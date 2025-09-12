Великобритания ввела новые санкции против России, - Reuters

В пятницу, 12 сентября, Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против России, в частности судов, перевозящих российскую нефть, а также компаний и лиц, поставляющих электронику, химикаты и взрывчатку, используемые для производства российского оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, новые санкции касаются еще 70 судов, которые использовались для транспортировки российской нефти.

Кроме того, ограничения коснулись 30 компаний и лиц, которые причастны к поставке российской армии оборудования, используемого в системах вооружения, включая одну китайскую компанию и одну, расположенную в Турции.

