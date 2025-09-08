Уряд ФРН вітає натяки Трампа на посилення санкцій США проти РФ

Німецький уряд вітає натяки президента Дональда Трампа на те, що він може посилити санкції США проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, про це заявив речник уряду Штефан Корнеліус.

Раніше Трамп сказав, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через її війну проти України.

"Ми вітаємо цю заяву американського президента. Ми всі знаємо, що США мають ключ до посилення тиску на Росію", - зазначив речник.

