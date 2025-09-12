РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 640 24

Польша уточнила, что уже 21 российский дрон нарушил ее воздушное пространство

Атака дронов на Польшу: страна зафиксировала 21 российский дрон

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Об этом в интервью Radio Zet сообщил старший советник президента Польши Кароля Навроцкого по вопросам внешней политики Марцин Пшидч, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что по состоянию на сейчас не все беспилотники еще найдены. Ранее министерство внутренних дел Польши подтвердило обнаружение 17 дронов.

Ранее власти Польши сообщали, что в ее воздушном пространстве оказалось 19 дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС вызвал представителей России и Беларуси из-за атаки дронов на Польшу, - AFP

Пшидч также предупредил о кампании российской дезинформации, которая пытается убедить общественность, что дроны якобы украинские.

Он отметил, что польские власти "четко" установили - дроны были российскими, и запущены с территории России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ была преднамеренной, у нас есть факты и доказательства, - министр цифровизации Польши Гавковский

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сикорский - Трампу: Залет российских дронов в Польшу не был ошибкой

Польша (8748) дроны (4624) Шахед (1488)
Пропустіть наші дрони до Калінінградської обл. хай у кацапів палає срака. (і не тільки)
12.09.2025 15:09
владімір владімірович вирішив нарешті чітко показати НАТО, що вона є яловою і небоєздатною військовою структурою і йому те вдалося.


12.09.2025 15:25
ой, я вас умаляю!
хто їх рахує, оті дрони?
тим більше, шо то був "незначний інцидент".
головне, що збили 4 (чотири)!
підняв у повітря авіацію трьох країн.

от, литовців дійсно шкода! і латвійців! і естонців!
а, поляків ні! ні!!!!!!!
12.09.2025 15:18
Дуже гарна пропозиція
12.09.2025 15:44
то научно-исследовательские дроны были....
12.09.2025 15:09
1, 19, 21... яка різниця?
12.09.2025 15:12
Як яка? Були консультациї...
12.09.2025 15:16
консультації були, але зустрічей та обговорень, ще ні.
12.09.2025 15:19
всіх жаль. всі живі люди. ...окрім зомбаків-расіян
12.09.2025 15:20
нєнє!
лєвацькі закідони не пройдуть!
весь світ вижирає правління соціалістів популістів!
пацифізм равєнство братство.
12.09.2025 15:30
Спочатку винищувачи збили 3 путлерівські дрони ракетами Сайдвиндер, ціною 400К за одну ракету, четвертий путлерівський дрон впав з переляку самостійно.
Решту 17 дронів з 21, виявлених у повітряному просторі Польщі, ще розшукують.
Рашистська РФ заплатить за наслідки і відшкодує матеріальну та моральну шкоду, нанесену Польщі цим актом військової агресії.
12.09.2025 16:45
Полякам треба порахувати всі витрати (на паливо, обслуговування, боєкомплект... всіх служб та ППО) + 200% на компенсацію моральних втрат і виставити рашкостану рахунок. Якщо вони його не оплатять (а вони його безумовно не оплатять) то арешти по всьому світові суден та іншого майна рашки. Інакше так і будете на самітах грізний вигляд робити, та планувати створити найпотужнішу армію Світу до 2130 р.
12.09.2025 15:25
Якшо все це порахувати, то вийде шо дешевше було сбивати пшехеди пачками баксів.
12.09.2025 16:35
А ще відшкодовуватимуть втрати через зупинку роботи аеропортів та моральну шкоду, нанесену всім авіапасажирам та персоналу, які перебували в аеропортах та на борту повітряних суден під час атаки рашистів.
12.09.2025 16:51
ні. не вдалося.
нато нарешті (я сподіваюсь), доперло, що "я в домікє" не працює.
забивання іржавих цвяхів мікроскопами, на довго не вистачить.
мага ***** на всіх, крім себе, ******* популістів хайпожерів.
але але але........
12.09.2025 15:34
Интересный у поляков способ подсчета воздушных целей - только то считают, что на земле потом найдут. А РЛСами пользоваться не пробовали?
12.09.2025 15:31
рлс?
що це?
аааа.....
ото, що в сараї ховають?
а, як його вмикати?
12.09.2025 15:36
На Цензорі опубліковано методичні вказівки з підрахунку (не таємно):
Джерело: https://censor.net/ua/blogs/3573760/ukra-nsk-shahedoborts-vchitimut-polyak-v-urok-pershiyi-term-nolog-ya

12.09.2025 16:57
Роман Павлюк:
Окреме послання «любителям» війни в Польщі.
Як тільки у Польщі не дай Боже почнеться війна, навіть обмежена, десь там під Сувалками, то рівень гуманітарної, а згодом і військової катастрофи в Україні буде складно описати словами.

По-перше, наступить криза палива: більше половини всього пального ввозиться в Україну через Польщу. Траси з Любліна та з Кракова у сторону Жешува забиті українськими бензовозами. Нагадаю, що українські НПЗ розбиті, а Дружбу ми зупинили самі.

Далі криза логістики: зараз товари доставляються, наприклад, авіатранспортом до Польщі, а звідти по суходолу до України. Якщо Польща закриє авіапростір або інший транзит, то це буде катастрофою. Словаччина і Угорщина знаходяться за горами, до них йдуть всього дві (!!!) односмугові дороги через Сколе і Турку. І дві залізничні колії: через Турку (одноколійна) та Воловець (двоколійна). І все. А тепер порахуйте скільки доріг і переходів є з Польщею, і порівняйте. Транспортна ж інфраструктура Румунії у порівнянні з Польщею і близько не стоїть.

Отож, логістична блокада Польщі призведе до того, що в Україні банально не буде що їсти: наприклад, навіть племінний матеріал для курей Україна купує за кордоном. Про інші продукти та речі першої необхідності я взагалі мовчу - не буде навіть підгузників.

І найголовніше - військова криза. Переважна більшість озброєння, включаючи FPV дрони та компоненти для них, ввозяться через Польщу. Угорщина такий транзит заборонила, Словаччина теж не сильно рветься. Плюс, навіть якщо вони й дозволять - вони за горами. Як доказ, що це так, згадайте, як вплинуло блокування доріг польськими фермерами на хід бойових дій у 2023 , а це лише доля з того, що може бути при війні.

Цей список можна продовжувати довго, але у підсумку: ви собі уявити не можете, який рівень п..ца чекає Україну, якщо «полякам НАРЕШТІ прийдеться воювати». Навіть, до речі, якщо це буде лише «шахідна війна».

То ж якщо ви думаєте, що із вступом Польщі у війну, війна в Україні не зміниться і ви зможете далі пити каву чи вести бізнес у тилових містах, просто тепер ще й читаючи новини про Польщу, - ви п..ц як сильно помиляєтесь.
12.09.2025 15:38
і тільки три з 21 збили. мощно!
12.09.2025 15:38
Як там рудий маразматик казав:
-"Єто могло бить ошипкой"...
Так шо рахуйте уважніше!
12.09.2025 15:43
рашист зондував шляхи можливого нападу...
12.09.2025 15:45
Як завжди, європейські толерасти втруться від кацапських плювків.
12.09.2025 15:53
 
 