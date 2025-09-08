Уряд ФРН вітає натяки Трампа на посилення санкцій США проти РФ
Німецький уряд вітає натяки президента Дональда Трампа на те, що він може посилити санкції США проти РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, про це заявив речник уряду Штефан Корнеліус.
Раніше Трамп сказав, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через її війну проти України.
"Ми вітаємо цю заяву американського президента. Ми всі знаємо, що США мають ключ до посилення тиску на Росію", - зазначив речник.
Вітати потрібно конкретні дії!
Де санкції проти Фіцо та Орбана та їх приспішників? Я вже не кажу проти Угорщини і Словаччини.
Що не день - нові рекорди глибини у засовуванні язика в жопу трампа
Але непотрібне трумпу, бо його "Make America Great Again" - суцільна брехня, найобка лохторату.
Цирк та й годі
На Москву вже роки три з половиною як мав упасти весь ядерний боєзапас США, Британії та Франції. А вони "вітають натяки". Імпотенти.
Ні, я розумію дипломатичну гру Європи, що вони акуратно Трампа загоняють у ідіотське становище (наскільки це можливо, бо він і сам себе туди заганяє регулярно). Але до чого ми докотилася . . .
Похваліть ще його за те, що слину непускає налюдях і незабуває штани зняти коли мостиця на унітаз.
Тьфубл*дь...
Дональд Трамп.