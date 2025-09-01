УКР
1 043 11

Плани Путіна виходять за межі України, - генерал Бундесверу Броєр

Броєр

Генеральний інспектор Бундесверу, генерал Карстен Броєр вважає, що плани російського диктатора Володимира Путіна "виходять за межі України".

Про це він заявив під час брифінгу 1 вересня з нагоди початку масштабних маневрів Quadriga 2025 разом із 13 країнами-партнерами, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Броєр заявив, що метою навчань є посилення стримувального фактора та підвищення власної боєготовності. У межах навчань Quadriga 2025 Німеччина разом із партнерами з НАТО відпрацьовує оборону східного флангу.

Генерал наголосив на "агресивній поведінці Росії", яка становить загрозу для Балтійського регіону.

"Путін дивиться на нас, його плани виходять за межі України", - сказав Броєр.

Читайте також: Норвегія посилює флот через російську загрозу, - SkyNews

Він зазначив, що хоча Бундесвер не має жодних відомостей про підготовку Росії до нападу, військовослужбовці перебувають в стані готовності.

"Бундесвер повинен тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися", - наголосив Броєр.

Окрім цього, він визнав, що ці військові навчання частково збігаються з російсько-білоруськими маневрами "Запад-2025", які відбудуться з 12 по 16 вересня на території Білорусі.

"Ми хочемо стримувати, а не провокувати ескалацію", - сказав німецький генерал, закликавши "не потрапляти на хитрощі" російської дезінформації.

Читайте також: Ознак того, що РФ готує напад на НАТО під виглядом навчань "Запад", немає, - генерал Бундесверу Броєр

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Читайте також: Військові навчання із залученням ядерної зброї стартували у Білорусі

Автор: 

Німеччина (7693) НАТО (6735) путін володимир (24716) росія (67442)
+4
Все це було. Цікаво що раша спровокувала першу світову зі своїми сербами , і другу світову . І зараз провокує третью
треба рашу розвалити
показати весь коментар
01.09.2025 23:52 Відповісти
+1
Цікавий матеріал :
Из статьи Карла Маркса "Восточная война", 1854 г.:
"Без сомнения, турецко-европейский флот сможет разрушить Севастополь и уничтожить российсский Черноморский флот; союзники в состоянии захватить и удержать Крым, занять Одессу, блокировать Азовское море и развязать руки кавказским горцам. То, что должно быть предпринято в Балтийском море, так же самоочевидно, как и то, что должно быть предпринято в Черном море: необходимо любой ценой добиться союза со Швецией; если понадобится, припугнуть Данию, развязать восстание в Финляндии путем высадки достаточного количества войск и обещания, что мир будет заключен только при условии присоединения этой провинции к Швеции. Высаженные в Финляндии войска угрожали бы Петербургу, в то время как флоты бомбардировали бы Кронштадт... Англия имеет возможность нанести удар России в ее самом уязвимом месте... Отрезанная от английского рынка, Россия через несколько месяцев подверглась бы тяжелейшим потрясениям... Россия, которой так боятся, вовсе не так опасна... Бесстыдно одобрение, притворное сочувствие или идиотское равнодушие, с которым высшие классы Европы смотрели на то, как Россия завладевает горными крепостями Кавказа... Россия поощряла Гражданскую войну в Соединенных Штатах... Уменьшилась ли опасность со стороны России? Нет.
показати весь коментар
01.09.2025 23:51 Відповісти
01.09.2025 23:51 Відповісти
Все це було. Цікаво що раша спровокувала першу світову зі своїми сербами , і другу світову . І зараз провокує третью
треба рашу розвалити
показати весь коментар
01.09.2025 23:52 Відповісти
Рашку вже не розвалиш, поки Китай вважає її існування своїм пріоритетом.
показати весь коментар
02.09.2025 00:59 Відповісти
"http://fakeoff.org/history/karl-marks-o-krymskoy-voyne Говорить о том что российская политика с годами меняется глупо, не меняется ни она, ни легковерность россиян, ни методы которыми Россия надеется достичь вожделенной мечты всех своих правителей мирового владычества.
Верная своей азиатской системе наглых жульнических приемчиков, играет Россия легковерием цивилизованных стран... Надеясь на трусость и ослепление Западных держав, она старается сразу запугать Европу, выдвигая на первом этапе хамские, абсурдные требования, с тем чтобы на втором этапе "благородно" отступиться от части этих требований и "пойти на компромисс", получив ровно столько, сколько и требовалось. Русский медведь способен на все, если он думает, что другие звери в лесу ни на что не способны... Русские дипломаты кидают западным правительствам одну ноту за другой, как собакам кидают кости, чтобы отвлечь их внимание и выиграть время...
показати весь коментар
02.09.2025 01:20 Відповісти
"В июле мы начали 50-дневную кампанию по оказанию помощи Украине. За 50 дней в Украину было поставлено почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, 2,5 тысячи беспилотных систем, 30 транспортных средств и инженерного оборудования, а также 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны", --министр обороны Великобритании Джон Хилли
показати весь коментар
01.09.2025 23:55 Відповісти
А що буде після 50-ї кампанії не казав? Ще одна така ж?
показати весь коментар
02.09.2025 00:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ET-n0PR9T0E&list=RDET-n0PR9T0E&start_radio=1

Ліст кацапському цареві на музику- варіацію "Запорізького маршу" Євгена Адамцевича.
показати весь коментар
02.09.2025 00:03 Відповісти
Добре. Нехай тримають Европу в тонусі.
показати весь коментар
02.09.2025 00:24 Відповісти
Коли танки путлера будуть в Берліні, це клоун бундесверський буде так же патякати, мобілізуйте своїх солдатів і захищайте вашу країну
показати весь коментар
02.09.2025 00:31 Відповісти
Меркель з шредером, це добре розуміли і гешефти крутили, як лепші фройнди ******!
Але ж гроші, з нафтоГазових банків ******, зокрема і ДойчеБанку, які отримували політики ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ та агенти Штазі, он до якого стану Бундесвер довели і Німеччину!!
Добре, що ще вчасно схаменулися у Німеччині, а то були б, ще з одним, на кшалт - фіцо-орбан!!
показати весь коментар
02.09.2025 00:51 Відповісти
 
 