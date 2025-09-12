Польша полностью закрыла границу с Беларусью
В полночь с четверга на пятницу 12 сентября Польша закрыла все пункты пропуска на границе с Беларусью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.
Как отмечается, это связано с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025".
"Похоже, что все, кто имел в этом вопросе сомнения, сегодня однозначно признают, что это было решение, адекватное потребностям. Знаю, что для некоторых оно будет дорого стоить, но безопасность прежде всего", - сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Он подчеркнул, что несмотря на неудобства, связанные с закрытием границы, этот шаг является необходимым из соображений безопасности.
Сообщается, что к границе с Беларусью отправился глава Министерства внутренних дел и администрации Марцин Кервинский.
В министерстве рассказали, что приостановление пограничного движения действует в обоих направлениях. Это касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов. Запрет движения будет действовать до отмены этого решения.
Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"
Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.
В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
на лайно зійде і смердітиме на весь світ
Вона(воно)?
фури з товарами до росіє гнали????
і тих афганців з арабами приймали?????
лише кілька днів українці стали на кордоні блоком і далі що?
торгували? пропускали?
то отримуйте тепер дронами в хвіст і гриву
пшеки ненормальні.
Польський фонд «Центр вивчення громадської думки»,
Інститут ринкових та соціальних досліджень IBRiS.
Хто проводив опитування?
Бо Тампон і тоді буде захищати *****.
які увійшли в Історію України:
Через Білорусько-Польський кордон йшли гігантські об'єми китайського експорту в Європу.
Білорусь і ********* на тому транзиті багато заробляли.
Там напевно Сі вже виписує ''звіздюлєй'' ***** і вусатому таргану.