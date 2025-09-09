РУС
Свириденко призвала США и ЕС усилить санкционное давление на Россию

Свириденко Юлия

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи представителей США и ЕС заявила о необходимости усилить санкционное давление на Россию и оценила его последствия для РФ в 160 млрд долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Рада была присоединиться к встрече, которую открыл президент США Дональд Трамп. Это мероприятие стало частью переговорного процесса, направленного на укрепление трансатлантического единства. Мы приветствуем усилия наших международных партнеров, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины. Я подчеркнула, что санкции уже имеют ощутимое влияние на российскую экономику, которая потеряла более $160 млрд", - сообщила Свириденко.

Глава украинского правительства призвала партнеров совместно усиливать давление "введя жесткие санкции против "теневого флота", нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и других посредников".

"Только решительные меры способны уменьшить ресурсы России для ведения войны против Украины и положить конец ежедневным российским преступлениям и террору", - отметила Свириденко.

За цими щоденними 24/7, турботами/клопотами про Україну, Свириденко геть забула попросити Західних Партнерів, щоб посилити тиск на шуфрича з коломойським, бо геть про них забув зеленський з групою осіб з Урядового кварталу, сидять ці істоти, як у Бога за пазухою в СБУ!!!
Такої поваги, турботи та шанобливого ставлення, навіть убиті московітами Українці, не були удостоєні! Загинули беззахисні, від рук воєнного злочинця, ******!!
показать весь комментарий
09.09.2025 23:10 Ответить
зельона гнида свириденко , заклич свого гниду брата в Британії )
показать весь комментарий
09.09.2025 23:22 Ответить
Як вона вже дістала своїми бутафорськими окулярами. Фальшива наскрізь.
показать весь комментарий
09.09.2025 23:31 Ответить
Трамп закликав ЄС ввести 100% тарифи на Китай та Індію, щоб зупинити закупівлі російської нафти та чинити тиск на рф, щоб росія припинила війну в Україні - https://www.ft.com/content/2267****-b19a-4a9f-93ca-14ac0343cd77 FT

Він пообіцяв, що США підтримають ці заходи.
показать весь комментарий
10.09.2025 00:13 Ответить
 
 