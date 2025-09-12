РУС
Польша полностью закрыла границу с Беларусью

В полночь с четверга на пятницу 12 сентября Польша закрыла все пункты пропуска на границе с Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Как отмечается, это связано с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025".

"Похоже, что все, кто имел в этом вопросе сомнения, сегодня однозначно признают, что это было решение, адекватное потребностям. Знаю, что для некоторых оно будет дорого стоить, но безопасность прежде всего", - сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он подчеркнул, что несмотря на неудобства, связанные с закрытием границы, этот шаг является необходимым из соображений безопасности.

Также читайте: Учения "Запад-2025" имеют не оборонительный характер и направлены не только против Украины, - Зеленский

Сообщается, что к границе с Беларусью отправился глава Министерства внутренних дел и администрации Марцин Кервинский.

В министерстве рассказали, что приостановление пограничного движения действует в обоих направлениях. Это касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов. Запрет движения будет действовать до отмены этого решения.

Также читайте: Около 40 тыс. военных развернет Польша на границе с Беларусью и Россией

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Не зайвим буде пригадати події
які увійшли в Історію України:
12.09.2025 07:02 Ответить
+15
Це треба було зробити одинадцять років тому, а не з причини кацапсько-бульбашовських навчань.
12.09.2025 06:41 Ответить
+6
Яка Захарова? Маня-алкоголічка?
Вона(воно)?
12.09.2025 06:51 Ответить
Це треба було зробити одинадцять років тому, а не з причини кацапсько-бульбашовських навчань.
12.09.2025 06:41 Ответить
Сьогодні на моцковіі кур@а Захерова , від вірних дій Польщі ,
на лайно зійде і смердітиме на весь світ
12.09.2025 06:46 Ответить
Яка Захарова? Маня-алкоголічка?
Вона(воно)?
12.09.2025 06:51 Ответить
12.09.2025 08:18 Ответить
Який "жест доброй воли"? Хто змусив їх проводити навчання?
12.09.2025 10:34 Ответить
оце весь час з Європи
фури з товарами до росіє гнали????
і тих афганців з арабами приймали?????
лише кілька днів українці стали на кордоні блоком і далі що?
торгували? пропускали?
то отримуйте тепер дронами в хвіст і гриву
пшеки ненормальні.
12.09.2025 06:52 Ответить
Дура ти порожня.
12.09.2025 08:05 Ответить
Навіщо ти розпалюєш міжнаціональну ненависть?
12.09.2025 10:36 Ответить
40% ляхів звинувачують Україну в атаці дронів,а 36%- свинособак..,14%-власне керівництво...Що ще додати..
12.09.2025 07:00 Ответить
Взагалі то більшості пшекам пофіг. В таких опитуваннях найактивніші рашистські боти - вони і накручують статистику....
12.09.2025 08:30 Ответить
Тобто опитують активних рашистких ботів,чи може якось по-іншому відбувається опитування?
12.09.2025 08:36 Ответить
Можеш відповісти, хто проводив опитування? Офіційно.
12.09.2025 10:37 Ответить
Офіційно-це як? ОФіційно роблять заяви..
12.09.2025 11:36 Ответить
Наприклад:
Польський фонд «Центр вивчення громадської думки»,
Інститут ринкових та соціальних досліджень IBRiS.
Хто проводив опитування?
12.09.2025 11:44 Ответить
12.09.2025 11:59 Ответить
В той же день польський аналітичний фонд Res Futura https://resfutura.pl/polska100925/ оприлюднив спеціальний звіт про наративи в соцмережах після інциденту з російськими дронами. У ньому, зокрема, подано інфографіку, яка показує, на кого користувачі покладали відповідальність за атаки - у відсотках від усіх коментарів.
12.09.2025 12:01 Ответить
Тепер немає питань, не дивлячись на те, що твої цифри не зовсім збігаються.
12.09.2025 12:04 Ответить
Погибка,як при опитуванні..
12.09.2025 12:09 Ответить
При любих роскладах "гонорові"завжди ставляться до українців і України погано..
12.09.2025 12:12 Ответить
Похибка..
12.09.2025 12:13 Ответить
Коли кацапська техніка буде їхати по Варшаві це теж буде випадковістю.

Бо Тампон і тоді буде захищати *****.
12.09.2025 07:01 Ответить
Не зайвим буде пригадати події
які увійшли в Історію України:
12.09.2025 07:02 Ответить
дуже жорстока жінка.
12.09.2025 08:05 Ответить
Вона таким шатлом користувалася, парасолькою!
12.09.2025 10:41 Ответить
Фермерів задіяли?
12.09.2025 08:07 Ответить
шахедам *****
12.09.2025 08:08 Ответить
Мудрі люди - вчаться на чужих помилках. А Україну свого часу оточену 50 000 армією ***** ЗЕбандити і колаборанти до шашликів готували будували дороги і розміновували Чонгар з Каланчаком але найстрашніше не понесли за це жодного покарання!
12.09.2025 08:59 Ответить
Напевно китайські експортери в Європу зараз перебувають в легкому трансі.
Через Білорусько-Польський кордон йшли гігантські об'єми китайського експорту в Європу.
Білорусь і ********* на тому транзиті багато заробляли.
Там напевно Сі вже виписує ''звіздюлєй'' ***** і вусатому таргану.
12.09.2025 09:47 Ответить
Хай їдуть через Україну.
12.09.2025 10:42 Ответить
 
 