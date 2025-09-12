Ми будемо співпрацювати з Україною в створенні максимально ефективної оборони від дронів, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна співпрацюватиме з Україною в створенні максимально ефективної оборони від дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Всі ставляться до цього як до спільної справи. Завдяки цій солідарності пролунали не тільки слова підтримки, але й однозначні заяви про безпосередню допомогу Польщі. Я чув це від лідерів Франції, Великої Британії, Швеції, Нідерландів. Ми також будемо співпрацювати з Україною в створенні максимально ефективної оборони від дронів. Ми домовилися про зустріч у найближчі години для обговорення та обміну досвідом", - зазначив він.

Туск додав, що у випадку Франції мова йде про винищувачі Rafale, нідерландці говорять про батареї Patriot.

Також, за словами прем'єра, підтвердилася інформація з Великої Британії про те, що вони будуть співпрацювати з Францією в питанні додаткової протиповітряної оборони Польщі.

"Ми будемо готові з найсучаснішими антидронними технологіями і не будемо економити. Ми приймаємо як важливі рекомендації наших військових. Я можу запевнити вас, що Польща буде намагатися витрачати гроші на такі системи, які найефективніше реагуватимуть на загрози. Звичайно, гроші не будуть перешкодою", - резюмував очільник уряду.

Раніше повідомлялося, що Німеччина посилить свою присутність на східному кордоні НАТО у відповідь на вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

