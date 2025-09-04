Шмыгаль встретился с делегацией Новой Зеландии: предложил рассмотреть возможности сотрудничества в производстве морских дронов
Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с министром обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз и Главнокомандующим Вооруженных сил Новой Зеландии, маршалом авиации Тони Дэвисом.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Поблагодарил народ и руководство Новой Зеландии за всестороннюю поддержку в нашей борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении.
Также Шмыгаль проинформировали делегацию Новой Зеландии о текущей ситуации на поле боя, о ключевых потребностях украинской армии, стороны обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества в сфере обороны.
Кроме того, министр предложил Новой Зеландии рассмотреть возможности сотрудничества в производстве морских дронов.
Как отмечается, среди других тем встречи: перспективы двустороннего соглашения по безопасности, участие в "Коалиции желающих" и гуманитарные проекты.
"Предложил Новой Зеландии принять участие в финансировании программ реабилитации освобожденных из плена украинских военных и гражданских. Мы также высоко ценим участие новозеландских инструкторов в программе подготовки украинских военных Interflex.
Выразил благодарность Новой Зеландии за помощь в противодействии теневому флоту России. Призвал партнеров продолжать и усиливать санкционное давление на агрессора, в частности в вопросе конфискации замороженных российских активов", - добавил Шмыгаль.
