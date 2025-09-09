УКР
Новини Санкції проти Росії
Свириденко закликала США та ЄС посилити санкційний тиск на Росію

Свириденко Юлія

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі представників США та ЄС заявила про необхідність посилити санкційний тиск на Росію і оцінила його наслідки для РФ у 160 млрд дол.

"Рада була долучитися до зустрічі, яку відкрив президент США Дональд Трамп. Цей захід став частиною переговорного процесу, спрямованого на зміцнення трансатлантичної єдності. Ми вітаємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру для України. Я наголосила, що санкції вже мають відчутний вплив на російську економіку, яка втратила понад $160 млрд", - повідомила Свириденко.

Голова українського уряду закликала партнерів спільно посилювати тиск "запровадивши жорсткі санкції проти "тіньового флоту", нафтових гігантів, нафтопереробних заводів, трейдерів та інших посередників".

"Лише рішучі заходи здатні зменшити ресурси Росії для ведення війни проти України та покласти край щоденним російським злочинам і терору", - наголосила Свириденко.

Автор: 

санкції (12660) Свириденко Юлія (487)
За цими щоденними 24/7, турботами/клопотами про Україну, Свириденко геть забула попросити Західних Партнерів, щоб посилити тиск на шуфрича з коломойським, бо геть про них забув зеленський з групою осіб з Урядового кварталу, сидять ці істоти, як у Бога за пазухою в СБУ!!!
Такої поваги, турботи та шанобливого ставлення, навіть убиті московітами Українці, не були удостоєні! Загинули беззахисні, від рук воєнного злочинця, ******!!
09.09.2025 23:10 Відповісти
зельона гнида свириденко , заклич свого гниду брата в Британії )
09.09.2025 23:22 Відповісти
Як вона вже дістала своїми бутафорськими окулярами. Фальшива наскрізь.
09.09.2025 23:31 Відповісти
Трамп закликав ЄС ввести 100% тарифи на Китай та Індію, щоб зупинити закупівлі російської нафти та чинити тиск на рф, щоб росія припинила війну в Україні - https://www.ft.com/content/2267****-b19a-4a9f-93ca-14ac0343cd77 FT

Він пообіцяв, що США підтримають ці заходи.
10.09.2025 00:13 Відповісти
 
 