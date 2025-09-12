Польша уточнила, что уже 21 российский дрон нарушил ее воздушное пространство
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
Об этом в интервью Radio Zet сообщил старший советник президента Польши Кароля Навроцкого по вопросам внешней политики Марцин Пшидч, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что по состоянию на сейчас не все беспилотники еще найдены. Ранее министерство внутренних дел Польши подтвердило обнаружение 17 дронов.
Ранее власти Польши сообщали, что в ее воздушном пространстве оказалось 19 дронов.
Пшидч также предупредил о кампании российской дезинформации, которая пытается убедить общественность, что дроны якобы украинские.
Он отметил, что польские власти "четко" установили - дроны были российскими, и запущены с территории России.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хто їх рахує, оті дрони?
тим більше, шо то був "незначний інцидент".
головне, що збили 4 (чотири)!
підняв у повітря авіацію трьох країн.
от, литовців дійсно шкода! і латвійців! і естонців!
а, поляків ні! ні!!!!!!!
лєвацькі закідони не пройдуть!
весь світ вижирає правління соціалістів популістів!
пацифізм равєнство братство.
Решту 17 дронів з 21, виявлених у повітряному просторі Польщі, ще розшукують.
Рашистська РФ заплатить за наслідки і відшкодує матеріальну та моральну шкоду, нанесену Польщі цим актом військової агресії.
нато нарешті (я сподіваюсь), доперло, що "я в домікє" не працює.
забивання іржавих цвяхів мікроскопами, на довго не вистачить.
мага ***** на всіх, крім себе, ******* популістів хайпожерів.
але але але........
що це?
аааа.....
ото, що в сараї ховають?
а, як його вмикати?
Джерело: https://censor.net/ua/blogs/3573760/ukra-nsk-shahedoborts-vchitimut-polyak-v-urok-pershiyi-term-nolog-ya
Окреме послання «любителям» війни в Польщі.
Як тільки у Польщі не дай Боже почнеться війна, навіть обмежена, десь там під Сувалками, то рівень гуманітарної, а згодом і військової катастрофи в Україні буде складно описати словами.
По-перше, наступить криза палива: більше половини всього пального ввозиться в Україну через Польщу. Траси з Любліна та з Кракова у сторону Жешува забиті українськими бензовозами. Нагадаю, що українські НПЗ розбиті, а Дружбу ми зупинили самі.
Далі криза логістики: зараз товари доставляються, наприклад, авіатранспортом до Польщі, а звідти по суходолу до України. Якщо Польща закриє авіапростір або інший транзит, то це буде катастрофою. Словаччина і Угорщина знаходяться за горами, до них йдуть всього дві (!!!) односмугові дороги через Сколе і Турку. І дві залізничні колії: через Турку (одноколійна) та Воловець (двоколійна). І все. А тепер порахуйте скільки доріг і переходів є з Польщею, і порівняйте. Транспортна ж інфраструктура Румунії у порівнянні з Польщею і близько не стоїть.
Отож, логістична блокада Польщі призведе до того, що в Україні банально не буде що їсти: наприклад, навіть племінний матеріал для курей Україна купує за кордоном. Про інші продукти та речі першої необхідності я взагалі мовчу - не буде навіть підгузників.
І найголовніше - військова криза. Переважна більшість озброєння, включаючи FPV дрони та компоненти для них, ввозяться через Польщу. Угорщина такий транзит заборонила, Словаччина теж не сильно рветься. Плюс, навіть якщо вони й дозволять - вони за горами. Як доказ, що це так, згадайте, як вплинуло блокування доріг польськими фермерами на хід бойових дій у 2023 , а це лише доля з того, що може бути при війні.
Цей список можна продовжувати довго, але у підсумку: ви собі уявити не можете, який рівень п..ца чекає Україну, якщо «полякам НАРЕШТІ прийдеться воювати». Навіть, до речі, якщо це буде лише «шахідна війна».
То ж якщо ви думаєте, що із вступом Польщі у війну, війна в Україні не зміниться і ви зможете далі пити каву чи вести бізнес у тилових містах, просто тепер ще й читаючи новини про Польщу, - ви п..ц як сильно помиляєтесь.
-"Єто могло бить ошипкой"...
Так шо рахуйте уважніше!