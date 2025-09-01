УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10138 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
793 5

Норвегія посилює флот через російську загрозу, - SkyNews

Норвегія

Норвегія робить найбільшу інвестицію у власну оборону, закупивши у Великої Британії п’ять фрегатів типу 26 на суму понад 11,5 млрд євро.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

Кораблі призначені для протичовнової боротьби та посилять морський флот країни перед обличчям російської загрози.

Фрегати увійдуть до спільного флоту з 13 протичовнових суден (8 британських і 5 норвезьких), який діятиме у Північній Європі. Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік зазначив, що на кораблях будуть встановлені протичовнові вертольоти, а ідентичність суден дозволить ефективніше виконувати спільні місії та спростить технічне обслуговування.

Прем'єр-міністр Йонас Гар Стере підкреслив, що співпраця з Великою Британією є стратегічно важливою для захисту норвезьких морських кордонів. Угода також створить близько 4 000 робочих місць у суднобудівній галузі та ланцюгах постачання у Великій Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не змінився, за 25 років він розпочав чотири війни, - фон дер Ляєн

Автор: 

Норвегія (819) росія (67442)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шановні партнери, захистіть ваші цивільні літаки, плавзасоби та інфраструктуру від GPS-спуфінгу, який вам влаштовують підрозділи РЕБ РФ. Вас неприховано атакує РФ, а ви робите вигляд, що нічого особливого не відбувається.
показати весь коментар
01.09.2025 14:22 Відповісти
а як же ескалація?
показати весь коментар
01.09.2025 14:35 Відповісти
Зрозуміють і пробачать
показати весь коментар
01.09.2025 15:04 Відповісти
а яце швидко посилюе флот норвегії хлопчики з цензора ще раз прочитайте свій пост вам що по 4 роки?
показати весь коментар
01.09.2025 14:24 Відповісти
Мамо відказали, що плавзасоби - то так дорослі інколи флот називають, який вороги сі не втопили
показати весь коментар
01.09.2025 15:11 Відповісти
 
 