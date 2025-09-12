Нова Зеландія знизила стелю цін на російську нафту та ввела нові санкції проти РФ, - глава МЗС Пітерс

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс 12 вересня оголосив про зниження стелі цін на російську сиру нафту та запровадження чергового пакета санкцій проти суб’єктів РФ.

Про це повідомляє уряд країни, передає Цензор.НЕТ.

Обмеження на ціну нафти знижено з 60 до 47,60 долара США за барель. "Це обдуманий крок, спрямований на скорочення важливих доходів від нафти, які живлять незаконну агресивну війну Путіна проти України", - зазначив Пітерс.

Крім того, Нова Зеландія запровадила санкції проти російських організацій, причетних до кібератак на Україну, зокрема підрозділу 29155 ГРУ. Загалом 32-й пакет обмежень поширюється на 19 осіб і організацій, а також 19 суден.

"Ми вводимо санкції проти суб'єктів, причетних до хімічної зброї та дезінформації, а також проти суден тіньового флоту, альтернативних постачальників платіжних послуг та посередників з третіх країн у Північній Кореї та Ірані", - додали в уряді.

З моменту ухвалення закону про санкції проти Росії у березні 2022 року Нова Зеландія ввела обмеження проти понад 1900 фізичних та юридичних осіб, а також низку торговельних заходів.

