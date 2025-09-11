Учения "Запад-2025" имеют не оборонительный характер и направлены не только против Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российско-белорусские учения "Запад-2025", которые начались в Беларуси, имеют "точно не оборонительный характер".

Об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что военные учения России и Беларуси "Запад-2025" на территории Беларуси фактически начались.

"Наши военные фиксируют перемещение российской техники, развитие военной инфраструктуры. Смысл таких действий России точно не оборонительный и направлен точно против не только Украины", - подчеркнул глава государства.

Перед тем он вспомнил о беспрецедентном инциденте 10 сентября, когда российские БПЛА впервые полетели вглубь территории Польши. По его словам, имеющиеся детали дают оснований считать, что этот запуск дронов "был продуманным и точно не случайность".

"Каждый в Европе чувствует, что Россия, к сожалению, имеет возможность продолжать и расширять агрессию. Итак, нужны шаги - не только от Европы, сильное давление, которое ограничит потенциал воинственности РФ", - добавил президент Украины.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

