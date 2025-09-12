Трамп про падіння російських дронів у Польщі: Я нікого не захищатиму
Президент США Дональд Трамп заявив, що "нікого не захищатиме" у ситуації з російськими дронами над Польщею та пригрозив РФ санкціями.
Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.
Так, Трамп відсторонився від ситуації з російськими дронами в Польщі
Його запитали, що він збирається робити з Путіним через вторгнення безпілотників РФ у Польщу.
"Я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили, і вони впали. Але їм все одно не слід бути так близько до Польщі", - відповів Трамп.
Він вказав на мирне врегулювання війни РФ проти України.
"Коли Путін хотів цього — Зеленський ні. Коли Зеленський хотів цього — Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче цього, а от Путін… це питання", - додав Трамп.
Він сказав, що розглядає "сильний удар" по РФ, пов'язаний із санкціями проти банків, а також із нафтою та тарифами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з Європи не захищатиму бо володья мій друг
НАТО - не гайте часу, потім може бути пізно і це зовсім не сарказм, це РЕАЛЬНІСТЬ!
Створюйте новий військовий блок включно з Україною, який буде реально допомагати захищатись від диктатур. Женіть подалі всіх Орбанів з Фіцами, а з США тільки купляйте озброєння, та й то обережно...
мета якої
продати зі США якийсь воєнний непотріб
Цицерон **********.
Будемо організовувати новий військовий союз. Недарма Європа на Банкову частіше їздить, ніж в Брюссель...
)
Двотижневий, до того ж.