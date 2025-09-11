РУС
Новости Военные учения РФ и Беларуси
Учения "Запад-2025" имеют не оборонительный характер и направлены не только против Украины, - Зеленский

Запад 2025 – Зеленский о военных учениях РФ и Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российско-белорусские учения "Запад-2025", которые начались в Беларуси, имеют "точно не оборонительный характер".

Об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что военные учения России и Беларуси "Запад-2025" на территории Беларуси фактически начались.

"Наши военные фиксируют перемещение российской техники, развитие военной инфраструктуры. Смысл таких действий России точно не оборонительный и направлен точно против не только Украины", - подчеркнул глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша закрывает границу с Беларусью на фоне учений "Запад-2025", - Туск

Перед тем он вспомнил о беспрецедентном инциденте 10 сентября, когда российские БПЛА впервые полетели вглубь территории Польши. По его словам, имеющиеся детали дают оснований считать, что этот запуск дронов "был продуманным и точно не случайность".

"Каждый в Европе чувствует, что Россия, к сожалению, имеет возможность продолжать и расширять агрессию. Итак, нужны шаги - не только от Европы, сильное давление, которое ограничит потенциал воинственности РФ", - добавил президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Украины нет угрозы от учений РФ и Беларуси "Запад-2025", - Буданов

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Также читайте: Планы Путина выходят за пределы Украины, - генерал Бундесвера Бройер

Беларусь (7992) Зеленский Владимир (21892) россия (97145) военные учения (3483)
зелена гундоса зе!гніда!!!!!
крємлєчмоль два роки навчався біля кордонів україни! до 24.02.2022!!!!
тепер, ти падло щось там булькаєш?
скільки біди і горя ти приніс українцям!!!!!!
11.09.2025 15:18 Ответить
11.09.2025 15:22 Ответить
і де цей лисий підар пропав? Втік за границю з молодой жонкОй?
11.09.2025 15:27 Ответить
бла,бла,бла....на хрипатое чваканье ******** ежедневное уже процентов 90% народонаселения не обращает внимания.
11.09.2025 15:18 Ответить
@ (мова ориніналу):
Запад-2025".
Учения начались с операции "Пролог".
Цель - разведка сил и средств "быстрого реагирования". Засечка времени реакции. Кто отреагирует. Засечка частот "боевого режима". Думаю там с испуга все включили и спутники "срисовали" полную картину радиоэлектронной обстановки. Чем сбивали , умноженное на количество носителей для расчета уровня перегрузки ПВО. Кто "дернулся" и на какое расстояние по земле. Логистические маршруты техники и лс. Оперативное управление ГШ получило данные для разработки операции "Коридор". Реальной или учебной покажет время.

11.09.2025 16:00 Ответить
Ти натякаєш на той коридор до Коніґсберга?))Незабаром((Польщу тестанули,і пшик пшик вшихні пшеки((
11.09.2025 16:15 Ответить
 
 