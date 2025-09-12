УКР
Польські військові прибудуть до Києва 18 вересня для координації зусиль із протидії дронам, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга

У четвер, 18 вересня, до Києва прибуде делегація польських військових для координації дій з українськими силами у сфері протидії дроновим атакам та захисту повітряного простору.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сибіга назвав атаку російських безпілотників на Польщу "новою фазою агресії" та підкреслив важливість координації української й європейської систем ППО. Він уточнив, що Україна завчасно повідомила Варшаву про проліт дронів у повітряний простір Польщі.

"Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", - заявив глава МЗС.

Він нагадав, що під час останньої масованої атаки проти України було застосовано близько 800 дронів. "Війна змушує нас здобувати щоденний бойовий досвід, але це також наш внесок у спільну безпеку. Наші партнери це розуміють, і ми готові ділитись цим досвідом і працювати над мінімізацією і нейтралізацією викликів, які становлять загрозу для нашого спільного безпекового простору", - додав Сибіга.

Нагадаємо, що 10 вересня президент Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

Пізніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського і відправить польських військових до України, щоб вони проходили навчання з протидії дронам.

Топ коментарі
+3
До Європи нарешті почало доходити що сцишиа на них болт поклали і що потрібно передивлятись склад НАТО
показати весь коментар
12.09.2025 17:34 Відповісти
+3
Сибіго! Ти ще назви час прибуття... Номер поїзда кацапи й самі вичислять...
показати весь коментар
12.09.2025 17:42 Відповісти
+1
Такі речі роблять тихо.
показати весь коментар
12.09.2025 17:45 Відповісти
До Європи нарешті почало доходити що сцишиа на них болт поклали і що потрібно передивлятись склад НАТО
показати весь коментар
12.09.2025 17:34 Відповісти
Отправить на ноль их, пусть учаться.
показати весь коментар
12.09.2025 17:41 Відповісти
До чого тут "ноль"? МВГ працюють, переважно, у ближньому тилу...
показати весь коментар
12.09.2025 17:44 Відповісти
Сибіго! Ти ще назви час прибуття... Номер поїзда кацапи й самі вичислять...
показати весь коментар
12.09.2025 17:42 Відповісти
Такі речі роблять тихо.
показати весь коментар
12.09.2025 17:45 Відповісти
Ставлення українців до Польщі чимось нагадує колишнє ставлення центральних та східних українців до західних - наче й свої, але якісь такі не такі...з часом минулося.
показати весь коментар
12.09.2025 17:46 Відповісти
на поїзді?
чи, на автобусі?
чи, на військових авто нато?
скільки?
40000?
до покровська?

от, ***** це *******?
ой, вибачте!
серіал голобородька потребує постійного продовження.....
показати весь коментар
12.09.2025 17:47 Відповісти
І адресу ще напишіть
показати весь коментар
12.09.2025 17:49 Відповісти
Туск нещодавно безапеляційно заявив, що Польща не пришле війська до України. А як ляхам запахло пи.дою - одразу прислали вояків повчитися в українців воювати. Доречі - в нащадків С,Бандери і Р.Шухевича.
показати весь коментар
12.09.2025 18:04 Відповісти
Смажений пітух в сраку клюнув і посполить побігли. Промаринуйте їх будьласка сутки на кордоні.
показати весь коментар
12.09.2025 18:08 Відповісти
Буквально неделю назад Туск убеждал нас
ПОЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ В УКРАИНУ НЕ ПРИЕДУТ !!!!!!
Быстро же они передумали
Видать, ночка была незабываемой ....
показати весь коментар
12.09.2025 18:19 Відповісти
Яке воно нерозумне...
Нащо кричати на весь світ?
Тепер чекай масованої повітряної атаки.
А я ще думаю,щось атаки повітряні притихли...
А вони,суки,накопичують...
показати весь коментар
12.09.2025 18:21 Відповісти
Найдите на ютюбе канал
Shostka Smart sity
Все будете знать
Про то, где кацапские самолеты
В каком количестве
Когда полетят
Про дроны
Про Кабы
В реальном времени
Круглые сутки
показати весь коментар
12.09.2025 18:29 Відповісти
Аби щось ляпнути.
Коли прибудуть, в якій кількості, де будуть розміщатися, де будуть проходити навчання...
З такими *********, Путіну навіть ГРУ не потрібно.
показати весь коментар
12.09.2025 18:38 Відповісти
 
 