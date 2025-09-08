Правительство ФРГ приветствует намеки Трампа на усиление санкций США против РФ
Немецкое правительство приветствует намеки президента Дональда Трампа на то, что он может усилить санкции США против РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом заявил представитель правительства Штефан Корнелиус.
Ранее Трамп сказал, что готов перейти ко второму этапу санкций против России из-за ее войны против Украины.
"Мы приветствуем это заявление американского президента. Мы все знаем, что США имеют ключ к усилению давления на Россию", - отметил спикер.
Вітати потрібно конкретні дії!
Де санкції проти Фіцо та Орбана та їх приспішників? Я вже не кажу проти Угорщини і Словаччини.
Що не день - нові рекорди глибини у засовуванні язика в жопу трампа
Але непотрібне трумпу, бо його "Make America Great Again" - суцільна брехня, найобка лохторату.
Цирк та й годі
На Москву вже роки три з половиною як мав упасти весь ядерний боєзапас США, Британії та Франції. А вони "вітають натяки". Імпотенти.
Ні, я розумію дипломатичну гру Європи, що вони акуратно Трампа загоняють у ідіотське становище (наскільки це можливо, бо він і сам себе туди заганяє регулярно). Але до чого ми докотилася . . .
Похваліть ще його за те, що слину непускає налюдях і незабуває штани зняти коли мостиця на унітаз.
Тьфубл*дь...
Дональд Трамп.