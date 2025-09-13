Операция "Восточный страж" стартовала в Польше. ВИДЕО+ФОТО

Операция "Восточный страж", направленная на укрепление позиций НАТО на восточном фланге, стартовала в Польше.

Так, в Генштабе Вооруженных сил Польши показали видео посадки французского транспортного самолета A-400, который доставил вооружение для истребителей Rafale, уже находящихся в Польше.

Известно, что в рамках миссии "Восточный страж" будут развернуты союзные силы, включая Данию, Францию, Британию и Германию.

"Мы благодарим наших союзников за их солидарность с Польшей и решение направить дополнительные силы: чешские вертолеты Ми-171S, датские F-16 и фрегат ПВО, французские Rafale, немецкие Eurofighter, а также поддержку Британии и других стран НАТО", - говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что эта поддержка демонстрирует единство Альянса, которое может оперативно превращаться в реальную оборону границ.

"Восточный страж" - это не просто инициатива, это четкий сигнал, что границы НАТО неприкосновенны, а безопасность наших граждан остается приоритетом", - добавили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что героическая оборона Украины связана с будущим Европы. Именно поэтому Польша наращивает свои оборонительные возможности.

"В единстве - сила, а в готовности - победа", - сказал министр национальной обороны.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о, по меньшей мере, 8 российских БПЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БПЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БПЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

