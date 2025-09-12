УКР
Трамп про падіння російських дронів у Польщі: Я нікого не захищатиму

Президент США Дональд Трамп заявив, що "нікого не захищатиме" у ситуації з російськими дронами над Польщею та пригрозив РФ санкціями. 

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Так, Трамп відсторонився від ситуації з російськими дронами в Польщі

Його запитали, що він збирається робити з Путіним через вторгнення безпілотників РФ у Польщу.

"Я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили, і вони впали. Але їм все одно не слід бути так близько до Польщі", - відповів Трамп. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою

Він вказав на мирне врегулювання війни РФ проти України. 

"Коли Путін хотів цього — Зеленський ні. Коли Зеленський хотів цього — Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче цього, а от Путін… це питання", - додав Трамп.

Він сказав, що розглядає "сильний удар" по РФ, пов'язаний із санкціями проти банків, а також із нафтою та тарифами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія викликала посла РФ через порушення повітряного простору Польщі російськими дронами

Польща (8897) росія (67667) Трамп Дональд (7118) дрони (5506)
+30
Бред сивого мерина
показати весь коментар
12.09.2025 16:06 Відповісти
+23
О це як раз момент істини - Трампон нікого із членів НАТО НЕ захищатиме!
НАТО - не гайте часу, потім може бути пізно і це зовсім не сарказм, це РЕАЛЬНІСТЬ!
Створюйте новий військовий блок включно з Україною, який буде реально допомагати захищатись від диктатур. Женіть подалі всіх Орбанів з Фіцами, а з США тільки купляйте озброєння, та й то обережно...
показати весь коментар
12.09.2025 16:17 Відповісти
+21
Президент США Дональд Трамп заявив, що "нікого не захищатиме" у ситуації з російськими дронами над Польщею НУ ТОДІ ІДИ НАКУЙ І НЕ 3,14ЗДЯКАЙ
показати весь коментар
12.09.2025 16:07 Відповісти
а мав би виписати чималих люлей своєму другу *****
показати весь коментар
12.09.2025 16:05 Відповісти
Люлєй своєму шефу? Ну-ну...
показати весь коментар
12.09.2025 16:34 Відповісти
Так він і виписав, зняв санкціі з беластавіа що одно і теж що з кацапів , на польоти до США чого вимогав від нього *****. І як хитро все зробив зрадниг агент *****
показати весь коментар
12.09.2025 16:43 Відповісти
Рудий дегенерат закоханий у *****!)
показати весь коментар
12.09.2025 17:10 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 17:24 Відповісти
збили 4 з 20 , хренові у рудого інформатори
показати весь коментар
12.09.2025 16:07 Відповісти
Нічого нового, старе бедрило тампон сказати не може. А сказати, що він ***** боїться не може...
показати весь коментар
12.09.2025 16:07 Відповісти
Триндить як дихає, чмо розумово обмежене!
показати весь коментар
12.09.2025 16:08 Відповісти
Розумово не придатний навіть замінити Безуглу в Раді.
показати весь коментар
12.09.2025 16:08 Відповісти
то ви безуглу дуже вже возвеличили - якби вони в один день помінялися місцями, то ні ми, ні американці нічого б не помітили, бо обоє рябоє!
показати весь коментар
12.09.2025 16:19 Відповісти
зробимо Америку знову сопливой
показати весь коментар
12.09.2025 16:13 Відповісти
Та вже.
показати весь коментар
12.09.2025 16:54 Відповісти
Не буде захищати? Я так розумію, нам слід пожаліти поляків?
показати весь коментар
12.09.2025 16:14 Відповісти
Трамп про падіння російських дронів у Польщі: Я нікого
з Європи не захищатиму бо володья мій друг
показати весь коментар
12.09.2025 16:14 Відповісти
О це як раз момент істини - Трампон нікого із членів НАТО НЕ захищатиме!
НАТО - не гайте часу, потім може бути пізно і це зовсім не сарказм, це РЕАЛЬНІСТЬ!
Створюйте новий військовий блок включно з Україною, який буде реально допомагати захищатись від диктатур. Женіть подалі всіх Орбанів з Фіцами, а з США тільки купляйте озброєння, та й то обережно...
показати весь коментар
12.09.2025 16:17 Відповісти
та він же працюе на *****.
показати весь коментар
12.09.2025 16:48 Відповісти
Колись досить дико виглядало, коли Макрон хотів створити окремий європейський блок. Хто б міг подумати, що він мав рацію?
показати весь коментар
12.09.2025 17:02 Відповісти
Шо там з Волинсьою різаниною?
показати весь коментар
12.09.2025 16:17 Відповісти
Нікого не захищатиму.. А як же 5 стаття НАТО?
показати весь коментар
12.09.2025 16:17 Відповісти
нахвуй нам таке НАТО
мета якої
продати зі США якийсь воєнний непотріб
показати весь коментар
12.09.2025 16:17 Відповісти
який не може збити 20 Шахедів
показати весь коментар
12.09.2025 16:20 Відповісти
"їх справді збили, і вони впали. Але їм все одно не слід бути так близько"

Цицерон **********.
показати весь коментар
12.09.2025 16:21 Відповісти
НАТО цейво. Того.

Будемо організовувати новий військовий союз. Недарма Європа на Банкову частіше їздить, ніж в Брюссель...
показати весь коментар
12.09.2025 16:22 Відповісти
такого нікчемного президента ще в Америці не було.
показати весь коментар
12.09.2025 16:23 Відповісти
Такої америки ще не було, щоб так ганебно котитися вниз.
показати весь коментар
12.09.2025 16:56 Відповісти
Это гарантий этого рыжего орангутанга Зеля добивается?
показати весь коментар
12.09.2025 16:25 Відповісти
Ну и дебил....я просто прозреваю во что и куда скатилась Америка...Вталдычивали про систему сдержек и противовесов,но в итоге,весь сенат скатился к обсуживанию интересов одного тупого дебилоида на пороге старческого маразма...Оно еще и с Байдена смеялось....Капец..
показати весь коментар
12.09.2025 16:25 Відповісти
Тебе дегенерату ни защищать кого-то надо а лечиться, при чём срочно...
показати весь коментар
12.09.2025 16:26 Відповісти
стели малиновую дорожку! йолопе!!!
показати весь коментар
12.09.2025 16:26 Відповісти
А ***** вдягне малинового піздачка...
показати весь коментар
12.09.2025 16:37 Відповісти
показати весь коментар
12.09.2025 16:28 Відповісти
(

)
показати весь коментар
12.09.2025 17:02 Відповісти
Господи, або вразуми цього рудого покидька або забери до себе. Вже немає сил читати маячню, яку він несе кожного дня.
показати весь коментар
12.09.2025 16:31 Відповісти
Так по контексту він не буде захищати путіна, наскільки я зрозумів.
показати весь коментар
12.09.2025 16:35 Відповісти
щоб воно не мололо виникає аналогія вужа на пательні. Не беде від цього брехуна ніяких санкцій.
показати весь коментар
12.09.2025 16:36 Відповісти
Він Троцького і Кауцького читає..
показати весь коментар
12.09.2025 16:39 Відповісти
Так опустить США мог тока Трампон. По всей видимости Америге приходит кабзда.
показати весь коментар
12.09.2025 16:42 Відповісти
Польща сама винувата!
показати весь коментар
12.09.2025 16:48 Відповісти
В неї немає карт
показати весь коментар
12.09.2025 17:38 Відповісти
Діл-погроза.
показати весь коментар
12.09.2025 16:48 Відповісти
Мразота облізла, ти ж якраз саме це і робиш що захищаєш ***** і Бульбофюрера. Ще й санкції з них зняло таким чином підтримавши ци виродків і те що вони роблять
показати весь коментар
12.09.2025 17:03 Відповісти
А хто ж захистить "друга владіміра"?
показати весь коментар
12.09.2025 17:08 Відповісти
... не та вже Америка...
показати весь коментар
12.09.2025 17:15 Відповісти
Дебіла шматок.

Двотижневий, до того ж.
показати весь коментар
12.09.2025 17:36 Відповісти
Поляки, готуйтеся почути, що це ви атакували країну, що в 50 разів більше вас, збивши її безпілотники і тепер маєте капітулювати заради миру.
показати весь коментар
12.09.2025 17:42 Відповісти
Кошка бросила котят - пусть ****ся, как хотят.
показати весь коментар
12.09.2025 17:53 Відповісти
Терміново на Аляску! Саме так треба примусувати терористів до миру!
показати весь коментар
12.09.2025 17:53 Відповісти
Дебіл!
показати весь коментар
12.09.2025 17:59 Відповісти
Маячня старого діда, який дає зелене світло всім темним силам світу
показати весь коментар
12.09.2025 18:05 Відповісти
дебіл..
показати весь коментар
12.09.2025 18:07 Відповісти
В якому світі живе це непорозуміння?
показати весь коментар
12.09.2025 18:40 Відповісти
позоріще
показати весь коментар
12.09.2025 18:51 Відповісти
 
 