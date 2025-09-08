РУС
597 21

Правительство ФРГ приветствует намеки Трампа на усиление санкций США против РФ

США могут усилить санкции против РФ. Германия приветствует это

Немецкое правительство приветствует намеки президента Дональда Трампа на то, что он может усилить санкции США против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом заявил представитель правительства Штефан Корнелиус.

Ранее Трамп сказал, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за ее войны против Украины.

"Мы приветствуем это заявление американского президента. Мы все знаем, что США имеют ключ к усилению давления на Россию", - отметил спикер.

Визит европейских лидеров в Вашингтон: Мерц не будет ехать

+6
А чи буде Трамп пам'ятати про свої ,,натяки,, вже завтра?
показать весь комментарий
08.09.2025 15:54 Ответить
А нашо вітати натяки??? Особливо - трумпіські...

Вітати потрібно конкретні дії!

Де санкції проти Фіцо та Орбана та їх приспішників? Я вже не кажу проти Угорщини і Словаччини.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:54 Ответить
Звєзда Європці. Німеччина вітає натяки презика США.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:55 Ответить
це вже дно куколдизму, чи ще ні ?

Що не день - нові рекорди глибини у засовуванні язика в жопу трампа
показать весь комментарий
08.09.2025 15:57 Ответить
До чого ми дожилися.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:58 Ответить
Не благодарите. Всё для вас. Могу ещё раз намекнуть (Д.Трамп)
показать весь комментарий
08.09.2025 17:46 Ответить
Еще привлеките телепатов для чтения мыслей Трампа, сразу желание отпадет "приветствовать". Готовый анекдот, емае.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:58 Ответить
Одна базарна баба казала . Здогадайтеся з трьох разів
показать весь комментарий
08.09.2025 15:59 Ответить
Трампу замість того, щоб зібрати в один кулак всіх союзників так цей дурник воює з союзниками, на всіх тарифи наклав а на московію ні. Трамп спробував з санкціями проти не друзів, так його послали за руським кораблем, так він і пішов. Ідіот
показать весь комментарий
08.09.2025 16:09 Ответить
Те, що ти написав - це потрібно Америці.
Але непотрібне трумпу, бо його "Make America Great Again" - суцільна брехня, найобка лохторату.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:33 Ответить
Згоден, Трампу на все і всіх плювати. Трамп, це катастрофа для Америки
показать весь комментарий
08.09.2025 16:37 Ответить
Це тільки натяки і вони вже вітають (колективно), а якщо Трам ще й посиле санкції... навіть боюся уявити що буде)) Мда... велика арійська раса, вона така... велика
показать весь комментарий
08.09.2025 16:10 Ответить
Пісєц вони романтики. Записочками з натяками обмінюються і аплодують один одному.
Цирк та й годі
показать весь комментарий
08.09.2025 16:11 Ответить
Трамп має намір зібрати в посилку хйлу для передачі Віткоффом свої обсцяни вонючі штани -КОАЛІЦІЯ ОХОЧИХ це гаряче підтримує...
показать весь комментарий
08.09.2025 17:11 Ответить
Уряд вітає натяки . . .

На Москву вже роки три з половиною як мав упасти весь ядерний боєзапас США, Британії та Франції. А вони "вітають натяки". Імпотенти.

Ні, я розумію дипломатичну гру Європи, що вони акуратно Трампа загоняють у ідіотське становище (наскільки це можливо, бо він і сам себе туди заганяє регулярно). Але до чого ми докотилася . . .
показать весь комментарий
08.09.2025 16:14 Ответить
Натяки тонкі чи грубі? - чи патякання?
показать весь комментарий
08.09.2025 16:17 Ответить
Боже! Він ще нічого!!! не зробив взагалі,а його вже вітають...Конче не руде посміховисько та агент кремля продовжує своє криваве шоу,в його вітає Європа?? Гітлера вам було мало??
показать весь комментарий
08.09.2025 16:19 Ответить
"Вітає натяки", це п*здець...
Похваліть ще його за те, що слину непускає налюдях і незабуває штани зняти коли мостиця на унітаз.
Тьфубл*дь...
показать весь комментарий
08.09.2025 16:32 Ответить
Обіцяю натякать!
Дональд Трамп.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:40 Ответить
 
 