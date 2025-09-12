В НАТО ответили на критику применения дорогих систем ПВО против дешевых российских дронов
Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич прокомментировал применение дорогих систем ПВО против дешевых российских дронов в Польше.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Комментируя критику относительно применения систем стоимостью миллионы долларов против дешевых беспилотников, главнокомандующий сил НАТО в Европе настоял, что считает операцию успешной.
"Привлечение дополнительных ресурсов для решения этой проблемы поможет ее решить. Вот почему мы начинаем эту операцию ("Восточный страж". - Ред.)... Усилия направлены на то, чтобы мы получили более дешевое оружие, которое мы можем использовать для самозащиты...
Сделаю еще последний комментарий: когда пилот истребителя в воздухе или кто-то на земле защищает Альянс, я не хочу, чтобы они думали о том, сколько стоит их оружие. Хочу, чтобы они защищали наших граждан", - отметил Гринкевич.
На вопрос журналистов о перспективе объединения усилий с Украиной и возможности уничтожения угроз в ее воздушном пространстве с их приближением к границе НАТО, Гринкевич ответил, что "Восточный страж" сосредоточена на защите территории Альянса".
НАТО має швидко модернізуватись, або розвалиться, як недієздатне.
Якщо віверто, то НАТО просто НЕ готово до самозахисту, всі заяви від командування - нікчемні виправдання.
Вони (поляки) це зробили тому, що обі💩ся з переляку.
Головнокомандувач сил НАТО в Європі наполіг, що вважає операцію успішною.
Одна на всех, мы за ценой не просим..."
Типу-"ми тридцять сорок пять місяців підряд дивилися як іде війна. Та ми не угледіли де там що і куди іде?".
Це посадовці, далі після цих слів або сам себе, або тюрьма.