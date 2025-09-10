РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7557 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции США против России
1 612 16

Сенат США призвал Трампа усилить давление на Путина и ввести санкции против РФ

Сенатор США Том Тиллис

Сенаторы-республиканцы ужесточают свои требования к президенту США Дональду Трампу о введении новых санкций против России, поскольку Белый дом продемонстрировал готовность ко второму этапу ограничительных мер против Москвы.

Об этом сообщила CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Россия сейчас откровенно играет с нами, как на пианино. Он [Путин] получил все, чего хотел: доступ к президенту, прием с красной дорожкой, а через три недели такой же прием у Си Цзиньпина и встречи с Ким Чен Ыном", - заявил сенатор от Северной Каролины Том Тиллис, добавив, что цель диктатора РФ - "тянуть время".

Заявления Тиллиса, сопредседателя Сенатской группы наблюдения за НАТО, прозвучали после того, как истребители Альянса сбили несколько российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши во время атаки на Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США поддерживает позицию Трампа и готов принять сокрушительные санкции против РФ, - сенатор Грэм

Предыдущая инициатива сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма по санкциям, казалось, забуксовала из-за отсутствия заинтересованности со стороны Белого дома. Однако все больше голосов в Палате представителей требуют от американского лидера более жесткой позиции на фоне продолжающейся войны России против Украины.

"В какой-то момент мы должны признать, что этот человек планирует разрушить западную демократию. И я знаю, что делает он это путем подрыва Соединенных Штатов, а затем отдает в Москве приказы об авиаударах, которые являются самыми масштабными с начала войны. Это не человек, который стремится к миру. Он хочет тянуть время, убивать, насиловать и уничтожать больше украинцев, и этому нужно положить конец", - подчеркнул Тиллис.

Руководители республиканцев в комитетах по вооруженным силам Палаты представителей и Сената также призвали администрацию к более жесткой линии в отношении санкций против России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство ФРГ приветствует намеки Трампа на ужесточение санкций США против РФ

"У меня такое ощущение, что он (Трамп) устал от игр Владимира Путина и готов что-то сделать", - заявил во вторник председатель Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс.

Сенатор Джони Эрнст сказала, что Трамп "хочет дать каждый шанс для мира и завершения этой войны", но предостерегла: "Путин сейчас манипулирует им, и я думаю, что президент это понимает".

"Мы должны убедиться, что используем все инструменты, чтобы помочь президенту Трампу договариваться о мире от имени Украины. Поэтому давайте двигаться вперед с санкционным законопроектом", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об атаке "iахедами" на Польшу: Что это с Россией?

Автор: 

путин владимир (32181) санкции (11814) США (27876) Трамп Дональд (6581) Сенат США (525)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
@ (в перекладі):
⚡️НАТО пообіцяло компенсувати росії вартість збитих у Польщі БПЛА.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:51 Ответить
+1
Як можна посилити те чого не існує.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:44 Ответить
+1
І всьо...😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.09.2025 22:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у всього оточення трампа тількі відчуття - та ось ось, ще через ....діб.... та вже майже
показать весь комментарий
10.09.2025 22:36 Ответить
А Трямпу плювати...Він Личная Підстилка Пукина..шо йому то сенат...Це звання вище всяких сенатів та президентів сша..й тим паче якіхось натів...з якоюсь пільшай..
показать весь комментарий
10.09.2025 22:37 Ответить
Та цьому старому ідіоту вже потрібно реального копняка під сраку дати, а не "закликати", щоб він почав хоч щось робити. Бо, здається, там імпотенція не тільки між ногами.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:39 Ответить
Трамп друзей не предает
показать весь комментарий
10.09.2025 22:39 Ответить
Вірніше нє брАсАЄт
показать весь комментарий
10.09.2025 22:47 Ответить
І шо?

Закликав.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:40 Ответить
І всьо...😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.09.2025 22:48 Ответить
***** з лавровим десь сидять разом та радіють що у сша такі імпотенти у владі
показать весь комментарий
10.09.2025 22:40 Ответить
Як можна посилити те чого не існує.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:44 Ответить
@ (в перекладі):
⚡️НАТО пообіцяло компенсувати росії вартість збитих у Польщі БПЛА.
показать весь комментарий
10.09.2025 22:51 Ответить
А борг повісити на Україну.
показать весь комментарий
10.09.2025 23:39 Ответить
показать весь комментарий
10.09.2025 23:05 Ответить
Касапська атака була не на Польщу. Касапи намагались вбити когось з американського контингенту солдат в Жешуві. Таке вже було на Близькому Сході - там Іран постійно дронами атакує бази США і в 2024 році навіть зміг убити трьох солдатів США на території Йорданії. На претензії і звинувачення з боку США Тегеран завжди відповідає, мовляв, це не він, а якійсь проксі **********, якась «Хезболла» запустила ракети, те, се.
Якби загинули американці в Жешуві, касапи відбріхувались, мовляв, це все український РЕБ біди наробив.
ЗІ: Станом на сьогодні в Польщі розквартировано близько 10 000 американських солдат. Трамп на минулому тижні зазначав, що чисельність цього контингенту планується збільшити. Ймовірно, Путін, хоче попередити таке зростання шляхом військового та дипломатичного знущання над Трампом.
показать весь комментарий
10.09.2025 23:08 Ответить
Щось дуже "мудрьоно" як для росіянців. Здається там все набагато простіше. Польща зараз основний логістичний хаб для поставки зброї в Україну. Президент Польщі - антиукраїнський правопопуліст. Розрахунок Пуйла на те, що поляки зі страху своїми антиукраїнськими протестами заблокують поставки західної зброї в Україну. Ну заодно ще й реакцію Заходу перевірили як вони будуть діяти, коли росія Сувалкський коридор переріже та Прибалтійські країни заблокує.
показать весь комментарий
10.09.2025 23:50 Ответить
пуйло виїбав ваше нато і витер *** об червону доріжку
показать весь комментарий
11.09.2025 00:03 Ответить
Хай сенат звернеться в спортлото - більше толку буде.
показать весь комментарий
11.09.2025 00:13 Ответить
 
 