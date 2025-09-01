Плани Путіна виходять за межі України, - генерал Бундесверу Броєр

Генеральний інспектор Бундесверу, генерал Карстен Броєр вважає, що плани російського диктатора Володимира Путіна "виходять за межі України".

Про це він заявив під час брифінгу 1 вересня з нагоди початку масштабних маневрів Quadriga 2025 разом із 13 країнами-партнерами, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Броєр заявив, що метою навчань є посилення стримувального фактора та підвищення власної боєготовності. У межах навчань Quadriga 2025 Німеччина разом із партнерами з НАТО відпрацьовує оборону східного флангу.

Генерал наголосив на "агресивній поведінці Росії", яка становить загрозу для Балтійського регіону.

"Путін дивиться на нас, його плани виходять за межі України", - сказав Броєр.

Він зазначив, що хоча Бундесвер не має жодних відомостей про підготовку Росії до нападу, військовослужбовці перебувають в стані готовності.

"Бундесвер повинен тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися", - наголосив Броєр.

Окрім цього, він визнав, що ці військові навчання частково збігаються з російсько-білоруськими маневрами "Запад-2025", які відбудуться з 12 по 16 вересня на території Білорусі.

"Ми хочемо стримувати, а не провокувати ескалацію", - сказав німецький генерал, закликавши "не потрапляти на хитрощі" російської дезінформації.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

