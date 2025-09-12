Польские военные прибудут в Киев 18 сентября для координации усилий по противодействию дронам, - Сибига

В четверг, 18 сентября, в Киев прибудет делегация польских военных для координации действий с украинскими силами в сфере противодействия дроновым атакам и защиты воздушного пространства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сибига назвал атаку российских беспилотников на Польшу "новой фазой агрессии" и подчеркнул важность координации украинской и европейской систем ПВО. Он уточнил, что Украина заблаговременно уведомила Варшаву о пролете дронов в воздушное пространство Польши.

"Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными. На сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам", - заявил глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Великобритании Купер прибыла в Киев. ФОТО

Он напомнил, что во время последней массированной атаки против Украины было применено около 800 дронов. "Война заставляет нас приобретать ежедневный боевой опыт, но это также наш вклад в общую безопасность. Наши партнеры это понимают, и мы готовы делиться этим опытом и работать над минимизацией и нейтрализацией вызовов, которые представляют угрозу для нашего общего пространства безопасности", - добавил Сибига.

Напомним, что 10 сентября президент Владимир Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности "шахедов".

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и отправит польских военных в Украину, чтобы они проходили обучение по противодействию дронам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Туск согласился отправить польских военных в Украину для обучения противодействию дронам