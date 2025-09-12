Трамп о падении российских дронов в Польше: Я никого не буду защищать

Президент США Дональд Трамп заявил, что "никого не будет защищать" в ситуации с российскими дронами над Польшей и пригрозил РФ санкциями.

Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Так, Трамп отстранился от ситуации с российскими дронами в Польше.

Его спросили, что он собирается делать с Путиным из-за вторжения беспилотников РФ в Польшу.

"Я не собираюсь никого защищать, но их действительно сбили, и они упали. Но им все равно не следует быть так близко к Польше", - ответил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что вторжение дронов в Польшу могло быть ошибкой

Он указал на мирное урегулирование войны РФ против Украины.

"Когда Путин хотел этого - Зеленский нет. Когда Зеленский хотел этого - Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет этого, а вот Путин... это вопрос", - добавил Трамп.

Он сказал, что рассматривает "сильный удар" по РФ, связанный с санкциями против банков, а также с нефтью и тарифами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами