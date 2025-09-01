РУС
Норвегия усиливает флот из-за российской угрозы, - SkyNews

Норвегия делает крупнейшую инвестицию в собственную оборону, закупив у Великобритании пять фрегатов типа 26 на сумму более 11,5 млрд евро.

Корабли предназначены для противолодочной борьбы и усилят морской флот страны перед лицом российской угрозы.

Фрегаты войдут в совместный флот из 13 противолодочных судов (8 британских и 5 норвежских), который будет действовать в Северной Европе. Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик отметил, что на кораблях будут установлены противолодочные вертолеты, а идентичность судов позволит эффективнее выполнять совместные миссии и упростит техническое обслуживание.

Премьер-министр Йонас Гар Стере подчеркнул, что сотрудничество с Великобританией является стратегически важным для защиты норвежских морских границ. Соглашение также создаст около 4 000 рабочих мест в судостроительной отрасли и цепочках поставок в Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин не изменился, за 25 лет он начал четыре войны, - фон дер Ляйен

Шановні партнери, захистіть ваші цивільні літаки, плавзасоби та інфраструктуру від GPS-спуфінгу, який вам влаштовують підрозділи РЕБ РФ. Вас неприховано атакує РФ, а ви робите вигляд, що нічого особливого не відбувається.
показать весь комментарий
01.09.2025 14:22 Ответить
а як же ескалація?
показать весь комментарий
01.09.2025 14:35 Ответить
Зрозуміють і пробачать
показать весь комментарий
01.09.2025 15:04 Ответить
а яце швидко посилюе флот норвегії хлопчики з цензора ще раз прочитайте свій пост вам що по 4 роки?
показать весь комментарий
01.09.2025 14:24 Ответить
Мамо відказали, що плавзасоби - то так дорослі інколи флот називають, який вороги сі не втопили
показать весь комментарий
01.09.2025 15:11 Ответить
 
 