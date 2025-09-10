Сенат США призвал Трампа усилить давление на Путина и ввести санкции против РФ

Сенаторы-республиканцы ужесточают свои требования к президенту США Дональду Трампу о введении новых санкций против России, поскольку Белый дом продемонстрировал готовность ко второму этапу ограничительных мер против Москвы.

Об этом сообщила CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Россия сейчас откровенно играет с нами, как на пианино. Он [Путин] получил все, чего хотел: доступ к президенту, прием с красной дорожкой, а через три недели такой же прием у Си Цзиньпина и встречи с Ким Чен Ыном", - заявил сенатор от Северной Каролины Том Тиллис, добавив, что цель диктатора РФ - "тянуть время".

Заявления Тиллиса, сопредседателя Сенатской группы наблюдения за НАТО, прозвучали после того, как истребители Альянса сбили несколько российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши во время атаки на Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгресс США поддерживает позицию Трампа и готов принять сокрушительные санкции против РФ, - сенатор Грэм

Предыдущая инициатива сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма по санкциям, казалось, забуксовала из-за отсутствия заинтересованности со стороны Белого дома. Однако все больше голосов в Палате представителей требуют от американского лидера более жесткой позиции на фоне продолжающейся войны России против Украины.

"В какой-то момент мы должны признать, что этот человек планирует разрушить западную демократию. И я знаю, что делает он это путем подрыва Соединенных Штатов, а затем отдает в Москве приказы об авиаударах, которые являются самыми масштабными с начала войны. Это не человек, который стремится к миру. Он хочет тянуть время, убивать, насиловать и уничтожать больше украинцев, и этому нужно положить конец", - подчеркнул Тиллис.

Руководители республиканцев в комитетах по вооруженным силам Палаты представителей и Сената также призвали администрацию к более жесткой линии в отношении санкций против России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство ФРГ приветствует намеки Трампа на ужесточение санкций США против РФ

"У меня такое ощущение, что он (Трамп) устал от игр Владимира Путина и готов что-то сделать", - заявил во вторник председатель Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс.

Сенатор Джони Эрнст сказала, что Трамп "хочет дать каждый шанс для мира и завершения этой войны", но предостерегла: "Путин сейчас манипулирует им, и я думаю, что президент это понимает".

"Мы должны убедиться, что используем все инструменты, чтобы помочь президенту Трампу договариваться о мире от имени Украины. Поэтому давайте двигаться вперед с санкционным законопроектом", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп об атаке "iахедами" на Польшу: Что это с Россией?