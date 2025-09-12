Сікорський прибув до Києва. Обговорюватимуть безпеку та тиск на Москву. ФОТО
До Києва із візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"На тлі ескалації терору Росії проти України та провокацій проти Польщі ми твердо стоїмо разом. Сьогодні ми проведемо суттєві переговори щодо нашої спільної безпеки, вступу України до ЄС та НАТО, а також тиску на Москву. Я дякую Польщі за її лідерство та підтримку", - зазначив глава МЗС Андрій Сибіга.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Moshe_Dayan
показати весь коментар12.09.2025 09:08 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Igor Grytselyak
показати весь коментар12.09.2025 09:14 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Izira
показати весь коментар12.09.2025 09:15 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
ола жмуд
показати весь коментар12.09.2025 09:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль