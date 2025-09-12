РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
Мы отвергаем манипуляции, что за атакой "шахедов" на Польшу стоит Украина, - Туск

Атака шахидов на Польшу. Туск отрицает причастность Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал манипуляцией и дезинформацией заявления, что к атаке российских дронов причастна Украина.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

В четверг состоялось заседание Совета нацбезопасности - впервые под председательством президента Кароля Навроцкого. Его созвали после того, как российские дроны залетели на территорию Польши в ночь на 10 сентября.

"Мы отвергаем все манипуляции и дезинформацию, которые утверждают, что за атакой стоит Украина; ответственность лежит на Российской Федерации", - подчеркнул глава польского правительства.

"Мы все четче идентифицируем тех, кто, то ли по политическим причинам, то ли по глупости, то ли потому, что они предатели, служат российской пропаганде и дезинформации", - добавил Туск.

Ранее Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой.

Читайте: Мы будем сотрудничать с Украиной в создании максимально эффективной обороны от дронов, - Туск

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

Читайте также: Польша полностью закрыла границу с Беларусью

Польша (8748) Туск Дональд (801)
+11
ПОЛЯКАМ
Тарас Шевченко

Ще як були ми козаками,

А унії не чуть було,

Отам-то весело жилось!

Братались з вольними ляхами,

Пишались вольними степами,

В садах кохалися, цвіли,

Неначе лілії, дівчата.

Пишалася синами мати,

Синами вольними... Росли,

Росли сини і веселили

Старії скорбнії літа...

Аж поки іменем Христа

Прийшли ксьондзи і запалили

Наш тихий рай. І розлили

Широке море сльоз і крові,

А сирот іменем Христовим

Замордували, розп'яли...
.....................................................
Отак-то, ляше, друже, брате!

Неситії ксьондзи, магнати

Нас порізнили, розвели,

А ми б і досі так жили.

Подай же руку козакові

І серце чистеє подай!

І знову іменем Христовим

Ми оновим наш тихий рай.
12.09.2025 08:28
+9
Чого ж - коли вони пролітали над Україною дозаправляли - чіпляли ше один бак і зверху садили Івасика Телесика
12.09.2025 08:23
+9
В голову приходить старий анекдот, з ключовою фразою: "Ложечки серебрянные нашлись... А "осадочек"-то, остался...".
Хай, спочатку, "позатикають роти", кацапським "пропагандонам", і своїм "конфедератам"... Їх попередники, перед розвалом "Жечі паспалітай", "воду каламутили", і "докаламутилися" до того, що замість "врятування" "Польськи", лише прискорили її розвал... Адже своєю діяльністю вони відштовхнули від себе не тільки українців, жителів Правобережжя, та білорусів, а й своє селянство... Бо цій основній масі населення було вже "похєр", якою мовою буде говорить влада - аби лише "бардак" закінчився. І зараз оті "антиукраїністи", займаються тим самим...
Колись, у одному з художніх творів, про часи "козаччини", прочитав вислів, вкладений автором, в уста Хмельницького. Коли йому повідомили, що в Польщі народ спокійний, бо немає набігів ногайців, сказав: "Польща живе спокійно, бо ми свої шаблі в піхви не ховаємо!..."
12.09.2025 08:50
Чого ж - коли вони пролітали над Україною дозаправляли - чіпляли ше один бак і зверху садили Івасика Телесика
12.09.2025 08:23
Здоровий глузд від Польщі, з урахуванням 11 років московської війни проти Мирної України!
Дякуємо Західним Партнерам, за безкоштовну допомогу Україні під час московської війни!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
12.09.2025 09:07
Туск, лови нейтральную версию. Это сделала Вейшнория.
12.09.2025 08:24
12.09.2025 08:28
Ага, не планували. Хотіли пукнути, а воно он як вийшло...
12.09.2025 08:35
Уже добре, що полякам вистачило розуму заблокувати кордон з Білоруссю, а не з нами. А могли б сучі діти...
12.09.2025 08:36
Не поспішайте з висновками, просто на рахунки рольників ще не надійшли рублі.
12.09.2025 09:57
Коментатори бувають таких типів:
1. Клієнти гастроентерологів - пишуть про дефекація
2.Сексуально стурбовані- відчувають потяг до Орбана.
3. Психіатри- ставлять діагноз Трампу.
4.Клієнти уролога- підозрюють іншихти в нетриманні сечі.

Твій опонент - перший тип.
12.09.2025 08:58
Яке виховання, таке й трактування подій!
12.09.2025 09:09
Ці дятли цілодобово сидять і пакостять. Польська діаспора на заході вже рік, як припинила збирати допомогу Україні,- із-за них. Редакція чомусь це лайно не блокує.
12.09.2025 09:51
Трамп каже шо це дрони заблукали - такі собі забудьки - пропадьки - вийшли з -під контролю і хором рішились прошвирнутись у Польщу
показать весь комментарий
12.09.2025 08:43
12.09.2025 08:48
Спробуй тут не заблукати, коли в "бошку" задвинуто польську "сімку"
12.09.2025 10:00
В голову приходить старий анекдот, з ключовою фразою: "Ложечки серебрянные нашлись... А "осадочек"-то, остался...".
Хай, спочатку, "позатикають роти", кацапським "пропагандонам", і своїм "конфедератам"... Їх попередники, перед розвалом "Жечі паспалітай", "воду каламутили", і "докаламутилися" до того, що замість "врятування" "Польськи", лише прискорили її розвал... Адже своєю діяльністю вони відштовхнули від себе не тільки українців, жителів Правобережжя, та білорусів, а й своє селянство... Бо цій основній масі населення було вже "похєр", якою мовою буде говорить влада - аби лише "бардак" закінчився. І зараз оті "антиукраїністи", займаються тим самим...
Колись, у одному з художніх творів, про часи "козаччини", прочитав вислів, вкладений автором, в уста Хмельницького. Коли йому повідомили, що в Польщі народ спокійний, бо немає набігів ногайців, сказав: "Польща живе спокійно, бо ми свої шаблі в піхви не ховаємо!..."
12.09.2025 08:50
За цією атакою стоїть Трамп.
12.09.2025 08:58
Коли починають речі називати своїми іменами то зможуть і правильно діяти.
12.09.2025 09:22
А що сказав антиукраїнський през ляхів Навроський?
12.09.2025 11:26
 
 