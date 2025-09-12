УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11787 відвідувачів онлайн
Новини Фото Візит Сікорського до України
1 398 4

Сікорський прибув до Києва. Обговорюватимуть безпеку та тиск на Москву. ФОТО

До Києва із візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує  Цензор.НЕТ.

"На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо суттєві переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку", - зазначив глава МЗС Андрій Сибіга.

Читайте: Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього, - Сікорський

Радослав Сікорський прибув із візитом до Києва
Радослав Сікорський прибув із візитом до Києва

Автор: 

візит (1665) Польща (8897) Сікорський Радослав (305)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще співпраця, ніж піздьож про Волинську Резню
показати весь коментар
12.09.2025 09:08 Відповісти
Вчитися збивати дрони?))А де 20 польських дронів у відповідь по чомусь москальському?((
показати весь коментар
12.09.2025 09:14 Відповісти
Піськов же казав, що раська не буде нападати на Європи. Чому поляки не вірять? Трамп теж сказав, що зальотні шахєди - це помилка.
показати весь коментар
12.09.2025 09:15 Відповісти
Сікорський рятує репутацію поляків. Його гонор відповідає його сутності
показати весь коментар
12.09.2025 09:46 Відповісти
 
 