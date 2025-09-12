Ми відкидаємо маніпуляції, що за атакою "шахедів" на Польщу стоїть Україна, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав маніпуляцією та дезінформацією заяви, що до атаки російських дронів причетна Україна.
Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.
У четвер відбулося засідання Ради нацбезпеки - вперше під головування президента Кароля Навроцького. Його скликали після того, як російські дрони залетіли на територію Польщі в ніч на 10 вересня.
"Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які стверджують, що за атакою стоїть Україна; відповідальність лежить на Російській Федерації", - наголосив глава польського уряду.
"Ми все чіткіше ідентифікуємо тих, хто, чи то з політичних причин, чи то з дурості, чи то тому, що вони зрадники, служать російській пропаганді та дезінформації", - додав Туск.
Раніше Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.
Дякуємо Західним Партнерам, за безкоштовну допомогу Україні під час московської війни!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
Тарас Шевченко
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
.....................................................
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
1. Клієнти гастроентерологів - пишуть про дефекація
2.Сексуально стурбовані- відчувають потяг до Орбана.
3. Психіатри- ставлять діагноз Трампу.
4.Клієнти уролога- підозрюють іншихти в нетриманні сечі.
Твій опонент - перший тип.
Хай, спочатку, "позатикають роти", кацапським "пропагандонам", і своїм "конфедератам"... Їх попередники, перед розвалом "Жечі паспалітай", "воду каламутили", і "докаламутилися" до того, що замість "врятування" "Польськи", лише прискорили її розвал... Адже своєю діяльністю вони відштовхнули від себе не тільки українців, жителів Правобережжя, та білорусів, а й своє селянство... Бо цій основній масі населення було вже "похєр", якою мовою буде говорить влада - аби лише "бардак" закінчився. І зараз оті "антиукраїністи", займаються тим самим...
Колись, у одному з художніх творів, про часи "козаччини", прочитав вислів, вкладений автором, в уста Хмельницького. Коли йому повідомили, що в Польщі народ спокійний, бо немає набігів ногайців, сказав: "Польща живе спокійно, бо ми свої шаблі в піхви не ховаємо!..."