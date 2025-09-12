Сікорський прибув до Києва. Обговорюватимуть безпеку та тиск на Москву. ФОТО

До Києва із візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо суттєві переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку", - зазначив глава МЗС Андрій Сибіга.

Читайте: Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього, - Сікорський



