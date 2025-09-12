Япония снизила потолок цен на российскую нефть и ввела новые санкции, - Reuters

С 12 сентября Япония снижает ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов за баррель.

Этот шаг соответствует решению Европейского Союза, который в июле снизил предел стоимости нефти в рамках 18-го пакета санкций против России. В то же время в японском министерстве промышленности отмечают, что фактического влияния на объемы закупки нефти страной это не окажет.

Токио вместе со странами G7 договорился о постепенном прекращении импорта российской нефти после вторжения РФ в Украину. Однако Япония продолжает закупать нефть марки Sakhalin Blend в рамках проекта "Сахалин-2", который обеспечивает около 9% ее импорта СПГ. Транзакции в рамках этого проекта освобождены от ограничения цены.

По данным Министерства финансов, с января по июль 2025 года Япония приобрела у России 95 299 килолитров (599 413 баррелей) нефти - всего 0,1% от общего импорта.

Кроме того, правительство Японии ввело дополнительные санкции. Они предусматривают замораживание активов и экспортные ограничения для 47 организаций и 9 физических лиц из России, Беларуси и других стран, которые считаются причастными к оккупации Крыма и дестабилизации на востоке и юге Украины.

