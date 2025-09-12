Польские военные прибудут в Киев 18 сентября для координации усилий по противодействию дронам, - Сибига
В четверг, 18 сентября, в Киев прибудет делегация польских военных для координации действий с украинскими силами в сфере противодействия дроновым атакам и защиты воздушного пространства.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сибига назвал атаку российских беспилотников на Польшу "новой фазой агрессии" и подчеркнул важность координации украинской и европейской систем ПВО. Он уточнил, что Украина заблаговременно уведомила Варшаву о пролете дронов в воздушное пространство Польши.
"Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными. На сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам", - заявил глава МИД.
Он напомнил, что во время последней массированной атаки против Украины было применено около 800 дронов. "Война заставляет нас приобретать ежедневный боевой опыт, но это также наш вклад в общую безопасность. Наши партнеры это понимают, и мы готовы делиться этим опытом и работать над минимизацией и нейтрализацией вызовов, которые представляют угрозу для нашего общего пространства безопасности", - добавил Сибига.
Напомним, что 10 сентября президент Владимир Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности "шахедов".
Позже премьер-министр Польши Дональд Туск принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и отправит польских военных в Украину, чтобы они проходили обучение по противодействию дронам.
чи, на автобусі?
чи, на військових авто нато?
скільки?
40000?
до покровська?
от, ***** це *******?
ой, вибачте!
серіал голобородька потребує постійного продовження.....
ПОЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ В УКРАИНУ НЕ ПРИЕДУТ !!!!!!
Быстро же они передумали
Видать, ночка была незабываемой ....
Нащо кричати на весь світ?
Тепер чекай масованої повітряної атаки.
А я ще думаю,щось атаки повітряні притихли...
А вони,суки,накопичують...
Shostka Smart sity
Все будете знать
Про то, где кацапские самолеты
В каком количестве
Когда полетят
Про дроны
Про Кабы
В реальном времени
Круглые сутки
Коли прибудуть, в якій кількості, де будуть розміщатися, де будуть проходити навчання...
З такими *********, Путіну навіть ГРУ не потрібно.