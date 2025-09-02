Планы Путина выходят за пределы Украины, - генерал Бундесвера Броер
Генеральный инспектор Бундесвера, генерал Карстен Бройер считает, что планы российского диктатора Владимира Путина "выходят за пределы Украины".
Об этом он заявил во время брифинга 1 сентября по случаю начала масштабных маневров Quadriga 2025 вместе с 13 странами-партнерами, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Броер заявил, что целью учений является усиление сдерживающего фактора и повышение собственной боеготовности. В рамках учений Quadriga 2025 Германия вместе с партнерами по НАТО отрабатывает оборону восточного фланга.
Генерал отметил "агрессивное поведение России", которое представляет угрозу для Балтийского региона.
"Путин смотрит на нас, его планы выходят за пределы Украины", - сказал Броер.
Он отметил, что хотя Бундесвер не имеет никаких сведений о подготовке России к нападению, военнослужащие находятся в состоянии готовности.
"Бундесвер должен тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться", - подчеркнул Бройер.
Кроме этого, он признал, что эти военные учения частично совпадают с российско-белорусскими маневрами "Запад-2025", которые состоятся с 12 по 16 сентября на территории Беларуси.
"Мы хотим сдерживать, а не провоцировать эскалацию", - сказал немецкий генерал, призвав "не попадаться на уловки" российской дезинформации.
Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"
Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.
В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Из статьи Карла Маркса "Восточная война", 1854 г.:
"Без сомнения, турецко-европейский флот сможет разрушить Севастополь и уничтожить российсский Черноморский флот; союзники в состоянии захватить и удержать Крым, занять Одессу, блокировать Азовское море и развязать руки кавказским горцам. То, что должно быть предпринято в Балтийском море, так же самоочевидно, как и то, что должно быть предпринято в Черном море: необходимо любой ценой добиться союза со Швецией; если понадобится, припугнуть Данию, развязать восстание в Финляндии путем высадки достаточного количества войск и обещания, что мир будет заключен только при условии присоединения этой провинции к Швеции. Высаженные в Финляндии войска угрожали бы Петербургу, в то время как флоты бомбардировали бы Кронштадт... Англия имеет возможность нанести удар России в ее самом уязвимом месте... Отрезанная от английского рынка, Россия через несколько месяцев подверглась бы тяжелейшим потрясениям... Россия, которой так боятся, вовсе не так опасна... Бесстыдно одобрение, притворное сочувствие или идиотское равнодушие, с которым высшие классы Европы смотрели на то, как Россия завладевает горными крепостями Кавказа... Россия поощряла Гражданскую войну в Соединенных Штатах... Уменьшилась ли опасность со стороны России? Нет.
треба рашу розвалити
Верная своей азиатской системе наглых жульнических приемчиков, играет Россия легковерием цивилизованных стран... Надеясь на трусость и ослепление Западных держав, она старается сразу запугать Европу, выдвигая на первом этапе хамские, абсурдные требования, с тем чтобы на втором этапе "благородно" отступиться от части этих требований и "пойти на компромисс", получив ровно столько, сколько и требовалось. Русский медведь способен на все, если он думает, что другие звери в лесу ни на что не способны... Русские дипломаты кидают западным правительствам одну ноту за другой, как собакам кидают кости, чтобы отвлечь их внимание и выиграть время...
(Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. второе. М. : Государственное издательство политической литературы, 1958. Т. 11.)
Ліст кацапському цареві на музику- варіацію "Запорізького маршу" Євгена Адамцевича.
Але ж гроші, з нафтоГазових банків ******, зокрема і ДойчеБанку, які отримували політики ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ та агенти Штазі, он до якого стану Бундесвер довели і Німеччину!!
Добре, що ще вчасно схаменулися у Німеччині, а то були б, ще з одним, на кшалт - фіцо-орбан!!
"По словам российского лидера, понимания, достигнутые в ходе саммита на Аляске, открывают дорогу к миру на Украине, а диалог в ШОС помогает заложить основы для новой системы безопасности в Евразии на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям.
.