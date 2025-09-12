УКР
Відносини РФ та Польщі
Польща не бачить причин для розірвання дипломатичних відносин з РФ, - Сікорський

Сікорський: Польща не розриватиме дипломатичні відносини з Росією

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна поки не планує розривати дипломатичні відносини з Росією після атаки дронів, оскільки не бачить підстав для цього.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"У дипломатії канали зв'язку підтримуються не тільки з друзями, а й із конкурентами та противниками", - наголосив польський міністр.

Водночас Сікорський нагадав, що Польща вже обмежила діяльність російських дипломатів у певних воєводствах. Варшава закликала європейських партнерів скоротити їхню кількість у своїх країнах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські військові прибудуть до Києва 18 вересня для координації зусиль із протидії дронам, - Сибіга

Глава польської дипломатії назвав "моментом істини" вторгнення російських дронів і повторив, що це не могло бути випадковістю.

"Вони залетіли з Білорусі, і це тривало 7 годин. Хто каже, що це українські дрони, той повторює російську пропаганду", - наголосив Сікорський.

Він також додав, що посилення російських атак на Україну показує, що Росія не готова до миру та припинення вогню.

Через це Польща готова розширити військове співробітництво з Україною, додав очільник МЗС.

Читайте також: Дрони РФ цілеспрямовано атакували Польщу та не були під впливом українських РЕБ, - Генштаб

дипломатія (719) Польща (8897) росія (67698) Сікорський Радослав (309)
+11
Якщо вбивство президента не було причиною, то що казати про таку дрібничку.
12.09.2025 20:31 Відповісти
+10
Підводить до того - шо завтра вже можна й вибачатись
12.09.2025 20:25 Відповісти
+9
ще в дупу кацапів поцьомайте та вклоніться чим нижче
12.09.2025 20:24 Відповісти
Як це можна не вибачатись? Польша повинна вибачитись і компенсувати вартість 21 дрона!
показати весь коментар
12.09.2025 20:28 Відповісти
Той хто не хоче прозріти-залишиться сліпим...
показати весь коментар
12.09.2025 20:26 Відповісти
То вони спілкуються з ******?
Хороші зносини. Адже сам новий пан президент поляків профінансований фсб
показати весь коментар
12.09.2025 20:26 Відповісти
Куколди.
показати весь коментар
12.09.2025 20:26 Відповісти
Нє, ну а ****? Вже як Іскандер прилетить по Варшаві - ну тоді вже точно. )
показати весь коментар
12.09.2025 20:27 Відповісти
Спочатку буде іскандьор без бойової частини, щоб всралися, але не сильно
показати весь коментар
12.09.2025 20:28 Відповісти
Х-55 вже долетіла до Бидгоща - зробили вигляд ніби ніц не стало
показати весь коментар
12.09.2025 20:29 Відповісти
"Чавк-чавк-чавк, ковть"

Ви прослухали радіооперу "Посполиті відсмоктують в кацапів з проглотом".
показати весь коментар
12.09.2025 20:27 Відповісти
Чемберлена нагадав.
показати весь коментар
12.09.2025 20:28 Відповісти
ну так )(уйло ще ж не оголосив, що Варшаву за три дні, а тому і не поспішають.
показати весь коментар
12.09.2025 20:29 Відповісти
12.09.2025 20:32 Відповісти
Потом когда рваться будет в Варшаве,рвать отношения будет уже поздно..
показати весь коментар
12.09.2025 20:32 Відповісти
У 12 разів збільшився потік українців до Польщі після відкриття виїзду для юнаків 18-22 років, - https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art42982391-mlodzi-mezczyzni-z-ukrainy-ruszyli-do-polski-to-efekt-decyzji-kijowa Rzeczpospolita
показати весь коментар
12.09.2025 20:36 Відповісти
поляки вибачились перед Рашкою за збиті дрони та пообіцяли компенсувати вартість Щахедів.
показати весь коментар
12.09.2025 20:40 Відповісти
19-21 шахеда, по різних джерелах, з усіма іншими доказами,
що це була цілеспрямована атака на Польщю,
яка є країною НАТО, було недостатньо...
питання тільки одне, а скільки кацапських шахедів по Польші було б Польші достатньо - 50-100-800?
показати весь коментар
12.09.2025 20:40 Відповісти
Ну то пока..еще не вечер
показати весь коментар
12.09.2025 20:42 Відповісти
Цікаво, а якщо ***** орешніком(без начинки) йо₴не.
показати весь коментар
12.09.2025 20:46 Відповісти
Ахахаа, а й справді, нащо??? Українці вперед!!!!!!
показати весь коментар
12.09.2025 20:46 Відповісти
... и сглотнули.
показати весь коментар
12.09.2025 20:46 Відповісти
А що не так?
Скоро скажуть, що то іранські шахеди були, або Українські...
показати весь коментар
12.09.2025 20:47 Відповісти
у нас це вже проходили - "МВФ грошей не дасть"!
показати весь коментар
12.09.2025 20:51 Відповісти
"Історично українські землі були в одній державі з Польщею в рамках кількох державних утворень, але найдовшим і найважливішим періодом є існування Речі Посполитої (1569-1795)." - І у що потім Польща перетворилася без України?
показати весь коментар
12.09.2025 20:53 Відповісти
кто бы сомневался, не удивляюсь если еще репарации выплатите за шахеды сбитые и извинитесь
показати весь коментар
12.09.2025 20:56 Відповісти
Зате бачить причини блокувати українське збіжжя та ненавидіти українців 🤷🏻‍♂️
показати весь коментар
12.09.2025 20:59 Відповісти
Вот именно это и следовало сделать полякам, а в идеале соглосовав с прибалтами, чтобы вместе! Тварь в кремле вошла во вкус, с 2014г---а тем более с 24 февраля 22г! Слишком ясно. Режим в кацапии перешёл все допуски принятые в мире. Абсолютно насрав на базовые эпохальные договора Ялты, Потсдама и Хельсинки о неделимости границ в Европе! Большая война уже идёт. Сценарий 1938 г идеально повторяется. Плюс выкормленный Западом оборзевший Китай, который прекрасно доит двух коров. Нет лидеров уровня Черчиля. Херово дело.
показати весь коментар
12.09.2025 21:04 Відповісти
12.09.2025 21:06 Відповісти
 
 