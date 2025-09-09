Свириденко закликала США та ЄС посилити санкційний тиск на Росію

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі представників США та ЄС заявила про необхідність посилити санкційний тиск на Росію і оцінила його наслідки для РФ у 160 млрд дол.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Рада була долучитися до зустрічі, яку відкрив президент США Дональд Трамп. Цей захід став частиною переговорного процесу, спрямованого на зміцнення трансатлантичної єдності. Ми вітаємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру для України. Я наголосила, що санкції вже мають відчутний вплив на російську економіку, яка втратила понад $160 млрд", - повідомила Свириденко.

Голова українського уряду закликала партнерів спільно посилювати тиск "запровадивши жорсткі санкції проти "тіньового флоту", нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників".

"Лише рішучі заходи здатні зменшити ресурси Росії для ведення війни проти України та покласти край щоденним російським злочинам і терору", - наголосила Свириденко.

