Норвегія посилює флот через російську загрозу, - SkyNews

Норвегія робить найбільшу інвестицію у власну оборону, закупивши у Великої Британії п’ять фрегатів типу 26 на суму понад 11,5 млрд євро.

Кораблі призначені для протичовнової боротьби та посилять морський флот країни перед обличчям російської загрози.

Фрегати увійдуть до спільного флоту з 13 протичовнових суден (8 британських і 5 норвезьких), який діятиме у Північній Європі. Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік зазначив, що на кораблях будуть встановлені протичовнові вертольоти, а ідентичність суден дозволить ефективніше виконувати спільні місії та спростить технічне обслуговування.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере підкреслив, що співпраця з Великою Британією є стратегічно важливою для захисту норвезьких морських кордонів. Угода також створить близько 4 000 робочих місць у суднобудівній галузі та ланцюгах постачання у Великій Британії.

