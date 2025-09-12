Ми відкидаємо маніпуляції, що за атакою "шахедів" на Польщу стоїть Україна, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав маніпуляцією та дезінформацією заяви, що до атаки російських дронів причетна Україна.

У четвер відбулося засідання Ради нацбезпеки - вперше під головування президента Кароля Навроцького. Його скликали після того, як російські дрони залетіли на територію Польщі в ніч на 10 вересня.

"Ми відкидаємо всі маніпуляції та дезінформацію, які стверджують, що за атакою стоїть Україна; відповідальність лежить на Російській Федерації", - наголосив глава польського уряду.

"Ми все чіткіше ідентифікуємо тих, хто, чи то з політичних причин, чи то з дурості, чи то тому, що вони зрадники, служать російській пропаганді та дезінформації", - додав Туск.

Раніше Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

