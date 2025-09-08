Правительство ФРГ приветствует намеки Трампа на усиление санкций США против РФ

Немецкое правительство приветствует намеки президента Дональда Трампа на то, что он может усилить санкции США против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом заявил представитель правительства Штефан Корнелиус.

Ранее Трамп сказал, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за ее войны против Украины.

"Мы приветствуем это заявление американского президента. Мы все знаем, что США имеют ключ к усилению давления на Россию", - отметил спикер.

Читайте: Визит европейских лидеров в Вашингтон: Мерц не будет ехать