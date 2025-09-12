Глава МИД Великобритании Купер прибыла в Киев. ФОТО
Сегодня утром, 12 сентября, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер прибыла с визитом в Киев.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Был рад встретить госсекретаря по иностранным делам Великобритании Иветт Купер на киевском железнодорожном вокзале во время ее первого визита в должности главы МИД. Я сообщил Иветт, что мы высоко ценим ее личную преданность и неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании", - говорится в сообщении.
По словам Сибиги, во время встречи будет обсуждаться весь спектр двусторонних и международных вопросов повестки дня, включая мирные усилия, трансатлантическое давление на Россию и усиление оборонного сотрудничества между Украиной и Великобританией.
Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Купер во время визита в Киев объявит о новом пакете помощи Украине на более $190 млн.
