У НАТО відповіли на критику застосування дорогих систем ППО проти дешевих російських дронів

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич прокоментував застосування дорогих систем ППО проти дешевих російських дронів у Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Коментуючи критику щодо застосування систем вартістю мільйони доларів проти дешевих безпілотників, головнокомандувач сил НАТО в Європі наполіг, що вважає операцію успішною.

"Залучення додаткових ресурсів для розв’язання цієї проблеми допоможе її вирішити. Ось чому ми розпочинаємо цю операцію ("Східну варту" – ред.)… Зусилля спрямовані на те, щоб ми отримали дешевшу зброю, яку ми можемо використовувати для самозахисту…

Зроблю ще останній коментар: коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає Альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян", – зазначив Гринкевич.

На запитання журналістів про перспективу об’єднання зусиль з Україною і можливість знищення загроз у її повітряному просторі з їхнім наближенням до кордону НАТО, Гринкевич відповів, що "Східна варта" зосереджена на захисті території Альянсу".