Учения "Запад-2025" имеют не оборонительный характер и направлены не только против Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российско-белорусские учения "Запад-2025", которые начались в Беларуси, имеют "точно не оборонительный характер".
Об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что военные учения России и Беларуси "Запад-2025" на территории Беларуси фактически начались.
"Наши военные фиксируют перемещение российской техники, развитие военной инфраструктуры. Смысл таких действий России точно не оборонительный и направлен точно против не только Украины", - подчеркнул глава государства.
Перед тем он вспомнил о беспрецедентном инциденте 10 сентября, когда российские БПЛА впервые полетели вглубь территории Польши. По его словам, имеющиеся детали дают оснований считать, что этот запуск дронов "был продуманным и точно не случайность".
"Каждый в Европе чувствует, что Россия, к сожалению, имеет возможность продолжать и расширять агрессию. Итак, нужны шаги - не только от Европы, сильное давление, которое ограничит потенциал воинственности РФ", - добавил президент Украины.
Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"
Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.
В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
крємлєчмоль два роки навчався біля кордонів україни! до 24.02.2022!!!!
тепер, ти падло щось там булькаєш?
скільки біди і горя ти приніс українцям!!!!!!
Запад-2025".
Учения начались с операции "Пролог".
Цель - разведка сил и средств "быстрого реагирования". Засечка времени реакции. Кто отреагирует. Засечка частот "боевого режима". Думаю там с испуга все включили и спутники "срисовали" полную картину радиоэлектронной обстановки. Чем сбивали , умноженное на количество носителей для расчета уровня перегрузки ПВО. Кто "дернулся" и на какое расстояние по земле. Логистические маршруты техники и лс. Оперативное управление ГШ получило данные для разработки операции "Коридор". Реальной или учебной покажет время.