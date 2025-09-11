Лукашенко наказав створити в Білорусі криптохаб для порятунку економіки – хоче "втримати технологічне лідерство"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко визнав, що санкції серйозно вплинули на економіку та платежі в країні, і тепер криптовалюти стали практично останнім порятунком.

Про це пише The Moscow Times.

"За останні п'ять років національна економіка і разом з нею білоруський банківський сектор зіткнулися з безпрецедентними викликами", – казав Лукашенко, додавши, що уряд і Національний банк Білорусі отримали вказівки щодо просування криптихабу.

Лукашенко обурений тим, що білоруські урядовці протягом двох років не можуть запропонувати комплексну систему регулювання криптовалют.

Раніше відбулася зустріч Лукашенка з керівництвом Національного банку Білорусі та кредитних організацій, де він заявив, що банкам необхідно активніше запроваджувати цифрові активи для забезпечення зовнішніх платежів.

Як одну з ініціатив щодо розвитку та регулювання галузі було запропоновано експеримент зі створення в країні криптобанків, і Лукашенко її підтримав.

5 вересня Лукашенко також провів нараду щодо криптовалют, де закликав виробити зрозумілі та прозорі правила, а також механізми контролю за ринком. Приводом стали санкції Європи та США, які спричинили спад в економіці Білорусі.

"Нам важливо не прогаяти тренди і не втратити технологічне лідерство. Хто ставить тренди, той і отримує максимальну вигоду. Дай Боже, щоб у нас вийшло цей тренд задати і в цьому плані не поставити воза попереду коня", – наголосив Лукашенко.

Статистика Белстату фіксує погіршення зовнішньоторговельних показників країни. У травні 2025 року товарообіг знизився на 3,3% порівняно із травнем 2024 року.

Експорт скоротився на 4%, імпорт – на 2,8%. Загальний обсяг торгівлі впав на $238 млн, із яких $134,5 млн припало на експорт і $103,5 млн – на імпорт. Різке падіння експорту збільшило негативне сальдо торгівлі.

У липні повідомлялося, що Білорусь обговорює можливість залучення додаткового фінансування від Росії.

У березні 2025 року Держдума РФ ратифікувала угоду з Білоруссю про велике відстрочення погашення накопиченого боргу, платежі за яким мали розпочатися цього року. За новими умовами, Білорусь зможе перенести виплати на 2031-2036 роки. Загалом під угоду підпадає близько $800 млн заборгованості Білорусі.

Рішення про відстрочку платежів було ухвалено за дорученням президента РФ Владіміра Путіна і пов'язане з необхідністю "зниження платіжного навантаження на бюджет Республіки Білорусь".

У листопаді 2022 року Росія та Білорусь підписали міжурядову угоду про виділення білоруській стороні кредиту на суму 105 млрд російських рублів на проєкти у сфері імпортозаміщення. РФ уже є найбільшим кредитором Білорусі.

У 2023 році російські інвестори попросили уряд РФ обмежити надання кредитів Білорусі, а також доступ до російського ринку капіталу через відмову виплачувати борг за випущеними раніше єврооблігаціями.

У липні 2025 року Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко не може втримати поступову деградацію економіки країни. У спробі стримати інфляцію білоруська влада вкотре вдається до адміністративного регулювання цін, водночас прискорюючи емісію готівкових коштів – один із ключових інфляційних чинників.