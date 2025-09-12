РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10718 посетителей онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
1 619 14

Мы будем сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной защиты от дронов, - Туск

Премьер Польши Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной обороны от дронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Все относятся к этому, как к общему делу. Благодаря этой солидарности прозвучали не только слова поддержки, но и однозначные заявления о непосредственной помощи Польше. Я слышал это от лидеров Франции, Великобритании, Швеции, Нидерландов. Мы также будем сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной обороны от дронов. Мы договорились о встрече в ближайшие часы для обсуждения и обмена опытом", - отметил он.

Туск добавил, что в случае Франции речь идет об истребителях Rafale, нидерландцы говорят о батареях Patriot.

Читайте: Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой

Также, по словам премьера, подтвердилась информация из Великобритании о том, что они будут сотрудничать с Францией в вопросе дополнительной противовоздушной обороны Польши.

"Мы будем готовы с самыми современными антидронными технологиями и не будем экономить. Мы принимаем как важные рекомендации наших военных. Я могу заверить вас, что Польша будет стараться тратить деньги на такие системы, которые наиболее эффективно будут реагировать на угрозы. Конечно, деньги не будут препятствием", - резюмировал глава правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН соберется 12 сентября из-за залета российских дронов в Польшу

Ранее сообщалось, что Германия усилит свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Трамп обсудили вторжение дронов РФ в Польшу

Автор: 

беспилотник (4236) Польша (8748) Туск Дональд (801) Шахед (1488)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
І жодної згадки про асфальт. Віслюк в шоці.
показать весь комментарий
12.09.2025 02:12 Ответить
+6
Треба так співпрацювати, щоб виробництво дронів у Росії різко скоротилося. А якщо співпрацювати і далі, як до цього, то летітиме їх не по вісімсот за ніч, в по тисячу вісімсот.
показать весь комментарий
12.09.2025 02:45 Ответить
+6
Місця виготовлення дронів відомі. Потрібно знищити ці підприємства. Допомога Україні з засобами для їх знищення буде набагато дешевшою за розробку, виробництво, розміщення, обслуговування та постійне забезпечення антидронових систем та засобів. Але не зважаючи на всі ці заходи час від часу буде прилітати і якусь "щілину". ************* доктрина "підкорення Європи" не зміниться. Вона може бути лише тимчасово відкладена. Політика знищення всіх і всього що заважає домінуванню ********** в світі, яку офіційно проголошено *********** вимагаю адекватної реакції, а саме знищення ВПК ********** який забезпечує геноцид і "війну до переможного кінця".
показать весь комментарий
12.09.2025 06:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І жодної згадки про асфальт. Віслюк в шоці.
показать весь комментарий
12.09.2025 02:12 Ответить
Треба так співпрацювати, щоб виробництво дронів у Росії різко скоротилося. А якщо співпрацювати і далі, як до цього, то летітиме їх не по вісімсот за ніч, в по тисячу вісімсот.
показать весь комментарий
12.09.2025 02:45 Ответить
Україна має передати всі свої технології, тактику та досвід боротьби з дронами Польщі.
Це в наших спільних інтересах.

.
показать весь комментарий
12.09.2025 03:41 Ответить
поляки абсолютно не готові до боротьби з дронами.
заяви Туска про те, що не будуть жаліти грошей показує нерозуміння стратегії дронової війни - боротись з дронами противника ефективними, але водночас якнайдешевшими засобами.

це тривала боротьба на економічне виснаження

.
показать весь комментарий
12.09.2025 03:45 Ответить
Це точно... Збивать "шахеди" "Петріотами", уже давно отримало своє визначення: "Стрелять из пушки по воробьям...". Кращого, ніж крупнокаліберні кулемети, автоматичні гармати калібру 20-30 мм, а також ПЗРК, з тепловим наведенням, ми ще не придумали...
показать весь комментарий
12.09.2025 05:49 Ответить
Чубчик сказав, що це було випадково.
показать весь комментарий
12.09.2025 06:09 Ответить
ідіот сказав ,а ти повторюєш
показать весь комментарий
12.09.2025 06:44 Ответить
самий кращий захист від дронів це знищити виробництво і запуски дронів
показать весь комментарий
12.09.2025 06:43 Ответить
Місця виготовлення дронів відомі. Потрібно знищити ці підприємства. Допомога Україні з засобами для їх знищення буде набагато дешевшою за розробку, виробництво, розміщення, обслуговування та постійне забезпечення антидронових систем та засобів. Але не зважаючи на всі ці заходи час від часу буде прилітати і якусь "щілину". ************* доктрина "підкорення Європи" не зміниться. Вона може бути лише тимчасово відкладена. Політика знищення всіх і всього що заважає домінуванню ********** в світі, яку офіційно проголошено *********** вимагаю адекватної реакції, а саме знищення ВПК ********** який забезпечує геноцид і "війну до переможного кінця".
показать весь комментарий
12.09.2025 06:58 Ответить
" що заважає домінуванню ********** в світі"🤣---економический карлик с 1.5% мирового ввп и доминирование в мире звучит ржачно))))кацапстан без Китая просто ничто, только и осталось ржавым яо пугать )уже мля стволы танковые варят обычной сваркой 2армия 3 мира,ото только и продвинаються что вооют такими же бантустанцами по тактике 1-2 мировой,маленький бантустан гречковый против большого нефтяного

показать весь комментарий
12.09.2025 07:33 Ответить
Приколи нашого городка. Тепер вже не Украiна прохае спiльно закрити небо, а Захiдна Европа. Ну шо ж, жираф великий , йому виднiшче.
показать весь комментарий
12.09.2025 07:24 Ответить
з кулеметами, застосування яких уже зовсім не дає ефекту? є гепарди, але вони не українського виробництва і їх мало у нас., а треба дуже багато. То ж ЄС захиститься, а от у нас як були значні проблеми, як показала нещодавня шахедна атака , так і будуть надалі . З власного вікна краще видно, чутно і більш зрозуміло, що насправді відбувається.
показать весь комментарий
12.09.2025 08:34 Ответить
шо вам виднее?пару шахедов увидели и уже усыраетесь как те уже всратые малохольные европейцы)))а сколько до этого сбиваеться?считайте в процентном соотношении.
и совет не надейтесь пережить войну особо,тогда не так паришься из за каких то балалаек,я лично менять координально способ жизни не собираюсь из за тревог,ну прилетит и прилетит,че париться
показать весь комментарий
12.09.2025 08:47 Ответить
не буду казати скільки нарахувала шахедів, ракет, прильотів поряд, але купа людей лишилась вже без житла, а дехто й на тому світі. Можливо, воно й краще не ховатися, бо бомжувати на старості не хочеться. Найгірше, що багато дітей страждає, вони налякані і стресують, це все вилізе для них боком, а все життя має бути по переду, нормальне життя зі здоровою психікою і нервами.
показать весь комментарий
12.09.2025 10:24 Ответить
 
 