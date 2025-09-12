РУС
Новости Военные учения в Украине
Польские военные прибудут в Киев 18 сентября для координации усилий по противодействию дронам, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига

В четверг, 18 сентября, в Киев прибудет делегация польских военных для координации действий с украинскими силами в сфере противодействия дроновым атакам и защиты воздушного пространства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сибига назвал атаку российских беспилотников на Польшу "новой фазой агрессии" и подчеркнул важность координации украинской и европейской систем ПВО. Он уточнил, что Украина заблаговременно уведомила Варшаву о пролете дронов в воздушное пространство Польши.

"Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для того, чтобы они поработали с нашими военными. На сегодня только Украина имеет необходимый опыт, как противостоять таким вызовам", - заявил глава МИД.

Он напомнил, что во время последней массированной атаки против Украины было применено около 800 дронов. "Война заставляет нас приобретать ежедневный боевой опыт, но это также наш вклад в общую безопасность. Наши партнеры это понимают, и мы готовы делиться этим опытом и работать над минимизацией и нейтрализацией вызовов, которые представляют угрозу для нашего общего пространства безопасности", - добавил Сибига.

Напомним, что 10 сентября президент Владимир Зеленский предложил Польше помощь, обучение и опыт в сбивании российских дронов, в частности "шахедов".

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск принял предложение президента Украины Владимира Зеленского и отправит польских военных в Украину, чтобы они проходили обучение по противодействию дронам.

Топ комментарии
+3
До Європи нарешті почало доходити що сцишиа на них болт поклали і що потрібно передивлятись склад НАТО
12.09.2025 17:34 Ответить
+3
Сибіго! Ти ще назви час прибуття... Номер поїзда кацапи й самі вичислять...
12.09.2025 17:42 Ответить
+1
Такі речі роблять тихо.
12.09.2025 17:45 Ответить
До Європи нарешті почало доходити що сцишиа на них болт поклали і що потрібно передивлятись склад НАТО
12.09.2025 17:34 Ответить
Отправить на ноль их, пусть учаться.
12.09.2025 17:41 Ответить
До чого тут "ноль"? МВГ працюють, переважно, у ближньому тилу...
12.09.2025 17:44 Ответить
Сибіго! Ти ще назви час прибуття... Номер поїзда кацапи й самі вичислять...
12.09.2025 17:42 Ответить
Такі речі роблять тихо.
12.09.2025 17:45 Ответить
Ставлення українців до Польщі чимось нагадує колишнє ставлення центральних та східних українців до західних - наче й свої, але якісь такі не такі...з часом минулося.
12.09.2025 17:46 Ответить
на поїзді?
чи, на автобусі?
чи, на військових авто нато?
скільки?
40000?
до покровська?

от, ***** це *******?
ой, вибачте!
серіал голобородька потребує постійного продовження.....
12.09.2025 17:47 Ответить
І адресу ще напишіть
12.09.2025 17:49 Ответить
Туск нещодавно безапеляційно заявив, що Польща не пришле війська до України. А як ляхам запахло пи.дою - одразу прислали вояків повчитися в українців воювати. Доречі - в нащадків С,Бандери і Р.Шухевича.
12.09.2025 18:04 Ответить
Смажений пітух в сраку клюнув і посполить побігли. Промаринуйте їх будьласка сутки на кордоні.
12.09.2025 18:08 Ответить
Буквально неделю назад Туск убеждал нас
ПОЛЬСКИЕ ВОЕННЫЕ В УКРАИНУ НЕ ПРИЕДУТ !!!!!!
Быстро же они передумали
Видать, ночка была незабываемой ....
12.09.2025 18:19 Ответить
Яке воно нерозумне...
Нащо кричати на весь світ?
Тепер чекай масованої повітряної атаки.
А я ще думаю,щось атаки повітряні притихли...
А вони,суки,накопичують...
12.09.2025 18:21 Ответить
Найдите на ютюбе канал
Shostka Smart sity
Все будете знать
Про то, где кацапские самолеты
В каком количестве
Когда полетят
Про дроны
Про Кабы
В реальном времени
Круглые сутки
12.09.2025 18:29 Ответить
Аби щось ляпнути.
Коли прибудуть, в якій кількості, де будуть розміщатися, де будуть проходити навчання...
З такими *********, Путіну навіть ГРУ не потрібно.
12.09.2025 18:38 Ответить
 
 