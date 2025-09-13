Операція "Східний вартовий" стартувала у Польщі. ВІДЕО+ФОТО

Операція "Східний вартовий", спрямована на зміцнення позицій НАТО на східному фланзі, стартувала у Польщі.

Так, у Генштабі Збройних сил Польщі показали відео посадки французького транспортного літака A-400, який доставив озброєння для винищувачів Rafale, що вже перебувають у Польщі.

Відомо, що у рамках місії "Східний вартовий" будуть розгорнуті союзні сили, включаючи Данію, Францію, Британію й Німеччину.

"Ми дякуємо нашим союзникам за їхню солідарність з Польщею та рішення направити додаткові сили: чеські гелікоптери Мі-171S, данські F-16 та фрегат ППО, французькі Rafale, німецькі Eurofighter, а також підтримку Британії та інших країн НАТО", – йдеться у заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що ця підтримка демонструє єдність Альянсу, яка може оперативно перетворюватись на реальну оборону кордонів.

"Східний вартовий" – це не просто ініціатива, це чіткий сигнал, що кордони НАТО недоторканні, а безпека наших громадян залишається пріоритетом", – додали у Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Віце-прем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що героїчна оборона України пов’язана з майбутнім Європи. Саме тому Польща нарощує свої оборонні можливості.

"В єдності – сила, а в готовності – перемога", – сказав міністр національної оборони.

Вторгнення дронів РФ в Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

