УКР
Новини
2 013 22

Сікорський - Трампу: Заліт російських дронів у Польщу не був помилкою

Сікорський відповів Трампу, який назвав атаку шахедів помилкою

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи заяву Дональда Трампа про заліт російських дронів до Польщі, сказав, що не вважає це просто помилкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис він оприлюднив у соцмережі X.

"Ні, це не було помилкою", - зазначив він у коментарі під новиною про реакцію лідера США.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що атака дронів на Польщу могла бути помилкою.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Топ коментарі
+7
та ви хоч на куї то трумпу викарбуйте - байдуже йому..
12.09.2025 09:27 Відповісти
+4
Трампу перечити! - куди світ котиться?
12.09.2025 09:28 Відповісти
+4
Наївні поляки! Ви впевнені що трамп ваш союзник?
12.09.2025 09:30 Відповісти
та ви хоч на куї то трумпу викарбуйте - байдуже йому..
12.09.2025 09:27 Відповісти
12.09.2025 09:29 Відповісти
Трампу перечити! - куди світ котиться?
12.09.2025 09:28 Відповісти
Порядний політик!
12.09.2025 09:28 Відповісти
Трампу видніше. Наш слоняра
12.09.2025 09:29 Відповісти
з окулістами у білому домі наразі біда чорна
12.09.2025 09:47 Відповісти
Наївні поляки! Ви впевнені що трамп ваш союзник?
12.09.2025 09:30 Відповісти
їржавий злопам'ятний
обгрунтований хейт та критику їржавий не сприймає патологічно через серйозні психічні вади та глибокі душевні розлади
12.09.2025 09:32 Відповісти
Якщо серйозно то вже харять новини про кацапські безпілотники в Польщі. Якщо б вони хоч були із бойовою часниною, а так це розговори ні про шо, переливання із пустого в порожнє
12.09.2025 09:32 Відповісти
Велика помилка - це сам Трамп.
12.09.2025 09:33 Відповісти
Саме так. Помилка - це поява на світ цієї копченої тупорилої мавпи.
12.09.2025 09:56 Відповісти
Ви чогось очікували щось інше від агента красного?
12.09.2025 09:35 Відповісти
Краще б зізналися що Польща не впоралася з пенопластовой атакою.
12.09.2025 09:35 Відповісти
надпотужне нато по диячому обхезалося ,мало того що не зуміло відстежити та відслідкувати цілі,так не змогли їх приземлити витративши на збиття трьох вартість рівнозначну самого заводу тих мопедів,******* вартісна технологічна зброя виявилася неспроможною для захисту витворів на колінці
12.09.2025 09:43 Відповісти
Сікорський - Трампу: Заліт російських дронів у Польщу не був помилкою !

Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою?!

Як говорив один профспілковий начальник часів СССР- КПСС- КГБ-ВЛКСМ-ВЦСПС... " Я еще не пришел к едуномк мнению", а четких указаний из Москвы еще не поступало".

Схоже Трамп, як адвокат Кремля, - можливо і агент Кремля, як заявив президент Португалії - поступово приближається до заяви про те, що Польщу атакувала Україна?

А як ще можна пояснити "миротворчість" Трампа ?
12.09.2025 09:36 Відповісти
Ни Трамп, ни тем более США не нянька Польши.Поэтому не надо плакать и дергать дедушку за штанину, больше чем полякам Польша не нужна никому.
12.09.2025 09:53 Відповісти
Ти не правий "Аркадій" .Є НА СВІТІ ПЛЄМ'Я ЖАДІБНИХ І НЕНПЖЕРЛИВИХ ЛЮДОЖЕРІВ,РУЙНІВНИКІВ КРОВОПИВЦІВ І ОКУПАНТІВ, КОТРИМ ВЕСЬ СВІТ ЗАМАЛО. ЦЕ ПЛЕМЯ "РАШИСТІВ"
12.09.2025 10:18 Відповісти
Ошибкой было избрание беспомощного,вечно заикающегося перед лицом фашистской угрозы президента великой по-настоящему страны,расстелившего красный ковёр и аплодирующего фашисту. Его бесконечные бредни о "промахах миролюбивой россии" войдут в историю-как памятник трусости, лжи и предательства.
12.09.2025 09:53 Відповісти
Тампон захищав та буде захищати *****.

Не чекайте від нього санкцій. Але воно усе розуміє, но дружбана володья из московиї ніколи не зрадить.
12.09.2025 09:57 Відповісти
Трамп - кацапський агент, який працює на паРашу. Намагатися "відкрити йому очі" просто наївно. Виходьте з того, що США вам більше не союзник. А раз США відійшов від ролі гегемона, то на її місце заступає Китай. Якому дуже потрібні гарні відносини з європейськими клієнтами для розвитку торгівлі і економічного панування у світі, та зменшення впливу у світі тих самих США. Танцюйте звідси.
12.09.2025 10:01 Відповісти
Старый торгаш совсем обезумел ,боится слово сказать против Путина,просто позор всему Американскому народу, обещалкин двух недель.
12.09.2025 10:05 Відповісти
Чим далі, тим більше впевненість, що #уйло міцно тримає трампа за тестикули файлами епштейна. Особливо фільмом про "нацианальниє ценності"
12.09.2025 10:18 Відповісти
 
 