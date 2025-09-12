Фінляндія викликала посла РФ через порушення повітряного простору Польщі російськими дронами

МЗС Фінляндії викликало посла Росії після інциденту 10 вересня, коли близько двох десятків російських безпілотників залетіли у повітряний простір Польщі.

Відповідна заява опублікована в X, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Гельсінкі назвали цей випадок безпрецедентним і підкреслили, що дії Росії є неприйнятними.

"Присутність дронів у повітряному просторі Польщі - неприйнятний випадок. Фінляндія висловлює повну підтримку Польщі. НАТО готовий захищати свою територію. Росія має припинити свою загарбницьку війну проти України і поважати міжнародне право", - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві додали, що уважно стежать за розвитком ситуації у регіоні та координують позиції з союзниками по НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща уточнила, що вже 21 російський дрон порушив її повітряний простір

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Пізніше стало відомо, що в Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки в ніч на 10 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС викликав представників Росії та Білорусі через атаку дронів на Польщу, - AFP