УКР
Новини
3 833 26

У НАТО відповіли на критику застосування дорогих систем ППО проти дешевих російських дронів

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич прокоментував застосування дорогих систем ППО проти дешевих російських дронів у Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Коментуючи критику щодо застосування систем вартістю мільйони доларів проти дешевих безпілотників, головнокомандувач сил НАТО в Європі наполіг, що вважає операцію успішною.

"Залучення додаткових ресурсів для розв’язання цієї проблеми допоможе її вирішити. Ось чому ми розпочинаємо цю операцію ("Східну варту" – ред.)… Зусилля спрямовані на те, щоб ми отримали дешевшу зброю, яку ми можемо використовувати для самозахисту…

Зроблю ще останній коментар: коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає Альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян", – зазначив Гринкевич.

НАТО починає операцію "Східний вартовий", аби зміцнити позиції Альянсу на східному фланзі, - Рютте

На запитання журналістів про перспективу об’єднання зусиль з Україною і можливість знищення загроз у її повітряному просторі з їхнім наближенням до кордону НАТО, Гринкевич відповів, що "Східна варта" зосереджена на захисті території Альянсу".

Автор: 

НАТО (6764) ППО (3548) Гринкевич Алексус (10)
Топ коментарі
+13
Збили 4 копієчні дрони з 21, застосувавши ракети по мільону штука і чувак вважає операцію успішною? Ну насправді нічого іншого журналістам казати і не можна. Але це - повний провал. Я думаю вони це і самі перкрасно розуміють.
показати весь коментар
12.09.2025 20:12 Відповісти
+10
Сьогодні 2 дні,як я не хочу в НАТО
показати весь коментар
12.09.2025 20:11 Відповісти
+10
Ну якщо так вважає Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО, то коли буде атака 700-800 дронів, що буде тоді? Уявляю собі в повітрі Польщі так із 500 літаків-винищувачів, десяток "Стратотанкерів", десяток "Авакс".
Якщо віверто, то НАТО просто НЕ готово до самозахисту, всі заяви від командування - нікчемні виправдання.
показати весь коментар
12.09.2025 20:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Стріляти з гармати по горобцям
показати весь коментар
12.09.2025 20:10 Відповісти
Молодець. Освоїв Гугл-перекладач? У тебе велике майбутньє.
показати весь коментар
12.09.2025 20:13 Відповісти
дякую.
показати весь коментар
12.09.2025 20:16 Відповісти
Старайся.
показати весь коментар
12.09.2025 20:17 Відповісти
Свіженька свинособака..
показати весь коментар
12.09.2025 20:24 Відповісти
від свинособаки чую
показати весь коментар
12.09.2025 20:25 Відповісти
Сьогодні 2 дні,як я не хочу в НАТО
показати весь коментар
12.09.2025 20:11 Відповісти
Добре розумію, але як казав один комуняка:"маємо, що маємо..."
НАТО має швидко модернізуватись, або розвалиться, як недієздатне.
показати весь коментар
12.09.2025 20:20 Відповісти
Якшо ракетою в"їбати по дрону - то ця ракета теж звалиться на голови
показати весь коментар
12.09.2025 20:11 Відповісти
12.09.2025 20:12 Відповісти
12.09.2025 20:15 Відповісти
Асфальтом по них асфальтом!
показати весь коментар
12.09.2025 20:19 Відповісти
"А нынче нам нужна одна победа
Одна на всех, мы за ценой не просим..."
показати весь коментар
12.09.2025 20:20 Відповісти
Підозрюю у НАТО немає дронів, щоб запустити по кацапах. А в них і китайців дронів повно.
показати весь коментар
12.09.2025 20:27 Відповісти
Дрони в них є,але "весільні"..
показати весь коментар
12.09.2025 20:29 Відповісти
Цей гринкевич,часом не бульбособака..?
показати весь коментар
12.09.2025 20:27 Відповісти
Принаймі вікі пише, що Алексус Гринкевич - американець білоруського походження. Його прадід Ілля Степанович Гринкевич емігрував до США у 1899 році з Мінська. Батько Алексуса, Грегорі Вейн Гринкевич (1949-2012), був науковцем і винахідникомhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [
показати весь коментар
12.09.2025 20:59 Відповісти
Я так і думав..
показати весь коментар
12.09.2025 21:08 Відповісти
Якщо це сприймати як тренування то все ОК, але якщо уявити що дронів буде не 20 а 200 й не один раз, а кожен день, то є над чим задуматись
показати весь коментар
12.09.2025 20:41 Відповісти
Аргумент такий же тупий, як і вони всі ті грині.
показати весь коментар
12.09.2025 20:50 Відповісти
Нагадате, як ПС ЗСУ, боролись з БПЛА противника, до впровадження системи МВГ/ВГ з кулеметами? Крім того МВГ/ВГ з кулеметами, вже втрачають свої переваги як захист від БПЛА. Ефективність автоматичних систем, зберігається
показати весь коментар
12.09.2025 20:55 Відповісти
Ага, тіки шахедів 2000 в день запустить можуть, а ти своіх ракет - фіг да ніфіга
показати весь коментар
12.09.2025 20:57 Відповісти
Головнокомандувач НАТО в Європі відповідає за свої слова: країна НАТО може собі дозволити таку розкіш.
показати весь коментар
12.09.2025 20:58 Відповісти
 
 