Планы Путина выходят за пределы Украины, - генерал Бундесвера Броер

Генеральный инспектор Бундесвера, генерал Карстен Бройер считает, что планы российского диктатора Владимира Путина "выходят за пределы Украины".

Об этом он заявил во время брифинга 1 сентября по случаю начала масштабных маневров Quadriga 2025 вместе с 13 странами-партнерами, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Броер заявил, что целью учений является усиление сдерживающего фактора и повышение собственной боеготовности. В рамках учений Quadriga 2025 Германия вместе с партнерами по НАТО отрабатывает оборону восточного фланга.

Генерал отметил "агрессивное поведение России", которое представляет угрозу для Балтийского региона.

"Путин смотрит на нас, его планы выходят за пределы Украины", - сказал Броер.

Читайте также: Норвегия усиливает флот из-за российской угрозы, - SkyNews

Он отметил, что хотя Бундесвер не имеет никаких сведений о подготовке России к нападению, военнослужащие находятся в состоянии готовности.

"Бундесвер должен тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться", - подчеркнул Бройер.

Кроме этого, он признал, что эти военные учения частично совпадают с российско-белорусскими маневрами "Запад-2025", которые состоятся с 12 по 16 сентября на территории Беларуси.

"Мы хотим сдерживать, а не провоцировать эскалацию", - сказал немецкий генерал, призвав "не попадаться на уловки" российской дезинформации.

Читайте также: Признаков того, что РФ готовит нападение на НАТО под видом учений "Запад", нет, - генерал Бундесвера Броер

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

Читайте также: Военные учения с привлечением ядерного оружия стартовали в Беларуси