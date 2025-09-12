Польща не бачить причин для розірвання дипломатичних відносин з РФ, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна поки не планує розривати дипломатичні відносини з Росією після атаки дронів, оскільки не бачить підстав для цього.
Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві, передає Цензор.НЕТ.
"У дипломатії канали зв'язку підтримуються не тільки з друзями, а й із конкурентами та противниками", - наголосив польський міністр.
Водночас Сікорський нагадав, що Польща вже обмежила діяльність російських дипломатів у певних воєводствах. Варшава закликала європейських партнерів скоротити їхню кількість у своїх країнах.
Глава польської дипломатії назвав "моментом істини" вторгнення російських дронів і повторив, що це не могло бути випадковістю.
"Вони залетіли з Білорусі, і це тривало 7 годин. Хто каже, що це українські дрони, той повторює російську пропаганду", - наголосив Сікорський.
Він також додав, що посилення російських атак на Україну показує, що Росія не готова до миру та припинення вогню.
Через це Польща готова розширити військове співробітництво з Україною, додав очільник МЗС.
