Великобритания присоединяется к миссии "Восточный страж" и перебрасывает в Польшу истребители Typhoon

Великобритания присоединяется к новой миссии НАТО "Восточный страж" в Польше, которую 13 сентября запустило НАТО после вторжения российских БпЛА, и направляет свои Typhoon.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

В ведомстве отметили, что отправляют в Польшу свои истребители, не уточняя количество.

"Typhoon Королевских воздушных сил присоединятся к союзникам и будут выполнять полеты для защиты воздушного пространства Польши в составе миссии Eastern Sentry после безответственного и опасного вторжения российских дронов в Польшу на прошлой неделе", - сообщили в пресс-службе.

Также читайте: Польша поднимала авиацию из-за ночной атаки РФ по Украине

НАТО начинает операцию "Восточный страж"

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил, что НАТО запускает миссию "Восточный страж" для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга Альянса. Это ответ на атаку российских дронов на Польшу и угрозу от РФ.

Уже 13 сентября в Польше стартовала операция "Восточный страж", направленная на укрепление позиций НАТО на восточном фланге.