Трамп про падіння російських дронів у Польщі: Я нікого не захищатиму

Президент США Дональд Трамп заявив, що "нікого не захищатиме" у ситуації з російськими дронами над Польщею та пригрозив РФ санкціями.

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Так, Трамп відсторонився від ситуації з російськими дронами в Польщі

Його запитали, що він збирається робити з Путіним через вторгнення безпілотників РФ у Польщу.

"Я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили, і вони впали. Але їм все одно не слід бути так близько до Польщі", - відповів Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що вторгнення дронів у Польщу могло бути помилкою

Він вказав на мирне врегулювання війни РФ проти України.

"Коли Путін хотів цього — Зеленський ні. Коли Зеленський хотів цього — Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче цього, а от Путін… це питання", - додав Трамп.

Він сказав, що розглядає "сильний удар" по РФ, пов'язаний із санкціями проти банків, а також із нафтою та тарифами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія викликала посла РФ через порушення повітряного простору Польщі російськими дронами