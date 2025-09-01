Плани Путіна виходять за межі України, - генерал Бундесверу Броєр
Генеральний інспектор Бундесверу, генерал Карстен Броєр вважає, що плани російського диктатора Володимира Путіна "виходять за межі України".
Про це він заявив під час брифінгу 1 вересня з нагоди початку масштабних маневрів Quadriga 2025 разом із 13 країнами-партнерами, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
Броєр заявив, що метою навчань є посилення стримувального фактора та підвищення власної боєготовності. У межах навчань Quadriga 2025 Німеччина разом із партнерами з НАТО відпрацьовує оборону східного флангу.
Генерал наголосив на "агресивній поведінці Росії", яка становить загрозу для Балтійського регіону.
"Путін дивиться на нас, його плани виходять за межі України", - сказав Броєр.
Він зазначив, що хоча Бундесвер не має жодних відомостей про підготовку Росії до нападу, військовослужбовці перебувають в стані готовності.
"Бундесвер повинен тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися", - наголосив Броєр.
Окрім цього, він визнав, що ці військові навчання частково збігаються з російсько-білоруськими маневрами "Запад-2025", які відбудуться з 12 по 16 вересня на території Білорусі.
"Ми хочемо стримувати, а не провокувати ескалацію", - сказав німецький генерал, закликавши "не потрапляти на хитрощі" російської дезінформації.
Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"
Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.
У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.
6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Из статьи Карла Маркса "Восточная война", 1854 г.:
"Без сомнения, турецко-европейский флот сможет разрушить Севастополь и уничтожить российсский Черноморский флот; союзники в состоянии захватить и удержать Крым, занять Одессу, блокировать Азовское море и развязать руки кавказским горцам. То, что должно быть предпринято в Балтийском море, так же самоочевидно, как и то, что должно быть предпринято в Черном море: необходимо любой ценой добиться союза со Швецией; если понадобится, припугнуть Данию, развязать восстание в Финляндии путем высадки достаточного количества войск и обещания, что мир будет заключен только при условии присоединения этой провинции к Швеции. Высаженные в Финляндии войска угрожали бы Петербургу, в то время как флоты бомбардировали бы Кронштадт... Англия имеет возможность нанести удар России в ее самом уязвимом месте... Отрезанная от английского рынка, Россия через несколько месяцев подверглась бы тяжелейшим потрясениям... Россия, которой так боятся, вовсе не так опасна... Бесстыдно одобрение, притворное сочувствие или идиотское равнодушие, с которым высшие классы Европы смотрели на то, как Россия завладевает горными крепостями Кавказа... Россия поощряла Гражданскую войну в Соединенных Штатах... Уменьшилась ли опасность со стороны России? Нет.
треба рашу розвалити
Верная своей азиатской системе наглых жульнических приемчиков, играет Россия легковерием цивилизованных стран... Надеясь на трусость и ослепление Западных держав, она старается сразу запугать Европу, выдвигая на первом этапе хамские, абсурдные требования, с тем чтобы на втором этапе "благородно" отступиться от части этих требований и "пойти на компромисс", получив ровно столько, сколько и требовалось. Русский медведь способен на все, если он думает, что другие звери в лесу ни на что не способны... Русские дипломаты кидают западным правительствам одну ноту за другой, как собакам кидают кости, чтобы отвлечь их внимание и выиграть время...
Ліст кацапському цареві на музику- варіацію "Запорізького маршу" Євгена Адамцевича.
Але ж гроші, з нафтоГазових банків ******, зокрема і ДойчеБанку, які отримували політики ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ та агенти Штазі, он до якого стану Бундесвер довели і Німеччину!!
Добре, що ще вчасно схаменулися у Німеччині, а то були б, ще з одним, на кшалт - фіцо-орбан!!