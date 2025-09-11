Навчання "Захід-2025" мають не оборонний характер і спрямовані не тільки проти України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які розпочалися в Білорусі, мають "точно не оборонний характер".

Про це він сказав на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві

Зеленський зазначив, що військові навчання Росії та Білорусі "Запад-2025" на території Білорусі фактично почалися.

"Наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову воєнної інфраструктури. Сенс таких дій Росії точно не оборонний і спрямований точно проти не тільки України", - наголосив голова держави.

Перед тим він згадав про безпрецедентний інцидент 10 вересня, коли російські БпЛА вперше полетіли вглиб території Польщі. За його словами, наявні деталі дають підстави вважати, що цей запуск дронів "був продуманим і точно не випадковість".

"Кожен у Європі відчуває, що Росія, на жаль, має можливість продовжувати й розширювати агресію. Отже, потрібні кроки – не лише від Європи, сильний тиск, який обмежить потенціал войовничості РФ", - додав президент України.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

