Мы будем сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной защиты от дронов, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной обороны от дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Все относятся к этому, как к общему делу. Благодаря этой солидарности прозвучали не только слова поддержки, но и однозначные заявления о непосредственной помощи Польше. Я слышал это от лидеров Франции, Великобритании, Швеции, Нидерландов. Мы также будем сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной обороны от дронов. Мы договорились о встрече в ближайшие часы для обсуждения и обмена опытом", - отметил он.

Туск добавил, что в случае Франции речь идет об истребителях Rafale, нидерландцы говорят о батареях Patriot.

Читайте: Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой

Также, по словам премьера, подтвердилась информация из Великобритании о том, что они будут сотрудничать с Францией в вопросе дополнительной противовоздушной обороны Польши.

"Мы будем готовы с самыми современными антидронными технологиями и не будем экономить. Мы принимаем как важные рекомендации наших военных. Я могу заверить вас, что Польша будет стараться тратить деньги на такие системы, которые наиболее эффективно будут реагировать на угрозы. Конечно, деньги не будут препятствием", - резюмировал глава правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН соберется 12 сентября из-за залета российских дронов в Польшу

Ранее сообщалось, что Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу