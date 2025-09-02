РУС
Планы Путина выходят за пределы Украины, - генерал Бундесвера Броер

Броєр

Генеральный инспектор Бундесвера, генерал Карстен Бройер считает, что планы российского диктатора Владимира Путина "выходят за пределы Украины".

Об этом он заявил во время брифинга 1 сентября по случаю начала масштабных маневров Quadriga 2025 вместе с 13 странами-партнерами, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Броер заявил, что целью учений является усиление сдерживающего фактора и повышение собственной боеготовности. В рамках учений Quadriga 2025 Германия вместе с партнерами по НАТО отрабатывает оборону восточного фланга.

Генерал отметил "агрессивное поведение России", которое представляет угрозу для Балтийского региона.

"Путин смотрит на нас, его планы выходят за пределы Украины", - сказал Броер.

Читайте также: Норвегия усиливает флот из-за российской угрозы, - SkyNews

Он отметил, что хотя Бундесвер не имеет никаких сведений о подготовке России к нападению, военнослужащие находятся в состоянии готовности.

"Бундесвер должен тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться", - подчеркнул Бройер.

Кроме этого, он признал, что эти военные учения частично совпадают с российско-белорусскими маневрами "Запад-2025", которые состоятся с 12 по 16 сентября на территории Беларуси.

"Мы хотим сдерживать, а не провоцировать эскалацию", - сказал немецкий генерал, призвав "не попадаться на уловки" российской дезинформации.

Читайте также: Признаков того, что РФ готовит нападение на НАТО под видом учений "Запад", нет, - генерал Бундесвера Броер

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Читайте также: Военные учения с привлечением ядерного оружия стартовали в Беларуси

Германия (7246) НАТО (10272) путин владимир (32107) россия (97021)
+5
Все це було. Цікаво що раша спровокувала першу світову зі своїми сербами , і другу світову . І зараз провокує третью
треба рашу розвалити
01.09.2025 23:52 Ответить
+2
Цікавий матеріал :
Из статьи Карла Маркса "Восточная война", 1854 г.:
"Без сомнения, турецко-европейский флот сможет разрушить Севастополь и уничтожить российсский Черноморский флот; союзники в состоянии захватить и удержать Крым, занять Одессу, блокировать Азовское море и развязать руки кавказским горцам. То, что должно быть предпринято в Балтийском море, так же самоочевидно, как и то, что должно быть предпринято в Черном море: необходимо любой ценой добиться союза со Швецией; если понадобится, припугнуть Данию, развязать восстание в Финляндии путем высадки достаточного количества войск и обещания, что мир будет заключен только при условии присоединения этой провинции к Швеции. Высаженные в Финляндии войска угрожали бы Петербургу, в то время как флоты бомбардировали бы Кронштадт... Англия имеет возможность нанести удар России в ее самом уязвимом месте... Отрезанная от английского рынка, Россия через несколько месяцев подверглась бы тяжелейшим потрясениям... Россия, которой так боятся, вовсе не так опасна... Бесстыдно одобрение, притворное сочувствие или идиотское равнодушие, с которым высшие классы Европы смотрели на то, как Россия завладевает горными крепостями Кавказа... Россия поощряла Гражданскую войну в Соединенных Штатах... Уменьшилась ли опасность со стороны России? Нет.
01.09.2025 23:51 Ответить
+1
"В июле мы начали 50-дневную кампанию по оказанию помощи Украине. За 50 дней в Украину было поставлено почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, 2,5 тысячи беспилотных систем, 30 транспортных средств и инженерного оборудования, а также 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны", --министр обороны Великобритании Джон Хилли
01.09.2025 23:55 Ответить
Все це було. Цікаво що раша спровокувала першу світову зі своїми сербами , і другу світову . І зараз провокує третью
треба рашу розвалити
01.09.2025 23:52 Ответить
Рашку вже не розвалиш, поки Китай вважає її існування своїм пріоритетом.
02.09.2025 00:59 Ответить
"http://fakeoff.org/history/karl-marks-o-krymskoy-voyne Говорить о том что российская политика с годами меняется глупо, не меняется ни она, ни легковерность россиян, ни методы которыми Россия надеется достичь вожделенной мечты всех своих правителей мирового владычества.
Верная своей азиатской системе наглых жульнических приемчиков, играет Россия легковерием цивилизованных стран... Надеясь на трусость и ослепление Западных держав, она старается сразу запугать Европу, выдвигая на первом этапе хамские, абсурдные требования, с тем чтобы на втором этапе "благородно" отступиться от части этих требований и "пойти на компромисс", получив ровно столько, сколько и требовалось. Русский медведь способен на все, если он думает, что другие звери в лесу ни на что не способны... Русские дипломаты кидают западным правительствам одну ноту за другой, как собакам кидают кости, чтобы отвлечь их внимание и выиграть время...
02.09.2025 01:20 Ответить
... Запад не решается на ту единственную политику, которая одновременно достигла бы двух целей: обеспечение мира и сохранение собственного достоинства. На высокомерие самодержца отвечает он [Запад] знаками, которые тем истолковываются как трусость. Если бы западные державы с самого начала говорили бы мужским языком, соответствующим их подлинному военному и экономическому могуществу и их ответственности перед миром, если бы они сразу показали, что бахвальство и жесты импонирования их не впечатляют, то царь не только тут же оставил все свои агрессивные намерения, но и испытал бы в отношении этих держав иное чувство, чем то презрение, которое сейчас тлеет в его сердце."
(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. второе. М. : Государственное издательство политической литературы, 1958. Т. 11.)
02.09.2025 01:22 Ответить
А що буде після 50-ї кампанії не казав? Ще одна така ж?
02.09.2025 00:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ET-n0PR9T0E&list=RDET-n0PR9T0E&start_radio=1

Ліст кацапському цареві на музику- варіацію "Запорізького маршу" Євгена Адамцевича.
02.09.2025 00:03 Ответить
Добре. Нехай тримають Европу в тонусі.
02.09.2025 00:24 Ответить
Коли танки путлера будуть в Берліні, це клоун бундесверський буде так же патякати, мобілізуйте своїх солдатів і захищайте вашу країну
02.09.2025 00:31 Ответить
Меркель з шредером, це добре розуміли і гешефти крутили, як лепші фройнди ******!
Але ж гроші, з нафтоГазових банків ******, зокрема і ДойчеБанку, які отримували політики ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ та агенти Штазі, он до якого стану Бундесвер довели і Німеччину!!
Добре, що ще вчасно схаменулися у Німеччині, а то були б, ще з одним, на кшалт - фіцо-орбан!!
02.09.2025 00:51 Ответить
Танків путлєра не буде ні у Берліні, ні у Варшаві, ні у Таллінні, Ризі чи Вільнюсі тощо. Єдиною метою кремлівських нацистів є Україна, знищення державності та самого українського народу з його мовою, культурою, історичним поглядом як єдиного нащадка Русі. У разі падіння Української Держави війни у Європі більше не буде як мінімум 100 років. Війна орді не потрібна, особливо з країнами, від яких залежить економічний, технологічний, фінансовий розвиток кацапстану, добробут кремляді та лаптєногої біомаси, тобто з ЄС і Великою Британією. Цей факт українцям слід чітко усвідомити. Наша смерть - єдина ціль карлика і кацапської військової машини. Щоб вижити, нам вкрай необхідно інкорпорувати нашу державу у тіло колективної оборони демократичного світу, стимулювати емпатію і сумління політикумів та суспільств созних країн щодо жахливої ситуації, у якій опинилася Україна з 19.02.2014 та особливо з 24.02.2022. Нам треба бути готовими до того, що у разі відступу країн НАТО і ЄС від своїх багаторазових обіцянок щодо непорушної підтримки України заради власного спокою, добробуту і процвітання, залишення нас напризволяще перед смертельною загрозою, Україна не подарує цієї зради і рішуче заради збереження власної честі та знищення ворога здійснить загальнонаціональний вихід до країн атлантичного узбережжя та застосує свій останній козир - реактори усіх атомних електростанцій. Ця відчайдушна акція унеможливить життя і господарчу діяльность на усій території Східної і Центральної Європи. Кацапам доведеться мігрувати за Уральські гори до Західного Сибіру, покинувши і мацькву, і пєтькінбург, і сисрань з казанью тощо. На жаль, міграції на захід та південь не уникнути і багатьом європейським народам. Можливо, Африка стане для усіх європейців новим спільним домом. А який ще вибір ми маємо??? Загинути і подарувати орді наші одвічні батьківські землі??? Дзуськи!!!!!!!!!
02.09.2025 01:29 Ответить
буйло на ШОС про pax chinesa (новий орднунг синцзян-бучанського типу):

"По словам российского лидера, понимания, достигнутые в ходе саммита на Аляске, открывают дорогу к миру на Украине, а диалог в ШОС помогает заложить основы для новой системы безопасности в Евразии на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям.

.
02.09.2025 01:38 Ответить
 
 