Польща повністю закрила кордон з Білоруссю
Опівночі з четверга на п'ятницю 12 вересня Польща закрила всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TVN24.
Як зазначається, це пов'язано з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025".
"Схоже, що всі, хто мав у цьому питанні сумніви, сьогодні однозначно визнають, що це було рішення адекватне потребам. Знаю, що для декого воно дорого коштуватиме, але безпека передусім", - сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Він наголосив, що попри незручності, пов'язані із закриттям кордону, цей крок є необхідним з міркувань безпеки.
Повідомляється, що до кордону з Білоруссю вирушив голова Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський.
У міністерстві розповіли, що призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних потягів. Заборона руху діятиме до скасування цього рішення.
Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"
Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.
У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.
6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".
на лайно зійде і смердітиме на весь світ
Вона(воно)?
фури з товарами до росіє гнали????
і тих афганців з арабами приймали?????
лише кілька днів українці стали на кордоні блоком і далі що?
торгували? пропускали?
то отримуйте тепер дронами в хвіст і гриву
пшеки ненормальні.
Бо Тампон і тоді буде захищати *****.
які увійшли в Історію України:
Через Білорусько-Польський кордон йшли гігантські об'єми китайського експорту в Європу.
Білорусь і ********* на тому транзиті багато заробляли.
Там напевно Сі вже виписує ''звіздюлєй'' ***** і вусатому таргану.