В НАТО ответили на критику применения дорогих систем ПВО против дешевых российских дронов

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич прокомментировал применение дорогих систем ПВО против дешевых российских дронов в Польше.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Комментируя критику относительно применения систем стоимостью миллионы долларов против дешевых беспилотников, главнокомандующий сил НАТО в Европе настоял, что считает операцию успешной.

"Привлечение дополнительных ресурсов для решения этой проблемы поможет ее решить. Вот почему мы начинаем эту операцию ("Восточный страж". - Ред.)... Усилия направлены на то, чтобы мы получили более дешевое оружие, которое мы можем использовать для самозащиты...

Сделаю еще последний комментарий: когда пилот истребителя в воздухе или кто-то на земле защищает Альянс, я не хочу, чтобы они думали о том, сколько стоит их оружие. Хочу, чтобы они защищали наших граждан", - отметил Гринкевич.

На вопрос журналистов о перспективе объединения усилий с Украиной и возможности уничтожения угроз в ее воздушном пространстве с их приближением к границе НАТО, Гринкевич ответил, что "Восточный страж" сосредоточена на защите территории Альянса".