Сенат США закликав Трампа посилити тиск на Путіна та ввести санкції проти РФ

Сенатори-республіканці посилюють свої вимоги до президента США Дональда Трампа щодо введення нових санкцій проти Росії, оскільки Білий дім продемонстрував готовність до другого етапу обмежувальних заходів проти Москви.

Про це повідомила CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Росія зараз відверто грає з нами, як на піаніно. Він [Путін] отримав усе, чого хотів: доступ до президента, прийом із червоною доріжкою, а через три тижні такий самий прийом у Сі Цзіньпіна і зустрічі з Кім Чен Ином", - заявив сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс, додавши, що мета диктатора РФ — "тягнути час".

Заяви Тілліса, співголови Сенатської групи спостереження за НАТО, прозвучали після того, як винищувачі Альянсу збили кілька російських безпілотників, що порушили повітряний простір Польщі під час атаки на Україну.

Попередня ініціатива сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема щодо санкцій, здавалося, забуксувала через брак зацікавленості з боку Білого дому. Проте дедалі більше голосів у Палаті представників вимагають від американського лідера жорсткішої позиції на тлі триваючої війни Росії проти України.

"У якийсь момент ми маємо визнати, що ця людина планує зруйнувати західну демократію. І я знаю, що робить він це шляхом підриву Сполучених Штатів, а потім віддає в Москві накази про авіаудари, які є наймасштабнішими з початку війни. Це не людина, яка прагне миру. Він хоче тягнути час, убивати, ґвалтувати й нищити більше українців, і цьому потрібно покласти край", - наголосив Тілліс.

Керівники республіканців у комітетах із збройних сил Палати представників і Сенату також закликали адміністрацію до жорсткішої лінії щодо санкцій проти Росії.

"У мене таке відчуття, що він (Трамп) втомився від ігор Володимира Путіна і готовий щось зробити", - заявив у вівторок голова Палати представників з питань збройних сил Майк Роджерс.

Сенатор Джоні Ернст сказала, що Трамп "хоче дати кожен шанс для миру та завершення цієї війни", але застерегла: "Путін зараз маніпулює ним, і я думаю, що президент це розуміє".

"Ми повинні переконатися, що використовуємо всі інструменти, аби допомогти президенту Трампу домовлятися про мир від імені України. Тож рухаймося вперед із санкційним законопроєктом", - додала вона.

