Норвегия усиливает флот из-за российской угрозы, - SkyNews

Норвегия делает крупнейшую инвестицию в собственную оборону, закупив у Великобритании пять фрегатов типа 26 на сумму более 11,5 млрд евро.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SkyNews.

Корабли предназначены для противолодочной борьбы и усилят морской флот страны перед лицом российской угрозы.

Фрегаты войдут в совместный флот из 13 противолодочных судов (8 британских и 5 норвежских), который будет действовать в Северной Европе. Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик отметил, что на кораблях будут установлены противолодочные вертолеты, а идентичность судов позволит эффективнее выполнять совместные миссии и упростит техническое обслуживание.

Премьер-министр Йонас Гар Стере подчеркнул, что сотрудничество с Великобританией является стратегически важным для защиты норвежских морских границ. Соглашение также создаст около 4 000 рабочих мест в судостроительной отрасли и цепочках поставок в Великобритании.

