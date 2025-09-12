Польські військові прибудуть до Києва 18 вересня для координації зусиль із протидії дронам, - Сибіга

У четвер, 18 вересня, до Києва прибуде делегація польських військових для координації дій з українськими силами у сфері протидії дроновим атакам та захисту повітряного простору.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Сибіга назвав атаку російських безпілотників на Польщу "новою фазою агресії" та підкреслив важливість координації української й європейської систем ППО. Він уточнив, що Україна завчасно повідомила Варшаву про проліт дронів у повітряний простір Польщі.

"Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", - заявив глава МЗС.

Він нагадав, що під час останньої масованої атаки проти України було застосовано близько 800 дронів. "Війна змушує нас здобувати щоденний бойовий досвід, але це також наш внесок у спільну безпеку. Наші партнери це розуміють, і ми готові ділитись цим досвідом і працювати над мінімізацією і нейтралізацією викликів, які становлять загрозу для нашого спільного безпекового простору", - додав Сибіга.

Нагадаємо, що 10 вересня президент Володимир Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів".

Пізніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського і відправить польських військових до України, щоб вони проходили навчання з протидії дронам.

