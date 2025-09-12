Польша полностью закрыла границу с Беларусью

В полночь с четверга на пятницу 12 сентября Польша закрыла все пункты пропуска на границе с Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TVN24.

Как отмечается, это связано с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025".

"Похоже, что все, кто имел в этом вопросе сомнения, сегодня однозначно признают, что это было решение, адекватное потребностям. Знаю, что для некоторых оно будет дорого стоить, но безопасность прежде всего", - сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он подчеркнул, что несмотря на неудобства, связанные с закрытием границы, этот шаг является необходимым из соображений безопасности.

Сообщается, что к границе с Беларусью отправился глава Министерства внутренних дел и администрации Марцин Кервинский.

В министерстве рассказали, что приостановление пограничного движения действует в обоих направлениях. Это касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов. Запрет движения будет действовать до отмены этого решения.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".