Шмыгаль встретился с делегацией Новой Зеландии: предложил рассмотреть возможности сотрудничества в производстве морских дронов

Министр обороны Денис Шмыгаль провел встречу в Киеве с министром обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз и Главнокомандующим Вооруженных сил Новой Зеландии, маршалом авиации Тони Дэвисом.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале

"Поблагодарил народ и руководство Новой Зеландии за всестороннюю поддержку в нашей борьбе против российской агрессии", - говорится в сообщении.

Также Шмыгаль проинформировали делегацию Новой Зеландии о текущей ситуации на поле боя, о ключевых потребностях украинской армии, стороны обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Кроме того, министр предложил Новой Зеландии рассмотреть возможности сотрудничества в производстве морских дронов.

Как отмечается, среди других тем встречи: перспективы двустороннего соглашения по безопасности, участие в "Коалиции желающих" и гуманитарные проекты.

"Предложил Новой Зеландии принять участие в финансировании программ реабилитации освобожденных из плена украинских военных и гражданских. Мы также высоко ценим участие новозеландских инструкторов в программе подготовки украинских военных Interflex.



Выразил благодарность Новой Зеландии за помощь в противодействии теневому флоту России. Призвал партнеров продолжать и усиливать санкционное давление на агрессора, в частности в вопросе конфискации замороженных российских активов", - добавил Шмыгаль.

