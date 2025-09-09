Свириденко призвала США и ЕС усилить санкционное давление на Россию

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи представителей США и ЕС заявила о необходимости усилить санкционное давление на Россию и оценила его последствия для РФ в 160 млрд долл.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Рада была присоединиться к встрече, которую открыл президент США Дональд Трамп. Это мероприятие стало частью переговорного процесса, направленного на укрепление трансатлантического единства. Мы приветствуем усилия наших международных партнеров, направленные на достижение справедливого и прочного мира для Украины. Я подчеркнула, что санкции уже имеют ощутимое влияние на российскую экономику, которая потеряла более $160 млрд", - сообщила Свириденко.

Глава украинского правительства призвала партнеров совместно усиливать давление "введя жесткие санкции против "теневого флота", нефтяных гигантов, нефтеперерабатывающих заводов, трейдеров и других посредников".

"Только решительные меры способны уменьшить ресурсы России для ведения войны против Украины и положить конец ежедневным российским преступлениям и террору", - отметила Свириденко.

