09.2025 22:36 Відповісти
А Трямпу плювати...Він Личная Підстилка Пукина..шо йому то сенат...Це звання вище всяких сенатів та президентів сша..й тим паче якіхось натів...з якоюсь пільшай..
10.09.2025 22:37 Відповісти
Та цьому старому ідіоту вже потрібно реального копняка під сраку дати, а не "закликати", щоб він почав хоч щось робити. Бо, здається, там імпотенція не тільки між ногами.
10.09.2025 22:39 Відповісти
Трамп друзей не предает
10.09.2025 22:39 Відповісти
Вірніше нє брАсАЄт
10.09.2025 22:47 Відповісти
І шо?

Закликав.
10.09.2025 22:40 Відповісти
І всьо...😂🤣🤣🤣
10.09.2025 22:48 Відповісти
***** з лавровим десь сидять разом та радіють що у сша такі імпотенти у владі
10.09.2025 22:40 Відповісти
10.09.2025 22:51 Відповісти
А борг повісити на Україну.
10.09.2025 23:39 Відповісти
10.09.2025 23:05 Відповісти
Касапська атака була не на Польщу. Касапи намагались вбити когось з американського контингенту солдат в Жешуві. Таке вже було на Близькому Сході - там Іран постійно дронами атакує бази США і в 2024 році навіть зміг убити трьох солдатів США на території Йорданії. На претензії і звинувачення з боку США Тегеран завжди відповідає, мовляв, це не він, а якійсь проксі **********, якась «Хезболла» запустила ракети, те, се.
Якби загинули американці в Жешуві, касапи відбріхувались, мовляв, це все український РЕБ біди наробив.
ЗІ: Станом на сьогодні в Польщі розквартировано близько 10 000 американських солдат. Трамп на минулому тижні зазначав, що чисельність цього контингенту планується збільшити. Ймовірно, Путін, хоче попередити таке зростання шляхом військового та дипломатичного знущання над Трампом.
10.09.2025 23:08 Відповісти
Щось дуже "мудрьоно" як для росіянців. Здається там все набагато простіше. Польща зараз основний логістичний хаб для поставки зброї в Україну. Президент Польщі - антиукраїнський правопопуліст. Розрахунок Пуйла на те, що поляки зі страху своїми антиукраїнськими протестами заблокують поставки західної зброї в Україну. Ну заодно ще й реакцію Заходу перевірили як вони будуть діяти, коли росія Сувалкський коридор переріже та Прибалтійські країни заблокує.
10.09.2025 23:50 Відповісти
пуйло виїбав ваше нато і витер *** об червону доріжку
11.09.2025 00:03 Відповісти
Хай сенат звернеться в спортлото - більше толку буде.
11.09.2025 00:13 Відповісти
 
 