Польща повністю закрила кордон з Білоруссю

Опівночі з четверга на п'ятницю 12 вересня Польща закрила всі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Як зазначається, це пов'язано з російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад-2025".

"Схоже, що всі, хто мав у цьому питанні сумніви, сьогодні однозначно визнають, що це було рішення адекватне потребам. Знаю, що для декого воно дорого коштуватиме, але безпека передусім", - сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Він наголосив, що попри незручності, пов'язані із закриттям кордону, цей крок є необхідним з міркувань безпеки.

Повідомляється, що до кордону з Білоруссю вирушив голова Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський.

У міністерстві розповіли, що призупинення прикордонного руху діє в обох напрямках. Це стосується як автомобільного транспорту, так і вантажних потягів. Заборона руху діятиме до скасування цього рішення.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".