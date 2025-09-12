РУС
Великобритания ввела новые санкции против России, - Reuters

Великобритания ввела санкции против РФ

В пятницу, 12 сентября, Великобритания объявила о введении нового пакета санкций против России, в частности судов, перевозящих российскую нефть, а также компаний и лиц, поставляющих электронику, химикаты и взрывчатку, используемые для производства российского оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, новые санкции касаются еще 70 судов, которые использовались для транспортировки российской нефти.

Кроме того, ограничения коснулись 30 компаний и лиц, которые причастны к поставке российской армии оборудования, используемого в системах вооружения, включая одну китайскую компанию и одну, расположенную в Турции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония снизила потолок цен на российскую нефть и ввела новые санкции, - Reuters

Великобритания (5117) россия (97156) санкции (11824)
Великобритания зарабатывает больше 100 миллиардов в год - за страхование теневого флота России. Олигархи России скупили в Лондограде жилья элитного и лоббистов и политиков. Кругом вранье. Европейцы тоже торгуют с Россией и покупают и нефть и газ. Казахстан получает от России и потом это уже типа с Казахстана или Турция тоже, ОАЭ посредничает тоже, Кипр, - у России идут огромные поступления с черного рынка - посредничество продажи наркоты, алмазы, золото, оружие, и море всего. Даже Украинские политики закупают Российскую нефть и газ и хорошо зарабатывают на крови Украинцев. И власть не сменить. Все зарабатывают. Кругом схемы. Индия тоже нефть перепродает, Китай, Африка. Кругом идет глобальная торговля. СМИ контролируют власти и бизнес и вешают лапшу народам, а сами все зарабатывают бабки. А народам - лапшу навешивают. За нос водят, как ослов.
