РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9454 посетителя онлайн
Новости Шахеды залетели в Польшу
5 294 28

В НАТО ответили на критику применения дорогих систем ПВО против дешевых российских дронов

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич прокомментировал применение дорогих систем ПВО против дешевых российских дронов в Польше.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Комментируя критику относительно применения систем стоимостью миллионы долларов против дешевых беспилотников, главнокомандующий сил НАТО в Европе настоял, что считает операцию успешной.

"Привлечение дополнительных ресурсов для решения этой проблемы поможет ее решить. Вот почему мы начинаем эту операцию ("Восточный страж". - Ред.)... Усилия направлены на то, чтобы мы получили более дешевое оружие, которое мы можем использовать для самозащиты...

Сделаю еще последний комментарий: когда пилот истребителя в воздухе или кто-то на земле защищает Альянс, я не хочу, чтобы они думали о том, сколько стоит их оружие. Хочу, чтобы они защищали наших граждан", - отметил Гринкевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО начинает операцию "Восточный страж", чтобы укрепить позиции Альянса на восточном фланге, - Рютте

На вопрос журналистов о перспективе объединения усилий с Украиной и возможности уничтожения угроз в ее воздушном пространстве с их приближением к границе НАТО, Гринкевич ответил, что "Восточный страж" сосредоточена на защите территории Альянса".

Автор: 

НАТО (10301) ПВО (3103) Гринкевич Алексус (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Збили 4 копієчні дрони з 21, застосувавши ракети по мільону штука і чувак вважає операцію успішною? Ну насправді нічого іншого журналістам казати і не можна. Але це - повний провал. Я думаю вони це і самі перкрасно розуміють.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:12 Ответить
+14
Ну якщо так вважає Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО, то коли буде атака 700-800 дронів, що буде тоді? Уявляю собі в повітрі Польщі так із 500 літаків-винищувачів, десяток "Стратотанкерів", десяток "Авакс".
Якщо віверто, то НАТО просто НЕ готово до самозахисту, всі заяви від командування - нікчемні виправдання.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:15 Ответить
+12
Сьогодні 2 дні,як я не хочу в НАТО
показать весь комментарий
12.09.2025 20:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стріляти з гармати по горобцям
показать весь комментарий
12.09.2025 20:10 Ответить
Молодець. Освоїв Гугл-перекладач? У тебе велике майбутньє.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:13 Ответить
дякую.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:16 Ответить
Старайся.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:17 Ответить
Свіженька свинособака..
показать весь комментарий
12.09.2025 20:24 Ответить
від свинособаки чую
показать весь комментарий
12.09.2025 20:25 Ответить
Сьогодні 2 дні,як я не хочу в НАТО
показать весь комментарий
12.09.2025 20:11 Ответить
Добре розумію, але як казав один комуняка:"маємо, що маємо..."
НАТО має швидко модернізуватись, або розвалиться, як недієздатне.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:20 Ответить
Якшо ракетою в"їбати по дрону - то ця ракета теж звалиться на голови
показать весь комментарий
12.09.2025 20:11 Ответить
Збили 4 копієчні дрони з 21, застосувавши ракети по мільону штука і чувак вважає операцію успішною? Ну насправді нічого іншого журналістам казати і не можна. Але це - повний провал. Я думаю вони це і самі перкрасно розуміють.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:12 Ответить
Ну якщо так вважає Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО, то коли буде атака 700-800 дронів, що буде тоді? Уявляю собі в повітрі Польщі так із 500 літаків-винищувачів, десяток "Стратотанкерів", десяток "Авакс".
Якщо віверто, то НАТО просто НЕ готово до самозахисту, всі заяви від командування - нікчемні виправдання.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:15 Ответить
Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич прокоментував застосування дорогих систем ППО проти дешевих російських дронів у Польщі.
Вони (поляки) це зробили тому, що обі💩ся з переляку.
Головнокомандувач сил НАТО в Європі наполіг, що вважає операцію успішною.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:19 Ответить
Асфальтом по них асфальтом!
показать весь комментарий
12.09.2025 20:19 Ответить
"А нынче нам нужна одна победа
Одна на всех, мы за ценой не просим..."
показать весь комментарий
12.09.2025 20:20 Ответить
Підозрюю у НАТО немає дронів, щоб запустити по кацапах. А в них і китайців дронів повно.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:27 Ответить
Дрони в них є,але "весільні"..
показать весь комментарий
12.09.2025 20:29 Ответить
Цей гринкевич,часом не бульбособака..?
показать весь комментарий
12.09.2025 20:27 Ответить
Принаймі вікі пише, що Алексус Гринкевич - американець білоруського походження. Його прадід Ілля Степанович Гринкевич емігрував до США у 1899 році з Мінська. Батько Алексуса, Грегорі Вейн Гринкевич (1949-2012), був науковцем і винахідникомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [
показать весь комментарий
12.09.2025 20:59 Ответить
Я так і думав..
показать весь комментарий
12.09.2025 21:08 Ответить
Якщо це сприймати як тренування то все ОК, але якщо уявити що дронів буде не 20 а 200 й не один раз, а кожен день, то є над чим задуматись
показать весь комментарий
12.09.2025 20:41 Ответить
Аргумент такий же тупий, як і вони всі ті грині.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:50 Ответить
Нагадате, як ПС ЗСУ, боролись з БПЛА противника, до впровадження системи МВГ/ВГ з кулеметами? Крім того МВГ/ВГ з кулеметами, вже втрачають свої переваги як захист від БПЛА. Ефективність автоматичних систем, зберігається
показать весь комментарий
12.09.2025 20:55 Ответить
Ага, тіки шахедів 2000 в день запустить можуть, а ти своіх ракет - фіг да ніфіга
показать весь комментарий
12.09.2025 20:57 Ответить
Головнокомандувач НАТО в Європі відповідає за свої слова: країна НАТО може собі дозволити таку розкіш.
показать весь комментарий
12.09.2025 20:58 Ответить
Поки що...
показать весь комментарий
12.09.2025 21:37 Ответить
А що він мав сказати?
Типу-"ми тридцять сорок пять місяців підряд дивилися як іде війна. Та ми не угледіли де там що і куди іде?".
Це посадовці, далі після цих слів або сам себе, або тюрьма.
показать весь комментарий
12.09.2025 21:41 Ответить
 
 