Шмыгаль встретился с делегацией Новой Зеландии: предложил рассмотреть возможности сотрудничества в производстве морских дронов

Шмыгаль встретился с делегацией Новой Зеландии

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с министром обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз и Главнокомандующим Вооруженных сил Новой Зеландии, маршалом авиации Тони Дэвисом.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил народ и руководство Новой Зеландии за всестороннюю поддержку в нашей борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль проинформировали делегацию Новой Зеландии о текущей ситуации на поле боя, о ключевых потребностях украинской армии, стороны обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Кроме того, министр предложил Новой Зеландии рассмотреть возможности сотрудничества в производстве морских дронов.

Как отмечается, среди других тем встречи: перспективы двустороннего соглашения по безопасности, участие в "Коалиции желающих" и гуманитарные проекты.

"Предложил Новой Зеландии принять участие в финансировании программ реабилитации освобожденных из плена украинских военных и гражданских. Мы также высоко ценим участие новозеландских инструкторов в программе подготовки украинских военных Interflex.

Выразил благодарность Новой Зеландии за помощь в противодействии теневому флоту России. Призвал партнеров продолжать и усиливать санкционное давление на агрессора, в частности в вопросе конфискации замороженных российских активов", - добавил Шмыгаль.

Потужно! Туди грошей ще не виводили
показать весь комментарий
04.09.2025 10:00 Ответить
Мільон морських дронів! - десь я уже чув ...... якесь дежавю ....
показать весь комментарий
04.09.2025 10:03 Ответить
Ну хоть не намисто пробував впарити....
показать весь комментарий
04.09.2025 10:18 Ответить
Міндічь в курсі?...
показать весь комментарий
04.09.2025 11:09 Ответить
 
 