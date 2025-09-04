Шмигаль зустрівся із делегацією Нової Зеландії: Запропонував розглянути можливості співробітництва у виробництві морських дронів
Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з міністеркою оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз та Головнокомандувачем Збройних сил Нової Зеландії, маршалом авіації Тоні Девісом.
Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Подякував народу і керівництву Нової Зеландії за всебічну підтримку в нашій боротьбі проти російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Також Шмигаль поінформували делегацію Нової Зеландії про поточну ситуацію на полі бою, про ключові потреби української армії, сторони обговорили пріоритети двосторонньої співпраці у сфері оборони.
Крім того, міністр запропонував Новій Зеландії розглянути можливості співробітництва у виробництві морських дронів.
Як зазначається, серед інших тем зустрічі: перспективи двосторонньої безпекової угоди, участь у "Коаліції охочих" та гуманітарні проєкти.
"Запропонував Новій Зеландії взяти участь у фінансуванні програм реабілітації звільнених з полону українських військових та цивільних. Ми також високо цінуємо участь новозеландських інструкторів у програмі підготовки українських військових Interflex.
Висловив вдячність Новій Зеландії за допомогу в протидії тіньовому флоту росії. Закликав партнерів продовжувати та посилювати санкційний тиск на агресора, зокрема у питанні конфіскації заморожених російських активів", - додав Шмигаль.
