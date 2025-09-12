У НАТО відповіли на критику застосування дорогих систем ППО проти дешевих російських дронів
Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич прокоментував застосування дорогих систем ППО проти дешевих російських дронів у Польщі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Коментуючи критику щодо застосування систем вартістю мільйони доларів проти дешевих безпілотників, головнокомандувач сил НАТО в Європі наполіг, що вважає операцію успішною.
"Залучення додаткових ресурсів для розв’язання цієї проблеми допоможе її вирішити. Ось чому ми розпочинаємо цю операцію ("Східну варту" – ред.)… Зусилля спрямовані на те, щоб ми отримали дешевшу зброю, яку ми можемо використовувати для самозахисту…
Зроблю ще останній коментар: коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає Альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян", – зазначив Гринкевич.
На запитання журналістів про перспективу об’єднання зусиль з Україною і можливість знищення загроз у її повітряному просторі з їхнім наближенням до кордону НАТО, Гринкевич відповів, що "Східна варта" зосереджена на захисті території Альянсу".
НАТО має швидко модернізуватись, або розвалиться, як недієздатне.
Якщо віверто, то НАТО просто НЕ готово до самозахисту, всі заяви від командування - нікчемні виправдання.
Вони (поляки) це зробили тому, що обі💩ся з переляку.
Одна на всех, мы за ценой не просим..."