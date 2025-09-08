УКР
Новини Санкції США проти Росії
Уряд ФРН вітає натяки Трампа на посилення санкцій США проти РФ

США можуть посилити санкції проти РФ. Німеччина вітає це

Німецький уряд вітає натяки президента Дональда Трампа на те, що він може посилити санкції США проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel, про це заявив речник уряду Штефан Корнеліус.

Раніше Трамп сказав, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через її війну проти України.

"Ми вітаємо цю заяву американського президента. Ми всі знаємо, що США мають ключ до посилення тиску на Росію", - зазначив речник.

Читайте: Візит європейських лідерів до Вашингтона: Мерц не їхатиме

Німеччина (7705) росія (67576) санкції (12648) США (24231) Трамп Дональд (7087)
+5
А чи буде Трамп пам'ятати про свої ,,натяки,, вже завтра?
08.09.2025 15:54 Відповісти
А нашо вітати натяки??? Особливо - трумпіські...

Вітати потрібно конкретні дії!

Де санкції проти Фіцо та Орбана та їх приспішників? Я вже не кажу проти Угорщини і Словаччини.
08.09.2025 15:54 Відповісти
Звєзда Європці. Німеччина вітає натяки презика США.
08.09.2025 15:55 Відповісти
це вже дно куколдизму, чи ще ні ?

Що не день - нові рекорди глибини у засовуванні язика в жопу трампа
08.09.2025 15:57 Відповісти
До чого ми дожилися.
08.09.2025 15:58 Відповісти
Не благодарите. Всё для вас. Могу ещё раз намекнуть (Д.Трамп)
08.09.2025 17:46 Відповісти
Еще привлеките телепатов для чтения мыслей Трампа, сразу желание отпадет "приветствовать". Готовый анекдот, емае.
08.09.2025 15:58 Відповісти
Одна базарна баба казала . Здогадайтеся з трьох разів
08.09.2025 15:59 Відповісти
Трампу замість того, щоб зібрати в один кулак всіх союзників так цей дурник воює з союзниками, на всіх тарифи наклав а на московію ні. Трамп спробував з санкціями проти не друзів, так його послали за руським кораблем, так він і пішов. Ідіот
08.09.2025 16:09 Відповісти
Те, що ти написав - це потрібно Америці.
Але непотрібне трумпу, бо його "Make America Great Again" - суцільна брехня, найобка лохторату.
08.09.2025 16:33 Відповісти
Згоден, Трампу на все і всіх плювати. Трамп, це катастрофа для Америки
08.09.2025 16:37 Відповісти
Це тільки натяки і вони вже вітають (колективно), а якщо Трам ще й посиле санкції... навіть боюся уявити що буде)) Мда... велика арійська раса, вона така... велика
08.09.2025 16:10 Відповісти
Пісєц вони романтики. Записочками з натяками обмінюються і аплодують один одному.
Цирк та й годі
08.09.2025 16:11 Відповісти
Трамп має намір зібрати в посилку хйлу для передачі Віткоффом свої обсцяни вонючі штани -КОАЛІЦІЯ ОХОЧИХ це гаряче підтримує...
08.09.2025 17:11 Відповісти
Уряд вітає натяки . . .

На Москву вже роки три з половиною як мав упасти весь ядерний боєзапас США, Британії та Франції. А вони "вітають натяки". Імпотенти.

Ні, я розумію дипломатичну гру Європи, що вони акуратно Трампа загоняють у ідіотське становище (наскільки це можливо, бо він і сам себе туди заганяє регулярно). Але до чого ми докотилася . . .
08.09.2025 16:14 Відповісти
Натяки тонкі чи грубі? - чи патякання?
08.09.2025 16:17 Відповісти
Боже! Він ще нічого!!! не зробив взагалі,а його вже вітають...Конче не руде посміховисько та агент кремля продовжує своє криваве шоу,в його вітає Європа?? Гітлера вам було мало??
08.09.2025 16:19 Відповісти
"Вітає натяки", це п*здець...
Похваліть ще його за те, що слину непускає налюдях і незабуває штани зняти коли мостиця на унітаз.
Тьфубл*дь...
08.09.2025 16:32 Відповісти
Обіцяю натякать!
Дональд Трамп.
08.09.2025 16:40 Відповісти
 
 