РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9515 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Великобритании
1 646 5

Глава МИД Великобритании Купер прибыла в Киев. ФОТО

Сегодня утром, 12 сентября, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД Великобритании Купер прибыла в Киев

"Был рад встретить госсекретаря по иностранным делам Великобритании Иветт Купер на киевском железнодорожном вокзале во время ее первого визита в должности главы МИД. Я сообщил Иветт, что мы высоко ценим ее личную преданность и неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании", - говорится в сообщении.

Также читайте: Великобритания ввела новые санкции против России, - Reuters

По словам Сибиги, во время встречи будет обсуждаться весь спектр двусторонних и международных вопросов повестки дня, включая мирные усилия, трансатлантическое давление на Россию и усиление оборонного сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Купер во время визита в Киев объявит о новом пакете помощи Украине на более $190 млн.

Автор: 

Великобритания (5117) Сибига Андрей (640) Купер Иветт (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому завгоспа Офісу пустили до дипломатів, які зустрічають делегацію?????
У нього є якісь службові повноваження , крім подавати Голобородьку скріпки та папірці ??? Чи має офіційний статус урядовця, щоб під час війни швендятись потзустрічам з обмеженим доступом та високим рангом безпекових заходів ??
показать весь комментарий
12.09.2025 13:02 Ответить
Так це і є справжній президент України. Зеленський - то чисто записати відосік і розказати про незламність, ну а в кінці на нього ще повісять всіх собак.
показать весь комментарий
12.09.2025 13:13 Ответить
Вони для чого їздять в Київ? За гострими відчуттями? За адреналіном? Більше ніякої користі з цих поїздок.
показать весь комментарий
12.09.2025 13:25 Ответить
сейчас расскажут за помощь и воевать. до последнего
показать весь комментарий
12.09.2025 13:26 Ответить
Мені здається,шо у дЄрьмака ,як і у ***** купа двійників. Куди не глянь -скрізь гарненьке рило цього фсбешника!
показать весь комментарий
12.09.2025 13:59 Ответить
 
 