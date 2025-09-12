РУС
Новая Зеландия снизила потолок цен на российскую нефть и ввела новые санкции против РФ, - глава МИД Питерс

Новая Зеландия выделила очередной пакет помощи Украине

Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс 12 сентября объявил о снижении потолка цен на российскую сырую нефть и введении очередного пакета санкций против субъектов РФ.

Об этом сообщает правительство страны, передает Цензор.НЕТ.

Ограничение на цену нефти снижено с 60 до 47,60 доллара США за баррель. "Это обдуманный шаг, направленный на сокращение важных доходов от нефти, которые питают незаконную агрессивную войну Путина против Украины", - отметил Питерс.

Кроме того, Новая Зеландия ввела санкции против российских организаций, причастных к кибератакам на Украину, в частности подразделения 29155 ГРУ. В целом 32-й пакет ограничений распространяется на 19 лиц и организаций, а также 19 судов.

"Мы вводим санкции против субъектов, причастных к химическому оружию и дезинформации, а также против судов теневого флота, альтернативных поставщиков платежных услуг и посредников из третьих стран в Северной Корее и Иране", - добавили в правительстве.

С момента принятия закона о санкциях против России в марте 2022 года Новая Зеландия ввела ограничения против более 1900 физических и юридических лиц, а также ряд торговых мер.

