Польща повністю закрила кордон з Білоруссю

Польща закрила кордон з Білоруссю

Опівночі з четверга на п'ятницю 12 вересня Польща закрила всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.

Як зазначається, це пов'язано з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025".

"Схоже, що всі, хто мав у цьому питанні сумніви, сьогодні однозначно визнають, що це було рішення адекватне потребам. Знаю, що для декого воно дорого коштуватиме, але безпека передусім", - сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він наголосив, що попри незручності, пов'язані із закриттям кордону, цей крок є необхідним з міркувань безпеки.

Також читайте: Навчання "Захід-2025" мають не оборонний характер і спрямовані не тільки проти України, - Зеленський

Повідомляється, що до кордону з Білоруссю вирушив голова Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський.

У міністерстві розповіли, що призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних потягів. Заборона руху діятиме до скасування цього рішення.

Також читайте: Близько 40 тис. військових розгорне Польща на кордоні з Білоруссю та Росією

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Топ коментарі
+16
Не зайвим буде пригадати події
які увійшли в Історію України:
показати весь коментар
12.09.2025 07:02 Відповісти
+13
Це треба було зробити одинадцять років тому, а не з причини кацапсько-бульбашовських навчань.
показати весь коментар
12.09.2025 06:41 Відповісти
+5
Яка Захарова? Маня-алкоголічка?
Вона(воно)?
показати весь коментар
12.09.2025 06:51 Відповісти
Це треба було зробити одинадцять років тому, а не з причини кацапсько-бульбашовських навчань.
показати весь коментар
12.09.2025 06:41 Відповісти
Сьогодні на моцковіі кур@а Захерова , від вірних дій Польщі ,
на лайно зійде і смердітиме на весь світ
показати весь коментар
12.09.2025 06:46 Відповісти
Яка Захарова? Маня-алкоголічка?
Вона(воно)?
показати весь коментар
12.09.2025 06:51 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 08:18 Відповісти
оце весь час з Європи
фури з товарами до росіє гнали????
і тих афганців з арабами приймали?????
лише кілька днів українці стали на кордоні блоком і далі що?
торгували? пропускали?
то отримуйте тепер дронами в хвіст і гриву
пшеки ненормальні.
показати весь коментар
12.09.2025 06:52 Відповісти
Дура ти порожня.
показати весь коментар
12.09.2025 08:05 Відповісти
40% ляхів звинувачують Україну в атаці дронів,а 36%- свинособак..,14%-власне керівництво...Що ще додати..
показати весь коментар
12.09.2025 07:00 Відповісти
Взагалі то більшості пшекам пофіг. В таких опитуваннях найактивніші рашистські боти - вони і накручують статистику....
показати весь коментар
12.09.2025 08:30 Відповісти
Тобто опитують активних рашистких ботів,чи може якось по-іншому відбувається опитування?
показати весь коментар
12.09.2025 08:36 Відповісти
Коли кацапська техніка буде їхати по Варшаві це теж буде випадковістю.

Бо Тампон і тоді буде захищати *****.
показати весь коментар
12.09.2025 07:01 Відповісти
Не зайвим буде пригадати події
які увійшли в Історію України:
показати весь коментар
12.09.2025 07:02 Відповісти
дуже жорстока жінка.
показати весь коментар
12.09.2025 08:05 Відповісти
Фермерів задіяли?
показати весь коментар
12.09.2025 08:07 Відповісти
шахедам *****
показати весь коментар
12.09.2025 08:08 Відповісти
Мудрі люди - вчаться на чужих помилках. А Україну свого часу оточену 50 000 армією ***** ЗЕбандити і колаборанти до шашликів готували будували дороги і розміновували Чонгар з Каланчаком але найстрашніше не понесли за це жодного покарання!
показати весь коментар
12.09.2025 08:59 Відповісти
Напевно китайські експортери в Європу зараз перебувають в легкому трансі.
Через Білорусько-Польський кордон йшли гігантські об'єми китайського експорту в Європу.
Білорусь і ********* на тому транзиті багато заробляли.
Там напевно Сі вже виписує ''звіздюлєй'' ***** і вусатому таргану.
показати весь коментар
12.09.2025 09:47 Відповісти
 
 