Мы отвергаем манипуляции, что за атакой "шахедов" на Польшу стоит Украина, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал манипуляцией и дезинформацией заявления, что к атаке российских дронов причастна Украина.
Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.
В четверг состоялось заседание Совета нацбезопасности - впервые под председательством президента Кароля Навроцкого. Его созвали после того, как российские дроны залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября.
"Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые утверждают, что за атакой стоит Украина; ответственность лежит на Российской Федерации", - подчеркнул глава польского правительства.
"Мы все четче идентифицируем тех, кто, то ли по политическим причинам, то ли по глупости, то ли потому, что они предатели, служат российской пропаганде и дезинформации", - добавил Туск.
Ранее Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.
