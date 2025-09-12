Финляндия вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами

МИД Финляндии вызвал посла России после инцидента 10 сентября, когда около двух десятков российских беспилотников залетели в воздушное пространство Польши.

Соответствующее заявление опубликовано в X, сообщает Цензор.НЕТ.

В Хельсинки назвали этот случай беспрецедентным и подчеркнули, что действия России являются неприемлемыми.

"Присутствие дронов в воздушном пространстве Польши - неприемлемый случай. Финляндия выражает полную поддержку Польше. НАТО готов защищать свою территорию. Россия должна прекратить свою захватническую войну против Украины и уважать международное право", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве добавили, что внимательно следят за развитием ситуации в регионе и координируют позиции с союзниками по НАТО.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Позже стало известно, что в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки в ночь на 10 сентября.

