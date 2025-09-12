Польша уточнила, что уже 21 российский дрон нарушил ее воздушное пространство

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Об этом в интервью Radio Zet сообщил старший советник президента Польши Кароля Навроцкого по вопросам внешней политики Марцин Пшидч, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что по состоянию на сейчас не все беспилотники еще найдены. Ранее министерство внутренних дел Польши подтвердило обнаружение 17 дронов.

Ранее власти Польши сообщали, что в ее воздушном пространстве оказалось 19 дронов.

Пшидч также предупредил о кампании российской дезинформации, которая пытается убедить общественность, что дроны якобы украинские.

Он отметил, что польские власти "четко" установили - дроны были российскими, и запущены с территории России.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

