Шмигаль зустрівся із делегацією Нової Зеландії: Запропонував розглянути можливості співробітництва у виробництві морських дронів

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з міністеркою оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз та Головнокомандувачем Збройних сил Нової Зеландії, маршалом авіації Тоні Девісом.

"Подякував народу і керівництву Нової Зеландії за всебічну підтримку в нашій боротьбі проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Також Шмигаль поінформували делегацію Нової Зеландії про поточну ситуацію на полі бою, про ключові потреби української армії, сторони обговорили пріоритети двосторонньої співпраці у сфері оборони.

Крім того, міністр запропонував Новій Зеландії розглянути можливості співробітництва у виробництві морських дронів.

Як зазначається, серед інших тем зустрічі: перспективи двосторонньої безпекової угоди, участь у "Коаліції охочих" та гуманітарні проєкти.

"Запропонував Новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних. Ми також високо цінуємо участь новозеландських інструкторів у програмі підготовки українських військових Interflex.



Висловив вдячність Новій Зеландії за допомогу в протидії тіньовому флоту росії. Закликав партнерів продовжувати та посилювати санкційний тиск на агресора, зокрема у питанні конфіскації заморожених російських активів", - додав Шмигаль.

