Сікорський - Трампу: Заліт російських дронів у Польщу не був помилкою
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, коментуючи заяву Дональда Трампа про заліт російських дронів до Польщі, сказав, що не вважає це просто помилкою.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний допис він оприлюднив у соцмережі X.
"Ні, це не було помилкою", - зазначив він у коментарі під новиною про реакцію лідера США.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що атака дронів на Польщу могла бути помилкою.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.
обгрунтований хейт та критику їржавий не сприймає патологічно через серйозні психічні вади та глибокі душевні розлади
Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою?!
Як говорив один профспілковий начальник часів СССР- КПСС- КГБ-ВЛКСМ-ВЦСПС... " Я еще не пришел к едуномк мнению", а четких указаний из Москвы еще не поступало".
Схоже Трамп, як адвокат Кремля, - можливо і агент Кремля, як заявив президент Португалії - поступово приближається до заяви про те, що Польщу атакувала Україна?
А як ще можна пояснити "миротворчість" Трампа ?
Не чекайте від нього санкцій. Але воно усе розуміє, но дружбана володья из московиї ніколи не зрадить.