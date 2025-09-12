РУС
Трамп о падении российских дронов в Польше: Я никого не буду защищать

Президент США Дональд Трамп заявил, что "никого не будет защищать" в ситуации с российскими дронами над Польшей и пригрозил РФ санкциями.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Так, Трамп отстранился от ситуации с российскими дронами в Польше.

Его спросили, что он собирается делать с Путиным из-за вторжения беспилотников РФ в Польшу.

"Я не собираюсь никого защищать, но их действительно сбили, и они упали. Но им все равно не следует быть так близко к Польше", - ответил Трамп.

Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой

Он указал на мирное урегулирование войны РФ против Украины.

"Когда Путин хотел этого - Зеленский нет. Когда Зеленский хотел этого - Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет этого, а вот Путин... это вопрос", - добавил Трамп.

Он сказал, что рассматривает "сильный удар" по РФ, связанный с санкциями против банков, а также с нефтью и тарифами.

Финляндия вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами

Бред сивого мерина
12.09.2025 16:06 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що "нікого не захищатиме" у ситуації з російськими дронами над Польщею НУ ТОДІ ІДИ НАКУЙ І НЕ 3,14ЗДЯКАЙ
12.09.2025 16:07 Ответить
О це як раз момент істини - Трампон нікого із членів НАТО НЕ захищатиме!
НАТО - не гайте часу, потім може бути пізно і це зовсім не сарказм, це РЕАЛЬНІСТЬ!
Створюйте новий військовий блок включно з Україною, який буде реально допомагати захищатись від диктатур. Женіть подалі всіх Орбанів з Фіцами, а з США тільки купляйте озброєння, та й то обережно...
12.09.2025 16:17 Ответить
а мав би виписати чималих люлей своєму другу *****
12.09.2025 16:05 Ответить
Люлєй своєму шефу? Ну-ну...
12.09.2025 16:34 Ответить
Так він і виписав, зняв санкціі з беластавіа що одно і теж що з кацапів , на польоти до США чого вимогав від нього *****. І як хитро все зробив зрадниг агент *****
показать весь комментарий
Рудий дегенерат закоханий у *****!)
показать весь комментарий
12.09.2025 17:10 Ответить
12.09.2025 17:24 Ответить
збили 4 з 20 , хренові у рудого інформатори
12.09.2025 16:07 Ответить
Нічого нового, старе бедрило тампон сказати не може. А сказати, що він ***** боїться не може...
12.09.2025 16:07 Ответить
Триндить як дихає, чмо розумово обмежене!
12.09.2025 16:08 Ответить
Розумово не придатний навіть замінити Безуглу в Раді.
12.09.2025 16:08 Ответить
то ви безуглу дуже вже возвеличили - якби вони в один день помінялися місцями, то ні ми, ні американці нічого б не помітили, бо обоє рябоє!
12.09.2025 16:19 Ответить
зробимо Америку знову сопливой
12.09.2025 16:13 Ответить
Та вже.
12.09.2025 16:54 Ответить
Не буде захищати? Я так розумію, нам слід пожаліти поляків?
12.09.2025 16:14 Ответить
Трамп про падіння російських дронів у Польщі: Я нікого
з Європи не захищатиму бо володья мій друг
12.09.2025 16:14 Ответить
та він же працюе на *****.
12.09.2025 16:48 Ответить
Колись досить дико виглядало, коли Макрон хотів створити окремий європейський блок. Хто б міг подумати, що він мав рацію?
12.09.2025 17:02 Ответить
Он конечно зря это сказал, но мне интересно как вы представляете себе эту защиту. США насильно мобилизирует миллион человек и отправит рубиться за Польшу, вместо поляков? А когда этот миллион стучится пришлет ещё парочку? Или может начнем обмен ядерными ударами с самого начала? Зачем это Америке? Я уже лет 8-9 призываю всех прочитать хотя бы 5-6 статьи статута НАТО. Там черным по белому написано что каждая страна поможет жертве агрессии так, как сочтет нужным. Я всегда говорил что могут прислать одеяла и /или бочку вазелина. Но теперь думаю что и выражать неодобрение и беспокойство это тоже своего рода помощь.
12.09.2025 19:02 Ответить
Шо там з Волинсьою різаниною?
12.09.2025 16:17 Ответить
Нікого не захищатиму.. А як же 5 стаття НАТО?
12.09.2025 16:17 Ответить
А ви її читали?
12.09.2025 19:04 Ответить
нахвуй нам таке НАТО
мета якої
продати зі США якийсь воєнний непотріб
12.09.2025 16:17 Ответить
який не може збити 20 Шахедів
12.09.2025 16:20 Ответить
"їх справді збили, і вони впали. Але їм все одно не слід бути так близько"

Цицерон **********.
12.09.2025 16:21 Ответить
НАТО цейво. Того.

Будемо організовувати новий військовий союз. Недарма Європа на Банкову частіше їздить, ніж в Брюссель...
12.09.2025 16:22 Ответить
такого нікчемного президента ще в Америці не було.
12.09.2025 16:23 Ответить
Такої америки ще не було, щоб так ганебно котитися вниз.
12.09.2025 16:56 Ответить
Это гарантий этого рыжего орангутанга Зеля добивается?
12.09.2025 16:25 Ответить
Ну и дебил....я просто прозреваю во что и куда скатилась Америка...Вталдычивали про систему сдержек и противовесов,но в итоге,весь сенат скатился к обсуживанию интересов одного тупого дебилоида на пороге старческого маразма...Оно еще и с Байдена смеялось....Капец..
12.09.2025 16:25 Ответить
Тебе дегенерату ни защищать кого-то надо а лечиться, при чём срочно...
12.09.2025 16:26 Ответить
стели малиновую дорожку! йолопе!!!
12.09.2025 16:26 Ответить
А ***** вдягне малинового піздачка...
12.09.2025 16:37 Ответить
(

)
12.09.2025 17:02 Ответить
Господи, або вразуми цього рудого покидька або забери до себе. Вже немає сил читати маячню, яку він несе кожного дня.
12.09.2025 16:31 Ответить
Так по контексту він не буде захищати путіна, наскільки я зрозумів.
12.09.2025 16:35 Ответить
щоб воно не мололо виникає аналогія вужа на пательні. Не беде від цього брехуна ніяких санкцій.
12.09.2025 16:36 Ответить
Він Троцького і Кауцького читає..
12.09.2025 16:39 Ответить
Так опустить США мог тока Трампон. По всей видимости Америге приходит кабзда.
12.09.2025 16:42 Ответить
Польща сама винувата!
12.09.2025 16:48 Ответить
В неї немає карт
12.09.2025 17:38 Ответить
Діл-погроза.
12.09.2025 16:48 Ответить
Мразота облізла, ти ж якраз саме це і робиш що захищаєш ***** і Бульбофюрера. Ще й санкції з них зняло таким чином підтримавши ци виродків і те що вони роблять
12.09.2025 17:03 Ответить
А хто ж захистить "друга владіміра"?
12.09.2025 17:08 Ответить
... не та вже Америка...
12.09.2025 17:15 Ответить
Дебіла шматок.

Двотижневий, до того ж.
12.09.2025 17:36 Ответить
Поляки, готуйтеся почути, що це ви атакували країну, що в 50 разів більше вас, збивши її безпілотники і тепер маєте капітулювати заради миру.
12.09.2025 17:42 Ответить
Гадаешь щось інше буде з Голландією?
12.09.2025 19:07 Ответить
Кошка бросила котят - пусть ****ся, как хотят.
12.09.2025 17:53 Ответить
Терміново на Аляску! Саме так треба примусувати терористів до миру!
12.09.2025 17:53 Ответить
Дебіл!
12.09.2025 17:59 Ответить
Маячня старого діда, який дає зелене світло всім темним силам світу
12.09.2025 18:05 Ответить
дебіл..
12.09.2025 18:07 Ответить
В якому світі живе це непорозуміння?
12.09.2025 18:40 Ответить
позоріще
12.09.2025 18:51 Ответить
"***** - і точка": китайський бренд одягу зібрався в рф, мережа радіє за росіян/
12.09.2025 18:57 Ответить
 
 