Трамп о падении российских дронов в Польше: Я никого не буду защищать
Президент США Дональд Трамп заявил, что "никого не будет защищать" в ситуации с российскими дронами над Польшей и пригрозил РФ санкциями.
Об этом он сказал в эфире Fox News, передает Цензор.НЕТ.
Так, Трамп отстранился от ситуации с российскими дронами в Польше.
Его спросили, что он собирается делать с Путиным из-за вторжения беспилотников РФ в Польшу.
"Я не собираюсь никого защищать, но их действительно сбили, и они упали. Но им все равно не следует быть так близко к Польше", - ответил Трамп.
Он указал на мирное урегулирование войны РФ против Украины.
"Когда Путин хотел этого - Зеленский нет. Когда Зеленский хотел этого - Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет этого, а вот Путин... это вопрос", - добавил Трамп.
Он сказал, что рассматривает "сильный удар" по РФ, связанный с санкциями против банков, а также с нефтью и тарифами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з Європи не захищатиму бо володья мій друг
НАТО - не гайте часу, потім може бути пізно і це зовсім не сарказм, це РЕАЛЬНІСТЬ!
Створюйте новий військовий блок включно з Україною, який буде реально допомагати захищатись від диктатур. Женіть подалі всіх Орбанів з Фіцами, а з США тільки купляйте озброєння, та й то обережно...
мета якої
продати зі США якийсь воєнний непотріб
Цицерон **********.
Будемо організовувати новий військовий союз. Недарма Європа на Банкову частіше їздить, ніж в Брюссель...
)
Двотижневий, до того ж.