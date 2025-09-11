Навчання "Захід-2025" мають не оборонний характер і спрямовані не тільки проти України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які розпочалися в Білорусі, мають "точно не оборонний характер".
Про це він сказав на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що військові навчання Росії та Білорусі "Запад-2025" на території Білорусі фактично почалися.
"Наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову воєнної інфраструктури. Сенс таких дій Росії точно не оборонний і спрямований точно проти не тільки України", - наголосив голова держави.
Перед тим він згадав про безпрецедентний інцидент 10 вересня, коли російські БпЛА вперше полетіли вглиб території Польщі. За його словами, наявні деталі дають підстави вважати, що цей запуск дронів "був продуманим і точно не випадковість".
"Кожен у Європі відчуває, що Росія, на жаль, має можливість продовжувати й розширювати агресію. Отже, потрібні кроки – не лише від Європи, сильний тиск, який обмежить потенціал войовничості РФ", - додав президент України.
Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"
Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.
У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.
6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
крємлєчмоль два роки навчався біля кордонів україни! до 24.02.2022!!!!
тепер, ти падло щось там булькаєш?
скільки біди і горя ти приніс українцям!!!!!!
Запад-2025".
Учения начались с операции "Пролог".
Цель - разведка сил и средств "быстрого реагирования". Засечка времени реакции. Кто отреагирует. Засечка частот "боевого режима". Думаю там с испуга все включили и спутники "срисовали" полную картину радиоэлектронной обстановки. Чем сбивали , умноженное на количество носителей для расчета уровня перегрузки ПВО. Кто "дернулся" и на какое расстояние по земле. Логистические маршруты техники и лс. Оперативное управление ГШ получило данные для разработки операции "Коридор". Реальной или учебной покажет время.